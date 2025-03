José Carlos Gómez homenajea a Paco de Lucía en el Campos

Óscar Cubillo Lunes, 10 de marzo 2025, 02:07 Comenta Compartir

Este domingo 260 almas asistimos al Teatro Campos, al tercer concierto de la nueva gira que el guitarrista flamenco José Carlos Gómez (Algeciras, Cádiz, 1972) afronta para divulgar en ochote su último álbum, 'Las huellas de Dios', un homenaje a la vida de su admirado Paco de Lucía (Francisco Sánchez Gómez), desde el nacimiento en la calle San Francisco de Algeciras en 1947 hasta su muerte en la playa mexicana de Xpu Ha en la Riviera Maya en 2014.

Por cierto, el sábado atestiguamos el estreno absoluto en Santander. Nos dio tiempo a ver la temprana primera función, a las 18.00 horas en el cine Los Ángeles, con tres cuartos de entrada (hubo otra a las 8.15 con el aforo lleno: 320 butacas), donde se contaron cosas que no se revelaron en Bilbao. Así, el manager de Gómez y productor del tour, el santanderino Rubén Ortiz Llata, contó que el guitarrista comenzó con este trabajo en 2018 y que estuvo cuatro años trabajando en él, componiendo y meditando.

Y se editó el álbum 'Las huellas de Dios' en mayo de 2023. La previsión era la de girar con él aprovechando el décimo aniversario de la muerte del maestro, pero sólo se dio un concierto porque José Carlos Gómez enfermó y en un tris estuvo de irse al otro barrio, con Paco, al que llegó a tratar, además de a su familia (el padre de José Carlos se crio en la misma calle que de Lucía).

El primer concierto santanderino comenzó con 17 minutos de retraso y duró 87 minutos para 10 piezas sin bises, y es que hubo muchos acoples en la tercera pieza, 'Calle Ilustración', y se tardaron bastantes minutos en cambiar la microfonía, lapso en el que Gómez dijo «qué maravilla de ciudad tenéis, qué limpia y qué guapa. Me dan ganas de quedarme una temporada. Es muy inspiradora». Pero con los gastos pagados, dijo uno de sus palmeros, que también alabaron la gastronomía cántabra y las anchoas.

Ampliar El más ovacionado, el bailaor Abel Harana. Ania López

Sin interrupciones en Bilbao

El concierto del domingo en el Teatro Campos estuvo mucho mejor por la iluminación, la acústica, y porque no hubo interrupciones durante los 12 temas que sonaron en 91 minutos, los mismos de la primera función de Santander más dos bises, el segundo a modo de fin de fiesta. El formato de los actuantes fue variable, desde Gómez en solitario (en unas solemnes y sentidas granaínas muy ovacionadas y dedicadas a los padres de Paco, 'Antonio y Luzía') hasta el octeto (cuando intervino el cantaor invitado, Rafael de Utrera), pasando por un par de tríos distintos y el septeto.

El concierto fue creciente y los tres momentos más ovacionados fueron el citado instrumental en solitario ('Antonio y Luzía'), el baile recio, rotundo y moderno del sanluqueño Abel Harana, más largo y distinto que en Santander. Unas alegrías inéditas tituladas 'El sexteto' en referencia a su primer sexteto de Paco, con bailaor, aunque paradójicamente este tema lo elaboró en septeto, con los dos percusionistas.

A destacar las intervenciones jondas del cantaor Rafael de Utrera. Primero, en la rondeña 'El Mesías', inspirada en el día en que se conocieron Paco de Lucía y Camarón de la Isla. Y luego lo que la falta de tiempo debido a la demora y a la interrupción eliminó de Santander: los dos bises. El primero. por tanguillos de Camarón y el segundo en modo fin de fiesta por bulerías con los mayores aplausos otorgados al bailaor y luego al cantaor.

Ampliar El invitado Rafael de Utrera en el fin de fiesta. Ania López

Tangos de 'Eterno'

El tímido José Carlos Gómez también cantó dos temas en el Campos. El primer y el último corte del disco 'Las huellas de Dios': la bulería inaugural 'Calle San Francisco', en la que nació el maestro, y los tangos de 'Eterno', «porque no quería acabar el disco con algo triste, sino celebrando la vida de Paco de Lucía, que vivirá siempre». Además, al igual que en Santander, el guitarrista animó a comprarle CDs al acabar (hubo mucha gente alrededor de la mesa), y también repitió que aunque muchos le replican que ya no tienen donde oírlos, él les responde que tienen la nevera llena de imanes que no suenan, que le pongan al CD un imán y lo peguen ahí, que la portada es bonita. Y en las dos capitales informó que se podría hacer fotos, «que las fotos son gratis».

Además Gómez tocó colombianas en trío con los dos percusionistas ('El Greco', por el bailaor al que acompañó el maestro y con el que giró por Estados Unidos), rumba jazz en septeto ('Un nuevo mundo', con intervención de la flauta), una pieza en trío con protagonismo de la armónica que comenzó a lo Morricone y luego se tornó melancólica a lo Toots Thielemans ('Xpu Ha'). Y de nuevo en septeto un popurrí de rumbas instrumentales en las que no faltó un fragmento de 'Entre dos aguas', esto último antes del bis, que discurrió íntegro en ochote con el cantaor de Utrera.

Ampliar El ochote saludando en los bises. Ania López

Fue el de Bilbao un concierto gratificante, mejor que el de Santander, al que se le perdonaron los fallos técnicos y la gente salió diciendo «me ha encantado», «maravilloso»... La gira continuará, el show propuesto crecerá en producción, y de momento la cita que más ilusión les hace es la del 10 de julio en Algeciras, en el Festival Flamenco de Paco de Lucía, más exactamente en el undécimo Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía.