Leire Martínez, contundente sobre su salida de La Oreja de Van Gogh: «En esta historia hemos perdido todos»

Juanma Mallo Martes, 8 de abril 2025, 08:18 Comenta Compartir

Leire Martínez cuenta las horas para mostrar al mundo su nueva canción, 'Mi nombre', el primer tema que publicará después de su abrupta salida de La Oreja de Van Gogh. La artista guipuzcoana está «superilusionada» con alzar este nuevo telón el viernes. «Es la primera canción que escribí en este proceso», confiesa, y desvela que «es una canción de mucha catarsis, de muchas emociones, que reivindica lo que cuenta, me reivindico a mí misma».

🗣 "Yo llegué a un grupo donde las cuatro personas ya eran amigas. Es normal que las relaciones no sean iguales. Pero hay que saber gestionar eso y no supimos"@LeireMo en @hora25 👇 pic.twitter.com/m3PSFfiIn0 — Hora 25 (@Hora25) April 7, 2025

En una entrevista en la Cadena Ser, Martínez habla de su futuro, de esta nueva etapa que estrena este viernes, pero también mira al pasado, a su adiós a LOVG, ese grupo en el que ha pasado casi 17 años. En un tono cordial, sin acritud, analiza cómo fue su llegada a una formación que ya estaba construida, en la que el resto de componentes se conocían de tiempo atrás. De repente, apareció ella. No fue fácil. Nunca. Lo dice con total naturalidad. «¿Había dos criterios?», le cuestionan. No duda. «De alguna manera sí. En mi opinión, desde mi sentir, sí. No siempre. Pero sí. Al final, quiero decir, y no pasa nada, llegué a un grupo que ya estaba hecho, yo llegué a un grupo donde las cuatro personas que estaban ya eran amigas. Por lo tanto, es normal que las relaciones no sean iguales. Ya está. No pasa nada».

Sin embargo, todos, ella también, cometieron errores. Les costó teñir de cordialidad esa convivencia. «Eso hay que saber gestionarlo. Y no supimos. Creo que no supimos. No supimos. Porque yo también estaba ahí. Hago autocrítica en muchas cosas. ¿Autocrítica? Sí. Pero tampoco me voy a flagelar. No es una cuestión de buscar culpables. Porque además no me gusta. Todo lo que leo alrededor de esta historia, la plantean desde una perspectiva de que tiene que haber un ganador y un perdedor y no me gusta, porque no es justa, ni fiel. En esta historia hemos perdido todos, porque cuando hay dolor al final todo el mundo pierde. El hecho de hacer las cosas de una manera o de otra no te hace ni mejor ni peor. Todos nos hemos equivocado en un momento dado», subraya.

El pop, su estilo

Martínez admite que, en este tiempo, ha contado con grandes apoyos, que sus seguidores nunca la ha dejado de lado. «Me siento muy arropada y he sentido mucho cariño. Nunca se me habían acercado tanto en la calle para darme un abrazo. Me he sentido muy arropada todos estos años. No esperaba la reacción que ha habido y estoy súper agradecida», aplaude.

Eso sí, todo no fue malo durante los 17 años que ha estado con el resto de integrantes de LOVG. «Hemos vivido épocas maravillosas, me he reído como no me he reído con nadie. Ha sido maravilloso. ¿Que las prioridades de la vida van cambiando y a veces los caminos no van de la mano? Pues sí. Y puede ser lo que nos ha ocurrido», admite. Indica que no guarda «rencor» por lo sucedido. «Como cualquier persona siento y padezco. He hecho un ejercicio porque me di cuenta de que por cosas personales yo había optado por no sentir, y cuando lo haces dejas de sentir lo negativo pero también te pierdes todo lo bueno. Y decidí que eso no podía ser».

¿Cómo será su nueva canción? Dice que no alejará del pop, que no hará «música clásica ni reggae». Pero que será diferente. «Va a sonar distinta, a ver, mi voz es mi voz y la gente que me ha escuchado, me distinguirá. El pop es donde más cómoda me encuentro, voy a seguir haciendo pop».

Temas

Audiencias