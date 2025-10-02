El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Daniel Broncano, en el exterior del Guggenheim. Mireya López

Daniel Broncano le pone el pañuelo palestino a Beethoven: «Es un precursor de la canción protesta»

El director de la Sinfónica de Tenerife y creador del festival de Segura aborda el poder de la música para cambiar el mundo en el Bilbao Kultura Social Forum del Fair Saturday

Isabel Ibáñez

Isabel Ibáñez

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:12

Un experto en metáforas musicales para explicar asuntos de la vida cotidiana e incluso la actualidad más compleja y beligerante. Así se reveló ayer Daniel ... Broncano (Orcera, Jaén, 1986), en el auditorio del Guggenheim con su charla 'Cambiar el mundo con una corchea', dentro del Bilbao Kultura Social Forum organizado por la Fair Saturday Foundation. Clarinetista, director de la Orquesta Sinfónica de Tenerife e ideólogo y promotor del festival Música en Segura, habló como el experto comunicador y divulgador que es, sin nada que envidiar al hermano más famoso, el presentador de 'La Revuelta'. «He estado en su programa como público, como invitado estaría un poco fuera de lugar por algunas de las preguntas», considera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una sucursal bancaria de Bizkaia que cobraba más de 7.000 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    La venta de un edificio en Bilbao para pisos de lujo fuerza la salida de 20 negocios
  3. 3

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  4. 4

    Los militares israelíes asaltan la flotilla que se dirigía a Gaza
  5. 5

    Seguridad vincula a «extranjeros sin arraigo» con el incremento de armas blancas en las calles
  6. 6

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  7. 7

    «Por fin nos atenderán en el hospital al lado de casa, era una medida absurda»
  8. 8

    «Nos desvían a Barajas y nos dan hotel en Ávila», se quejan 180 viajeros que despegaron de Loiu
  9. 9

    Adiós a Raúl Ramírez, el líder silencioso
  10. 10

    De Marcos y Susaeta tampoco se pierden la previa con la hinchada del Athletic en Dortmund

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Daniel Broncano le pone el pañuelo palestino a Beethoven: «Es un precursor de la canción protesta»

Daniel Broncano le pone el pañuelo palestino a Beethoven: «Es un precursor de la canción protesta»