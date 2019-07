Los conciertos del finde: Rosalía, Berri Txarrak, Coti, Lola Índigo, Txapel Reggae, Poison Idea… 11 bolos capicúas, entre festivales, fiestas y fascinantes saraos en salas y salitas, amenizados por estrellas globales como Rosalía, bluseros lusos, bailarinas triunfitas, universitarios de Oxford, punkarras de Oregón, fumadores de ganja... ÓSCAR CUBILLO Jueves, 11 julio 2019, 15:59

Rosalía: El evento del año

Rosalía, la que de estudiosa catalana del flamenco ha devenido icono de lo cani a escala mundial, es sin duda el nombre más atractivamente transversal del 14 BBK Live. Ganadora de dos Grammys, portada del Vogue, participante en macrofestivales guiris como Coachella, Glastonbury o Roskilde y de nacionales como el Primavera Sound (en Barcelona y en Oporto también) y el Mad Cool madrileño (el miércoles ante 50.000 personas, cuentan), Rosalía Vila hará de Bilbao un centro de información global gracias a que aquí recala con su 'El mal querer tour'. Se supone que estrenará modelito y que interpretará unos 16 temas con versiones de J Balvin ('Brillo') y James Blake ('Barefoot in the park').

De los tres días del 14 BBK Live, dos caen en finde o casi. Dejando al margen el juernes, el viernes molará ver a Second, Idles, Antifan u otro cabeza de cartel como The Strokes (el de mayor caché), y el sábado a Los Hermanos Cubero (atención: gratis a las 13 h en el Arenal) y, ya en el recinto del monte Cobetas, a Nogen, The Good, The Bad and The Queen, Nathy Peluso, Weezer o Viagra Boys. Algunos de estos nombres los citamos solo por curiosidad, ¿eh?, porque se pondrán a tiro fácil.

Viernes 12 ¡Bilbao, Kobetamendi, 14 BBK Live, 23 h, 62 € más gastos (bono tres días, 160 € más gastos).

Ray Fernández: Trovador habanero

El trovador cubano Ray Fernández, habitual los jueves del animado piano bar Diablo Tun-tun de La Habana, remata este finde con dos fechas en Bizkaia su gira vasca de ocho conciertos que según la información del promotor combinan «trovas, timbas, fusión de ritmos, versos reaccionarios y críticos poemas musicados, además de algún que otro guiño a Euskal Herria: 'El son de Abadiño' y 'Txoria txori'».

Es su segunda gira por estos lares y actuará en cuarteto: Ray Fernández a la guitarra y la voz, Miguel Alejandro Valdés al bajo, Roylan Carballosa a la percusión y Christopher Simpson a la trompeta y el violín.

Ray, amigo de Silvio, gasta bastante humor, mucha ironía y, viviendo en un país comunista, su crítica se suaviza o blanquea con bastantes metáforas resignadas. Avala el promotor: «El cantautor Ray Fernández trata con un enfoque crítico la situación económica, las realidades sociales y las posibilidades de mejora de un país luchador como es Cuba, siempre con humor y dejando un amplio margen a la improvisación».

Viernes 12 Bilbao, Kafe Antzokia, 22 h, 10-12 €. Domingo 14 Elorrio, ciclo Musikaire, Palacio Lariz, 19.30 h, entrada libre.

Poison Idea: Hardcore de gran tonelaje

El quinteto gestado en Portland, Oregón, allá por 1980 se halla en lo que llaman 'The last tour', su última gira, bautizada también como 'The King is dead'. En su Facebook se autoetiquetan como «Punk Rock, Hardcore, Heavy Fucking Metal!» y enumeran la alineación actual: Jerry A (el obeso y frenético vocalista), Eric 'Vegetable' Olson y Brandon Bentley (guitarras), Chris 'Spider' Carey (bajo) y Mickey Widmer (batería). Hum… Negu Gorriak versionaron su canción 'Getting the fear' en su disco de despedida, 'Salam, Agur'.

Viernes 12 Bilbao, gaztetxe de Zorroza, puertas 20 h, 10-12 €; telonean dos patrullas hardcore guipuzcoanas: 25th Coming Fire de San Sebastián y 30% de Andoain.

The Donut Kings Big Band: ¡Con entrada libre!

Al principio se anunció a 10 euros más gastos la entrada, pero al final se celebrará con entrada libre este show de Los Reyes del Donut, calificados como 'La big band más dulce de Oxford'. Esta aventura empezó en 2001 en la universidad de Oxford, sí, y es muy retro al gusto inglés, pues hacen muchas versiones y se declaran influidos por Frank Sinatra, Count Basie, Sammy Nestico, Ella Fitzgerald, Buddy Rich, Bobby Darin y Michael Buble.

Han grabado tres discos (en 2003, 2008 y 2014), girado por el extranjero (¡hasta Canadá!), y actualmente funcionan bajo la batuta de Tanzil Rahman, ex director musical de la UK National Youth Jazz Orchestra.

Sábado 13 Bilbao, Kafe Antzokia, 22 h, gratis.

Coti: Con la banda municipal

Con su grupo actual (en el que del bajo se ocupa del getxotarra Txarlie Solano, también en Mäbu, quien en la foto posa en la derecha, con camisa de cuadros y barbas) reforzado por la Banda de Música de Santurtzi, alias 'Unión Musical Vizcaína', el argentino Coti (Roberto Fidel Ernesto Sorokin, Rosario, Argentina, 46 años) dará un concierto especial en las fiestas de Santurce (¡que el domingo programan a Camela!).

No será ésta una propuesta forzada, pues el último disco de Coti es 'Coti Sorokin y Los Brillantes en el Teatro Colón-2017' (2018), grabado con una orquesta de cuerdas en el Teatro Colón de Buenos Aires. «La sonoridad es muy potente. La vamos a liar», ha declarado a este diario.

Sábado 13 Santurtzi, Parque, 23 h, entrada libre.

Txapel Reggae: Madrugada rastafari y políglota

Desde 1990 se celebra en el puerto de Arminza el festival especializado en música jamaicana Txapel Reggae, que en la madrugada del sábado desplegará su programación principal con cinco proyectos que se expresarán en inglés, castellano, gallego, catalán y euskera.

Los cinco principales son el cabeza de cartel, el cantante positivista jamaicano Fantan Mojah, que oficiará al frente del quinteto holandés Jahvolution; el ochote costarricense con influencia roquera Un Rojo Reggae Band en lo que es su primera gira por el viejo continente; la cantante gallega High Paw con el grupo Elephants Yard; los skatalíticos reivindicativos catalanes Deskarats (no nos ha dado tiempo a averiguar qué reivindican); más los vascos Suaia eta Ama Rebel.

La organización informa que la jornada festivalera arranca al mediodía con el pasacalles de Batukale Samba, que habrá food trucks, y que a partir de las 16.00 h habrá más actuaciones, de rap, etc., en el Dub Stage, en la zona del skate park.

Sábado 13 Armintza, puerto, 23.30 h, entrada libre.

Lola Índigo: De OT a las fiestas de Barakaldo

Mimi, Mónica, Laura, Claudia y Saydi forman el grupo Lola Indigo, patrocinado por la multinacional Universal y liderado por la madrileña de sangre andaluza Mimi, alias de Miriam Doblas Muñoz, de 27 años, que empezó bailando flamenco y ahora aspira al trono de Rosalía, cuando menos a codearse con La Mala. Participó en el programa televisivo 'Fama, ¡a bailar!', con 18 años, y luego vivió en China, Los Ángeles y Tailandia, «formándose con los coreógrafos de Jennifer López, Nicki Minaj, Beyonce» y bailando para Chris Brown, Miguel Bosé, Fyahbwoy, etc.

En China empezó a cantar y de regreso a España cantó y bailó en un cabaret como vocalista y bailarina, de donde salió para participar en Operación Triunfo en 2017. Tras ser la primera expulsada de esa edición ha formado Lola Índigo, «la girl band a la que siempre había soñado pertenecer. Una banda de chicas, con ella como vocalista y una potente dance crew femenina, en donde la danza fuera tan importante como la voz, algo totalmente impensable en España».

Su primer single, 'Ya no quiero ná', de 2018, alcanzó el doble platino. Su primer larga duración se titula 'Akelarre' y se editó en mayo.

Sábado 13 Barakaldo, Herriko Plaza, 23 h, entrada libre.

Vítor Bacalhau: El tercer mejor bluesman de Europa

De seis conciertos en cinco días consecutivos (en una jornada hará doblete) consta la gira española de Vitor Bacalhau, guitarrista portugués de blues-rock al que los promotores recomiendan para los fans de Jimi Hendrix, Joe Bonamassa, Philip Sayce, Gary Moore o Gary Clark Jr.

El bigotudo Vítor, que tiene cierta pinta de Frank Zappa y que en 2018 fue elegido en el tercer puesto del European Blues Challenge (el que en 2015 ganaron los Travellin' Brothers de Leioa), viajae promocionando su segundo álbum, 'Cosmic Attraction' (17), grabado en power-trio en directo en estudio. Seguro que saltan chispas…

Sábado 13 Castro Urdiales, pub La Noche, puertas 21.30 h, entrada libre.

Berri Txarrak: Hasta luego en Bilbao

Ya sabemos todos que tras 25 años, nueve discos oficiales y más de mil conciertos por los cinco continentes (desde Japón y Australia hasta América de cabo a rabo y de Norte a Sur, pasando por Europa y África: al menos en Las Canarias), Berri Txarrak andan en plena gira de despedida, de adiós en principio temporal.

La gira se llama 'Ikusi arte' (hasta la vista) y ha ido añadiendo grandes eventos desde la lista inicial: uno extra de despedida en Pamplona, capital donde darán los dos últimos bolos (su líder, Gorka Urbizu, es navarro; el bajista David es vizcaíno y el baterista Galder guipuzcoano), otro en Madrid (en el Wizink Center, el último anunciado) y otro muy ambicioso, el de este domingo en Kobetamendi, que aspira a convertirse en el concierto con mayor aforo de un grupo que canta en euskera (hum… los festivales políticos de Jarrai solían meter 20.000 personas).

Para ello BTX aprovecharán el tinglado del festival BBK Live, que funcionará con similares incomodidades de acceso (los autobuses, las caminatas hasta la cima…) este domingo, cuando haya desaparecido el público que de jueves a sábado borboteará por el 14 BBK Live. El domingo BTX montarán su propio festival, bautizado 'Lagun artean' (con amigos), entre ellos los invitados a su propio concierto de dos horas y media (de 21 h a 23.30 h), por ejemplo Anari, los miembros de la jazzera Broken Brothers Brass Band, Ricky Falkner (de Love Of Lesbian y más), Aitor Gorosabel de SuTagar, Iseo, Karlos Osinaga de Lisabö, Aiora de Zea Mays, David Ruiz de La MODA, o El Drogas.

En total el sarao durará más de ocho horas exclusivamente en euskera. «Vamos a presentar los trabajos de creadoras y creadores vascos pertenecientes a diversas formas de expresión cultural, los cuales serán aptos para todos los públicos», avanza la organización. Habrá talleres de reciclaje, circo, bertsolaris, baile y ocho conciertos de media hora de duración a cargo de grupos como Diabolo Kiwi, Huts o Natali.

Domingo 14 Bilbao, Kobetamendi, show de 21 a 23.30 h, desde 35 €. Puertas y actividades diversas en la Fanzone desde las 16 h, BTX 21 h, DJs de 23.30 a 1.30 h.

London Afrobeat Collective: Matinal danzona

Salen de Londres, tocan afrobeat y por tanto también agitan los ingredientes o estilos que generaron este estilo nigeriano: funk, soul, jazz… Y anima la organización para que madruguemos el domingo: «Si te gustan Femi Kuti, Parlament-Funkadelic, Antibalas, Tony Allen…».

Según la foto y su alineación en Facebook, LAC son nueve componentes: dos guitarristas, bajo, batería, la percusión de Lee Crisp, tres vientos (trompeta y saxos tenor y barítono) más la cantante Juanita Euka.

Domingo 14 Bilbao, Crazy Horse, puertas 13 h, 10-13 €.

Rachel Reyes & The Fireballs: Ella tiene pelotas

«El baile espontáneo, los ritmos pegadizos, el calor del público y la garra y pasión con la que estos chicos envuelven sus conciertos, hacen de Rachel Reyes & The Fireballs una de las bandas emergentes con más seguidores del panorama de música negra en la ciudad», o sea en Madrid, vende su Facebook sobre este cuarteto que se dice influido por Etta James, Johnny Guitar Watson, Koko Taylor, Otis Reding, Wilson Pickett o Ruth Brown y que ha actuado como backing band o banda de acompañamiento de músicos de blues guiris en giras por España y Portugal.

'She Got Balls' (Ella tiene pelotas) se titula su primer disco, y subraya la propaganda oficial: «La voz cálida de Rachel destaca por el dominio y el estilo que desenvuelve. Pero esta joven y prolífica cantante nos sorprende con pasajes desgarrados y llenos de soul que nos transportan a los mejores años de la música afroamericana y espiritual».