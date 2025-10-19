El monzón de Ron Cha volvió a Bilbao

Este sábado se celebró la tercera sesión de las diez, todas sabatinas, que hasta el 6 de diciembre dan forma a la tercera edición del ... JazzOn Fest. Actuó el pianista Ron Cha, o sea el hindú Ronojit Chaliha, nacido hace 27 años en Guwahati, en el Estado indio de Assam, situado al nordeste de la península. El director del club, Gorka Reino, destacó que durante quince años Ron Cha se formó en música clásica, que fue designado catedrático de piano en la India a los 23 años, que hoy reside en Países Bajos, que ya ha estado actuando en el Bilbaína Jazz Club como acompañante de otros músicos, y que él, casualidad, abría una tanda de cuatro pianistas protagonistas en la sede actual del club de jazz.

Tomen nota de la programación de la semana entrante en el JazzOn Aretoa: el jueves 23 una sesión más del 35º curso del Bilbaína Jazz Club, con la pianista rusa Julia Perminova, graduada con honores en la Academia de Música Gnessin de Moscú (20 h, 23-25 €; viene en cuarteto, con Roberto Nieva al saxo alto); el viernes 24 una cita especial con el pianista cántabro habitual del club Marcos Salcines (20 h, 20-22 €; viene con su repertorio llamado 'Pianismo', y en trío completado esta vez por Eric Surmenian al contrabajo y Unai Olabarri a la batería); y el sábado 25, cumpliendo la cuarta fecha de las diez que componen el tercer JazzOn Fest, la pianista catalana Elisabet Raspall (20h, 25-27 €; en cuarteto con Dani Pérez a la guitarra).

Ronojit Chaliha, alias Ron Cha, presentó su primer disco a su nombre, editado en septiembre de 2025 y bautizado 'Barikha', que significa 'monzón' en asamés, su lengua materna, la del Estado de Assam, ya saben. Dio dos pases, como es norma en el club, y nos dio tiempo a disfrutar sólo del primero, el de las ocho, de 5 temas en 45 minutos, antes de subir la cuesta de Miribilla para estar a las nueve sentados en el Bilbao Arena ante la tormenta metalera de Su Ta Gar (y luego de S.A.).

Ampliar Ron Cha / Ronojit Chaliha en la segunda, 'Lucifer'. Óscar Cubillo

El disco es agradable, y Ron Cha, que vive en Ámsterdam, lo mejoró en vivo acompañado por otros dos jóvenes músicos neerlandeses: Tijs Klaassen al contrabajo (basado en Ámsterdam) y Nitin Parree a la batería (basado en La Haya). Los cuatro primeros temas pertenecían al disco que se vendía en CD en la puerta, a saber: el corte titular 'Barikha', de un minimalismo melódico con Ludovico en lontananza; 'Lucifer', minimal y nórdico a lo EST cruzado con un Yann Tiersen dotado de swing y rematado con microdosis de Herbie Hancock; 'DSG', un cruce de clásica y más allá como podría afrontar Michel Camilo; y 'K2', «la gran montaña del Himalaya», con más colores de clásica estos al gusto de 'Downton Abbey'.

Y Ron Cha, que un par de veces había destacado a la treintena de asistentes «gracias por pasar la tarde del sábado con nosotros, es especial», y que dijo que hacía seis o siete años ya había estado tocando en Bilbao, en la programación del Bilbaína Jazz Club (entonces no se había levantado su sede actual, el JazzOn Aretoa), cerró el primer set antes del descanso con el standard 'Like someone in love', como Kenny Barron, por moderno y atemporal, y con las notas volando armónicas por la sala, al modo de moscas que no molestan pero se ven.