«Llevábamos mucho tiempo congelados, como Walt Disney» Ariel Rot y Alejo Stivel Después de 35 años presentan una canción nueva en su última gira 'Adiós Tequila Tour' AIDA M. PEREDA Jueves, 9 agosto 2018, 16:58

Siempre han esquivado cualquier atisbo de despedida, pero con esta última gira, 'Adiós Tequila Tour', no pueden mostrarse más claros y rotundos. Ariel Rot y Alejo Stivel, supervivientes de la mítica banda argentina que logró conquistar la escena estatal a finales de los 70, visitarán Portugalete durante sus fiestas para hacer un repaso por su breve y popular discografía conjunta en un concierto en el que, además, presentarán la que es su primera canción nueva después de 35 años.

-¿Por qué creéis que han pensado en vosotros para componer el tema central de la película de 'Superlópez' y por qué habéis dicho que sí?

Alejo Stivel: Es una peli que aunque sea para niños también es un guiño para los adultos que fueron niños cuando 'Superlópez' era cómic, así que supongo que nos eligieron por la capacidad de conexión que tuvimos en esa época y que seguimos teniendo con el público.

-Prácticamente sois coetáneos de 'Superlópez', ¿habéis seguido sus andanzas?

Ariel Rot: Yo era más de 'El Víbora' y de cómics underground, pero cuando fui padre descubrí esta onda. A mis hijos les encantaba 'Superlópez' y otros personajes como 'Mortadelo y Filemón' y fue entonces cuando empecé a comprarlos.

Alejo: A mí me pilló mayor también. Cuando llegué a España ya no andaba en edad de cómics, aunque seguía 'Los fabulosos Freak Brothers', pero 'Superlópez' me causaba mucha gracia, me parecía un personaje muy curioso.

-¿Os identificáis con él?

Alejo: Sí, en algún punto. Es una persona muy normal que tiene poderes y a veces no sabe muy bien cómo gestionarlos.

Ariel: Bueno, hay días que te consideras un superhéroe y otros una especie de parodia, depende del espíritu y el momento de la vida que estés atravesando.

-El título de vuestra canción, 'Yo quería ser normal', parece una declaración de intenciones...

Alejo: Sí, tratamos de llevarla a nuestro terreno.

Ariel: Buscamos un mensaje cercano a nuestras vivencias para que pudiésemos creernos lo que estábamos cantando, independientemente de la película. Lo basamos en nuestra historia al llegar a España. Entonces nos sentimos un poco distintos e intentamos adaptarnos, pero finalmente descubrimos que lo que te hace distinto y es fundamental para la vida y para el arte, sobre todo, es esa diferencia.

-Se trata de vuestro primer tema nuevo después de 35 años, que se dice pronto...

Ariel: Pues sí. Nunca hemos dejado de componer pero tuvimos que entrenar y desengrasarnos en la mecánica de compartir una composición.

-¿Por qué habéis dejado pasar todo este tiempo?

Alejo: No lo sé, realmente no hay respuesta para eso. Es como cuando te encuentras con algún compañero de colegio y dices «coño, si yo me llevaba bien, ¿por qué?». Cada uno ha seguido por su lado.

-Sin embargo, parece como si nunca os hubieseis separado.

-Ariel: Sí, resulta impactante que el espíritu de Tequila esté tan presente en esta canción a pesar de que haya pasado tanto tiempo. Es una especie de fórmula química en la que entre lo que aporta Alejo y lo que aporto yo obtenemos ese sonido y ese espíritu.

«No queremos dejarlo como hicimos, sin decir nada, sino darle boato y hacer una fiesta»

-Un espíritu que demostraréis en vuestro próximo concierto en Portugalete...

-Ariel: Haremos un repaso por nuestros cuatro discos. Grabamos 40 canciones y tocamos las 20-22 más emblemáticas, prácticamente la mitad de nuestro repertorio. También presentaremos el tema nuevo. Es curioso porque no desentona en absoluto. Podría pasar por ser de esa primera época.

-¿Cómo está yendo la gira?

-Ariel: Empezamos el verano pasado por la propuesta de una marca. Al principio fueron unos pocos conciertos, pero decidimos alargar la gira hasta el año que viene una vez que la banda estaba montada, sonando y lo estábamos pasando bien. También nos otorgaron un reconocimiento por la influencia que habíamos ejercido en el rock español. Todo esto nos hizo revivir la marca Tequila, que fue muy fuerte en su momento pero que llevaba mucho tiempo congelada, como Walt Disney.

-¿Y por qué una despedida a estas alturas?

-Alejo: Como nunca la habíamos hecho nos pareció que era la ocasión de poder hacerla como la gente de bien (risas).

-Ariel: Nunca hubo ni siquiera un comunicado, ni un adiós, ni un hasta luego, nada. Siempre nos quedamos con la sensación un poco agridulce de esa separación y de que Tequila había sido algo importante para toda una generación que merecía una despedida más en condiciones.

-¿Os puede la nostalgia?

-Alejo: Al contrario, estamos muy contentos. La gira está yendo muy bien y vamos a grabar un CD-DVD del directo que daremos el 25 de septiembre en el WiZink Center de Madrid, que saldrá para Navidades.

-¿No os da pena decir adiós?

-Alejo: Sí, por supuesto, pero me parece que lo merecíamos y lo merece también el público, es una celebración. No dejarlo así, sin decir nada, como hicimos, sino darle un poco de boato, hacer una fiesta, sacar a nuestros amigos de encima del escenario y a los de debajo del escenario también.