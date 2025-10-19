El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ron Cha (piano), Tijs Klaassen (contrabajo) y Nitin Parree (batería) en 'K2'. Óscar Cubillo

El monzón de Ron Cha volvió a Bilbao

El joven catedrático de piano hindú presentó en el JazzOn Aretoa su álbum debut, 'Barikha', a modo de prólogo de una semana entrante copada por los pianistas: Julia Perminova, Marcos Salcines y Elisabet Raspall de jueves a sábado

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Domingo, 19 de octubre 2025, 17:32

Comenta

Este sábado se celebró la tercera sesión de las diez, todas sabatinas, que hasta el 6 de diciembre dan forma a la tercera edición del ... JazzOn Fest. Actuó el pianista Ron Cha, o sea el hindú Ronojit Chaliha, nacido hace 27 años en Guwahati, en el Estado indio de Assam, situado al nordeste de la península. El director del club, Gorka Reino, destacó que durante quince años Ron Cha se formó en música clásica, que fue designado catedrático de piano en la India a los 23 años, que hoy reside en Países Bajos, que ya ha estado actuando en el Bilbaína Jazz Club como acompañante de otros músicos, y que él, casualidad, abría una tanda de cuatro pianistas protagonistas en la sede actual del club de jazz.

