La jauría de Dani Fernández hace vibrar a un Bilbao Arena abarrotado

Marina León Domingo, 16 de marzo 2025, 00:39

Dani Fernández (Ciudad Real, 1991) ha confesado no tener un 'plan B' por si lo de la música sale mal. Por el momento, no parece ... que le vaya a hacer falta. Ha colgado el cartel de 'sold out' en casi todos los conciertos de su gira 'Esto es una jauría', y en Miribilla no iba a ser menos este sábado. El que formó parte de la famosa boyband Auryn, ofreció una noche inolvidable ante 7.500 espectadores totalmente entregados en el Bilbao Arena.

El show comenzó con una reflexión sobre la fama que el artista ha repetido en varias ocasiones. «Esto es una contradicción. Esto es una moneda, apostamos a cara o cruz. Esto es como cuando todo cambia mientras se mantiene todo igual. Esto como sentirte verdugo cuando sigues siendo una víctima. Esto es sentirte juzgado y aun así ponerte a juzgar. Esto es una jauría». De esta forma dio paso a dos horas de directo en las que se marcó un total de 20 temas. Considerado uno de los iconos indiscutibles del pop rock español actual, Dani Fernández abrió el espectáculo con 'Joderme la vida'. 'Clima Tropical' e 'Inertes' precedieron a una de sus letras más personales. «¿Cómo algo tan pequeño puede venir a salvarme?» Así empieza 'Solo tienes que avisar', la canción que Dani Fernández le dedica a su hija Belice, de un año, y que ha cantado sobre los escenarios de muchas ciudades con su pareja, la también artista Yarea Guillén. Ampliar «Vine a ver el basket aquí y me pareció imposible. Nunca pensé que vería 'La Jauría' en este lugar tan increíble», recordó el artista, quien aseguró que estaba «cumpliendo un sueño» en una ciudad a la que le tiene «un cariño muy especial». «Me encanta disfrutar de Bilbao. Para los que no hemos nacido aquí, tengo que deciros que emocionáis cuando habláis de vuestra tierra. Me siento como en casa y me gusta contagiarme de vuestra energía. Sois la hostia». Siguió con 'Por no bailar contigo', 'Oaxaca' y 'Me sabe fatal'. En esta última el cantante les deja las cosas claras a quienes en un principio le dijeron que no valía como músico: «Voy a reventar los escenarios. Que veas que te has equivocado», entonó a pleno pulmón. Ampliar 'Sin vergüenza', 'Disparos' o 'Cariño, suéltate el pelo', fueron la antesala de uno de los momentos más emotivos con 'Supersubmarina', dedicada a una de las bandas de su vida. «Me dieron una de las mejores lecciones: aunque nunca vas a confiar en ti al cien por cien, siempre hay algo que te va a hacer creer», contó. Con 'Me has invitado a bailar' y 'Bailemos' llegó la fiesta. Entre humo y confeti, Dani Fernández hizo retumbar Miribilla. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝘿𝘼𝙉𝙄 𝙁𝙀𝙍𝙉𝘼́𝙉𝘿𝙀𝙕 𝘿. (@danifdezmusic) Uno de los instantes más mágicos se produjo con 'La trama principal'. Tan solo con la guitarra y sin micrófono, no pudo contener la emoción y pidió unos segundos de tregua para recomponerse. «Este momento lo recordaré para siempre», aseguró antes de terminar el tema con la voz entrecortada. Se acercaba el final y aprovechando la atmósfera que se había creado, sonaron los primeros acordes de 'Si tus piernas', con su intensidad habitual. Hizo saltar al público una última vez con 'Todo cambia' y se despidió con un sonoro y aplaudido «¡Aupa Athletic!».

