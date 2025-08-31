El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Manuel de la Calva EFE

Dinámicos y resistentes

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:58

La canción la compuso en 1988 Manuel de la Calva. De él fue también la idea de que invocara la 'resistencia' en la letra que ... le puso Carlos Toro Montoro y que resucitó como himno de la pandemia de 2020. Estamos, por lo tanto, en deuda con el mítico y entrañable miembro del Dúo Dinámico que nos acaba de dejar en este infausto mes de agosto que se ha ido. Hablo de una deuda léxica: le debemos que neutralizara el peligroso auge del palabro 'resiliencia' que ya por aquellas fechas de la irrupción del covid-19 se estaba logrando imponer sobre la 'resistencia' de toda la vida gracias a la fatídica influencia de las ciencias sociales. Como se sabe, las ciencias sociales son el más encarnizado enemigo que tiene nuestra lengua. Cuando no las inventan directamente, difunden expresiones de sonoridad repulsiva como 'aculturación', 'género binario', 'migrante', 'racializado' o la dichosa 'resiliencia', sin ir más lejos.

