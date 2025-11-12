Enrique Portocarrero Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:01 Comenta Compartir

Ahora se descubre el terremoto desatado a comienzos de año en la Euskadiko Orkestra, cuya estela aún colea en los tribunales. Cierto que la estabilidad en la gestión de una orquesta es básica para garantizar su calidad y la productividad de los músicos, lo mismo que es fundamental el equilibrio en sus relaciones laborales o incluso el clima en el que desarrollan su actividad. Nada que ver, claro, con las «dificultades de convivencia» entre el equipo directivo de la orquesta y los trabajadores de la misma que ahora reconoce el Departamento de Cultura. O mucho menos que ver con el informe elaborado por una empresa especializada que se presentó en el consejo de administración de la orquesta el pasado 27 de enero, constatando que «el conflicto está tan escalado que ha llegado a conflicto relacional o que la intensidad de las emociones es tan elevada que toma mucho protagonismo la animadversión y la confrontación». En otras palabras, una auténtica 'guerra sinfónica' que motivó la suspensión del contrato mercantil con el director titular -Robert Treviño- y la finalización de la relación con el cargo público que ostentaba la dirección general -Oriol Roch-. Todo ello, por supuesto, exteriorizando con delicadeza en su momento que solo se trataba de «dar un cambio de rumbo a la orquesta». Fue, pues, una decisión traumática que tenía su lógica, aunque lo que no se acaba de entender es que no hubiera una plena transparencia sobre los hechos desde el principio, lo mismo que se dejara agravar tanto el clima laboral y personal. Porque es posible que el conflicto fuera a más poco a poco, pero recuérdese que hubo renovaciones contractuales a lo largo de los años y que encima la decisión final se adoptó solo cinco meses después de haber comenzado la temporada de abono 2024-2025 o en pleno vigor de su memoria cuatrienal 2023-2026. Y en cuanto a la obligación de transparencia, tampoco se olvide que la orquesta es una institución cultural pública con un deber de transparencia. Mucho más, cuando solo ahora se sabe lo que venía ocurriendo hace años o cuando solo ahora se implantan y conocen los protocolos para evitar este tipo de situaciones.===

