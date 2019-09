El Kafe Antzokia abre el curso con un concierto de Steve Gunn Steve Gunn. ÓSCAR CUBILLO Lunes, 2 septiembre 2019, 09:59

Tras las vacaciones de verano, el Kafe Antzokia abre el curso 2019-20 este lunes con un concierto del cantautor indie americano Steve Gunn acompañado por banda (sala superior, 20.30 h, 15-18 €; telonea Valley Maker). Durante los próximos meses el Antzoki albergará encuentros con Santi Campos, el tributo a U2 Achtung Babies, The Wedding Present, The Fuzztones, Burning, Sebadoh, Diamond Dogs, The Pink Tones, el ex Dire Straits John Illsley, Nil Moliner, The Dream Syndicate, Dan Baird, Royal Republic, Godspeed You! Black Emperor, Giant Sand, Los Punsetes, La Fuga, Carlos Tarque o, ya en enero, El Drogas.

Alquimista de un folk etéreo vinculado al indie actual, Steve Gunn resuena al sonido de California de Crosby, Stills & Nash, al modernismo del cantautor Fink, al ambientalismo de sus influencias La Monte Young y John Fahey…. Nacido cerca de Filadelfia, hoy día basado en Brooklyn, Nueva York (ciudad donde le gusta pasear en sus días libres), y durante varios años miembro de The Violators, la banda del sobrevalorado Kurt Vile, Steve Gunn no gusta de dar entrevistas, pero en una concedida a Vocento reconoce que Fugazi y el hardcore americano «fueron una gran inspiración» para él aunque cree que su «primer héroe musical fue Michael Jackson», y que es profesional desde 2015: «Estuve tanto tiempo de gira que no tuve tiempo de hacer otra cosa».

Afirma que su gran influencia a la guitarra es Jimi Hendrix, y sobre el folk que sirve para etiquetarle, explica: «Empecé a apreciar la música folk un poco más tarde, después de descubrir el punk rock, el rock and roll y el jazz. Realmente empecé a apreciar el folk más tradicional después de comenzar a escuchar un montón de viejos discos de blues. Hay una recopilación de música popular que realizó el historiador Harry Smith a principios de los 60 para el Smithsonian Folkways Recordings. Se trata de una colección de música folk de principios de los años 30 y 40 de todo el país que es continuamente citada como una de las principales influencias de muchos de los cantantes que se introdujeron en el folk a finales de la década de 1960». Así, Steve Gunn parece portar el testigo del hippismo a veces lísergico de los 60s.

El natural de Pensilvania viene presentando su último álbum, 'The unseen in between' (Matador, 2018), ambiental, psicodélico, folklorista y hasta jazzístico, a la par que influido por la muerte de su padre.