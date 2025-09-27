El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Paloma San Basilio. Efe

Paloma San Basilio: «Me horroriza el empoderamiento femenino»

La cantante madrileña llega este sábado al Euskalduna con su gira de despedida tras 50 años en la música. «Ay que saber irse y atreverse a hacer cosas nuevas», dice

Josu Olarte

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:59

Paloma San Basilio (Madrid, 1950) pasa por ser la diva más veterana de la música junto a su coetánea Ana Belén (76), que en mayo ... demostró su vigencia en el mismo auditorio Euskalduna que este sábado (20.30 h, entradas de 37 a 95 €) acoge una de las últimas fechas de «Gracias», una gira de despedida que llegó a anunciar en 2013. «Es verdad, pero ahora es el momento. Además, yo siempre tuve claro que, siendo tan perfeccionista, no iba a ser el tipo de cantante que se perpetuaría en los escenarios. De hecho, desde niña lo que me gusta de verdad es interpretar e interactuar con otros en escena, algo que la música no te permite tanto», comenta desde Cádiz, donde, fuera de los escenarios, confiesa llevar una vida «tranquila pero aún de búsqueda y aprendizaje».

