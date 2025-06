Errobi y Eric Bibb poniendo el pabellón muy alto en el Music Legends Fest

Óscar Cubillo Sábado, 14 de junio 2025, 23:16 Comenta Compartir

Acudió un poco más público este sábado a la segunda jornada festivalera (pasamos de 2.000 espectadores a 2.300, el 15 % más), y también se respiró ambientillo desde el principio de los conciertos, abiertos por el cálido blusero neo-tradicionalista Eric Bibb, un neoyorquino de 73 años que desde los 19 vive en Europa, actualmente en Suecia. Eric se hizo conocido a rebufo de los últimos coletazos del boom blues de los 90, cuando su música sonó junto a las de otros jóvenes como Corey Harris, Ken Mo o Guy Davis, pero poco después. Y con un estilo cálido y similar al de Taj Mahal, al que resonó en temas como 'Along the Way', el tradicional 'Going Down the Road Feeling Bad' o el amoroso 'The Happiest Man In The World', inspirado por su esposa, Ulrika Bibb, con la que cantó de modo hippie y celestial 'Dance to the end of love' (nada que ver con Leonard Cohen), Eric, sentado y en cuarteto, arrancó la tarde de modo inmejorable, con sonido excelente, luces regulares (pero mejores que las de toda la víspera), y cercanía al respetable.

El cálido Eric, que nos llamó «good people», o sea buena gente, también resonó al blues de John Lee Hooker (en la narcótica 'Saucer and Cup', en la espartana 'Come back baby'), al de Muddy Waters (en la cima de su sesión, 'With My Maker I Am One'), y al de cualquier bluesman del delta del Mississppi de hace un siglo (en especial en su versión a solas del 'Goin' Down Slow' de St. Louis Jimmy Oden, con todo el respetable escuchándole silente en Miribilla). Acabó y dijo: «muchas gracias, os veo en la mesa del merchandising».

Luego, dejaron el pabellón por todo lo alto los vascofranceses Errobi, pioneros del rock en euskera reunidos por la gira de su 50º aniversario en mayo de 2024. No pensaban que fuese a alargarse tanto la celebración, y ahí siguen los colíderes Anje Duhalde y Mixel Ducau, que en quinteto rejuvenecido ofrecieron un excelente concierto de 10 temas en 59 minutos. Fue un show de lo mejor del año y su rock setentero y transicional llegó sin nostalgia y sonó actual, y eso a pesar de los desarrollos de progresividad con lírica reivindicativa en lo social y nacionalista de la época, aunque las voces de los colideres daban lustre a cualquier estilo, del folk vasco de las montañas al rock and roll de manual.

Ampliar Eric Bibb Maika Salguero

Respaldados por tres músicos de generaciones anteriores (a la batería el impactante Txomin Duhalde, el hijo del nagusi, el jefe del grupo, como definió Ducau a Anje en las presentaciones postreras), Errobi se expandieron a pesar de que nunca las luces malas les ayudaron para ello. Fueron al grano, sonaron variados pero con personalidad, y abrieron a tres guitarras -como se lo montaron casi todo el bolazo- sonando a la vez en 'Gure lekukotusana'. Tan guitarreros que a la segunda, 'Kanpo', parecía que estábamos oyendo el blues-rock de The Kinsey Report.

Arunque sea difícil de imagina, a folk vasco en modo Oskorri eléctricos en un viaje lisérgico resonaron en 'Nagusiaren negarra', la progresividad empapó el lento 'Aitarik ez dut' y una suite de ópera rock fue la apabullante 'Andere', con Ducau soplando atávico el saxo soprano, antes de colgarse el saxo tenor cual teleñeco o músico de 'Barrio Sésamo' en la siguiente, 'Rock eta rollin' un rock and roll en plan Dave Edmunds. Y ya hasta el final, 'Telebista' llegó setentera pero actual, transicional y costumbrista 'Lantegiko hamar manamenduak', movedora gracias a los coros enfáticos 'Nora goaz?', y cuasi ruidista el adiós con 'Agut t'erdi'.

Bolazo. De lo mejor del año, ya se ha dicho, y no porque aún estemos emocionados al escribir estas líneas nada más acabar el encuentro.