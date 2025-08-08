El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Diego Martin-Etxebarria dirigirá 'Amaya', nunca interpretada en la Quincena hasta ahora. Michal Novak.

Diego Martin-Etxebarria

Director de orquesta
«La magia llega con la práctica»

El maestro alavés debuta mañana en la Quincena con una versión en concierto de 'Amaya', de Jesús Guridi, al frente de la Euskadiko Orkestra

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:12

Diego Martin-Etxebarria (Amurrio, 1979) es un maestro que se deja ver en el podio de orquestas de medio mundo. De Japón a Alemania, pasando ... por la República Checa, se le ve con mucha amplitud de miras y reflejos. De jovencito no solo tocaba el piano y el oboe, sino que también jugaba en el Bedarbide de Orduña. En la actualidad es un todoterreno que lo mismo aborda piezas del barroco que música contemporánea. «Eso sí, no pierdo de vista la producción vasca», recalca en conversación telefónica con EL CORREO desde su casa en Madrid, muy orgulloso de debutar mañana en la Quincena con una versión de concierto de la ópera 'Amaya', de Jesús Guridi. A falta de escenografía, es una partitura a la que le sobran méritos para hacerse valer.

