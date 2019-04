«No nos gusta cómo funciona esta sociedad», se quejan Rodeo Ortzi, Beñat, Oroitz y Mikel tienen entre 23 y 31 años. / Oier Arregi El cuarteto guipuzcoano de stoner rock eléctrico y guitarrero presenta su reválida el sábado en Gernika. Se nota que les influyen Kyuss, Fu Manchu y toda la tropa Miércoles, 3 abril 2019, 16:45

Han surgido en Zestoa, Gipuzkoa, y practican un stoner rock correoso y oscilante entre Berri Txarrak (no solo por cantar en euskera) y sus admirados Kyuss (la pegada del riff, la rabia de la voz, la atemporalidad y la universalidad del rock…). Tienen nuevo disco, el segundo, titulado 'Dilmun', de canciones poderosas y movedoras, donde versionan el 'Gure bide galduak' de Benito Lertxundi y donde se refrenan en marasmos post rock. Lo presentarán este sábado en Gernika (Iparraguirre, 21.30 h, 5 €; más Giante, postHC de Vitoria). Aprovechando la jugada, departimos con el vocalista y guitarrista de Rodeo, Mikel Illarramendi, el de 31 años (sus camaradas van por los 23), quien nos cuenta que antes se ocupaba del bajo en Human, un grupo de thrash metal que sigue en activo bajo el nombre de Ankhar.

- Sois de Zestoa, donde el balneario, ¿no? Creo que ahí viven tres mil y pico personas. ¿Qué suele hacer la juventud, la roquería?

- Pues sí, Zestoa es un pueblo pequeño donde solo vienen jubilados al balneario y los jóvenes la verdad es que no tenemos mucho que hacer si no juegas al fútbol o si no te gusta ir al monte, je, je. Pasamos el rato en el local de ensayo, haciendo ruido. O si no, echando unas birras en los bares con los colegas. Siempre ha habido mucha tradición para la música y de aquí han salido grupos como los Grises, Lin Ton Taun, Rural Zombies, Ankhar, Polybius, Ezpalak…

- ¿De qué curráis y que edad tenéis?

- Ortzi, Beñat y Oroitz cumplen 23 años este año y yo hice 31 en enero. O sea que existe una diferencia de edad entre ellos y yo. Ortzi está estudiando la carrera de Filosofía y Oroitz está estudiando diseño mecánico. Los dos trabajan por las tardes en una tienda y en un almacén, respectivamente. Beñat trabaja como técnico de mantenimiento en un proyecto de acuaponía, y yo como programador en una empresa de Azpeitia.

- ¿Y cómo empezásteis Rodeo?

- Cada año, en la fiesta de aniversario del gaztetxe de Zestoa, se suele celebrar un concierto de versiones en el que puede participar cualquiera. En navidades de 2014 nos juntamos los cuatro para preparar unas versiones de Kyuss. Ya en los primeros ensayos vimos que había algo más que una noche de versiones y empezamos a reunirnos con regularidad.

- ¿Y cómo se os ocurrió el nombre? Es muy internacional…

- Viene de una canción del grupo americano de los 90 Kyuss, que hacía stoner rock. Como te decía, empezamos a tocar versiones de ellos y esta canción era la que nos gustaba la que más. Y así salió la idea del nombre.

- Es curioso: los grupos no suelen ser amigos de etiquetarse, pero los de stoner rock presumen de etiqueta. ¿Por qué os gusta recalcar que hacéis stoner rock?

- Lo de stoner rock es algo que siempre nos ha acompañado desde que empezamos con las versiones, pero que, sin embargo, no nos cierra a la hora de componer temas nuevos, ya que muchas veces nos salimos de este guion y nos acercamos a estilos como el post-rock o el hard rock. Pero es verdad que nuestro sonido en directo nos lleva a decir que el stoner rock es lo que mejor nos etiqueta estilísticamente.

- ¿Y qué es el stoner rock?

- Yo lo describiría como ese estilo en el que las guitarras y el bajo suenan con muchos graves, con riffs de guitarra pesados y lentos, pero a la vez mezclados con partes más cañeras donde los platos de la batería están muy presentes. Hay partes instrumentales extensas con efectos de guitarras varios donde se pueden hacer largos viajes psicodélicos. La traducción de 'stoner rock' al castellano podría ser un poco como la música de los fumados, ja, ja... Pero bueno, esa es mi descripción. En mi opinión cada cual tiene su percepción de la música y esta sería la mía.

- Stoner rock o rock fumeta, sí. ¿Cuáles son vuestros grupos favoritos?

- Kyuss, Truckfighters, Toundra, Red Fang, Dut, Fu Manchu, Deftones, Royal Blood... En Euskadi también hay otro montón de grupos interesantes, como Lisabö, Ro, Polybius, Voltaia, Tooth, Backbone, Ezpalak, Fumut…

- ¿A qué le cantáis?

- La mayoría de las letras son criticas sociales en las que tratamos todo tipo de problemas, como las guerras de oriente medio, el machismo, la bestia del capitalismo... También nos gusta meter letras más psicodélicas que son viajes donde cada uno puede llegar a su interpretación personal, sin un significado exacto. Pero como te digo, no nos gusta cómo funciona esta sociedad y la mayoría de las letras reflejan este disgusto.

- Vaya por Dios. Comenta un poco más el disco nuevo, vuestro segundo álbum.

- Pues en este disco, titulado 'Dilmun', hemos rebuscado más en el sonido que nos gusta y creemos que lo hemos encontrado. Hemos creado los temas pensando en los directos, para que funcionen en concierto. Las melodías de las voces las hemos trabajado más que en el primer disco. Creo que hemos logrado una identidad propia y más de uno nos ha dicho que al escuchar un trozo de una canción ya nos identifica, y eso es lo que buscábamos. Además hemos hecho una versión de una canción de Benito Lertxundi con la que estamos muy a gusto ('Gure bide galduak').

- ¿Cómo será el concierto de Gernika de este sábado?

- Tenemos mucha ilusión de ir a tocar a la sala Iparragirre, ya que la conocemos y es increíble. Los que la llevan han hecho un trabajo impresionante y nos morimos de ganas por subir a ese escenario. Tenemos amigos allí y son una gente excepcional, o sea que vamos a ir a darlo todo, como siempre.

- ¿Y qué tal estuvo el bolo del Satélite T, el sábado pasado?

- El sábado pasado en Bilbao estuvo muy bien ya que tocábamos con los Backbone, que son amigos y justo son de Gernika también. ¡Siempre lo pasamos genial entre amigos y estamos deseando verles de nuevo este sábado!

- Además este abril tenéis un concierto en Santander. ¿Soléis actuar fuera de Euskadi? ¿Cómo os reciben? Como cantáis en euskera…

- En Santander ya hemos actuado antes y también hemos viajado a Galicia, Barcelona y Madrid. Todas las veces que hemos salido nos han acogido muy bien y, aunque no entiendan lo que decimos, la transmisión siempre ha sido muy grande con el público que hemos logrado en estos sitios. La verdad es que algunos de estos conciertos los recordamos con especial cariño ya que, sin poner en ellos grandes expectativas, salieron increíbles y nos lo pasamos en grande.