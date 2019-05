Los conciertos del finde: Zoé, Malevaje, Sweet California, 4 festis gratis, Tromboranga… Una quincena de propuestas entre el gaztetxe suburbial y las plazas céntricas, abarcando desde charangas latinas hasta bandas metaleras, pasando por cuatro carteles múltiples con entrada libre: los festis de Areatza, Puerto Viejo de Getxo y La Virgen Blanca, más el homenaje a Jon Zamarripa ÓSCAR CUBILLO Jueves, 30 mayo 2019, 15:49

Zoé: Más de cien millones

El sábado actuarán en París tras cumplir una gira española de cuatro ciudades: Valencia, Barcelona, Madrid y el viernes en Bilbao. Andan divulgando su sexto disco de estudio, 'Aztlán', de inspiración mística azteca y nominado al Grammy al Mejor Álbum de Rock Latino, Urbano o Alternativo.

Son doce canciones de indie-rock compuestas por el líder de Zoé, León Larregui (apellido vasco el de este partidario del presidente mexicano AMLO) y coproducidas por Craig Silvey (Arcade Fire, Kasabian, Stereophonics, Noel Gallagher, Florence &The Machine), Phill Vinall (Placebo, Pulp, Mark Knopfler, Elastic) y el propio grupo. 'Aztlán' ha sido disco de oro en México y va cosechando más de cien millones de reproducciones.

León Larregui (voz y guitarra), Sergio Acosta (guitarra), Ángel Mosqueda (bajo), Jesús Báez (teclados) y Rodrigo Guardiola (batería) forman ahora Zoé (Cuernavaca, 1995). El tamborero Guardiola ha declarado sobre 'Aztlán', un opus al que califica como 'terrenal' y que destaca como su repertorio 'más variado y maduro': «Hay un poco de amor, desamor y, a diferencia de otros discos, también trata aspectos sociales de lo que ocurre en el país».

Concierto Viernes 31, Bolueta / Bilbao: Santana 27, 25 €. Horarios: 20 h puertas; 21.15 h Fil Noir; 22 Zoé.

Sweet California: Amor y respeto

El sábado 13 de abril ya pasaron por el Teatro Principal de Vitoria las tres chicas de Sweet California: la alicantina Alba Reig Gilabert (mezzosoprano; toca guitarra y batería), la sevillana Sonia Gómez González (soprano; toca guitarra y piano) y la madrileña Tamara Nsue Sánchez, alias Tamy (contralto; además toca la viola; entró sustituyendo a la hoy ausente Rocío Cabrera Torregrosa, otra alicantina). Como cada una luce su melena teñida de un color, cuando el show de Vitoria dijimos que parecían un anuncio de moda de Colores Unidos de Benetton.

Con su gira nominada 'Ladies' Tour', durante dos años por España dieron más de 100 conciertos ante 200.000 espectadores. Ahora están rulando con su cuarto disco, 'Origen', editado en noviembre de 2018 y del que reza la promo: «Con una temática positiva y en pro de libertad para decidir y vivir conforme a lo que uno cree, 'Origen' es un disco que ensalza el amor y respeto a uno mismo. Así mismo, las letras incitan a elegir sin temor a críticas, y al mismo tiempo son una llamada a la unidad de todos, tomando la música como denominador común y origen».

Producto promovido por la multinacional Warner, los tres primeros discos de Sweet California fueron número 1 de ventas: 'Break of Day' (2014), 'Head for the stars' (2015) y '3' (2016). Este 'Origen' alcanzó el número 2, y en él apuestan por el castellano. No en vano, estas chicas tienen mercado desde Argentina hasta México.

Concierto Viernes 31, Bilbao: Palacio Euskalduna, 20.30 h, de 34 a 45 €.

Malevaje: El tango según Antonio Bartrina

La voz del tango español contemporáneo es la del madrileño Antonio Bartrina, que lleva más de 30 años al frente de Malevaje, trío completado hogaño por Fernando Giardini al bandoneón y la guitarra, más Fernando Gilabert al contrabajo (¡el de Los Coyotes!).

Malevaje tienen una docena de discos y algún éxito propio como 'Arroz blanco'. Ahora nos visitan con un repertorio llamado 'Vino amargo' del que avanzan: «Queridos todos, presentaremos nuestro nuevo espectáculo, 'Vino amargo', donde llevamos a nuestro terreno temas que originalmente no son tangos pero que nos han llegado al alma. Al fin y al cabo, todo es música, y que no pare. Si podéis, corred la voz».

Hemos indagado y sólo sabemos que bolero, flamenco, rock, tango, canción francesa, rancheras, etc., tienen cabida en el repertorio. Ojalá también repasen tangos como su original 'Arroz blanco', 'Esta noche me emborracho' («me mamo bien mamao») de Gardel, 'Garufa' también de Gardel, o su hit 'Margot' (escrito por Edmundo Rivero).

Concierto Viernes 31, Bilbao: Teatro Campos, Sala Cúpula, 20.30 h, 18-19.50 €.

Areatza Musik & Beer: Dos días de música y birra

Tercera edición del festival musiquero y cervecero de Areatza-Villaro, que se celebra durante dos jornadas con entrada libre en la plaza del pueblo vizcaíno y donde no faltan los puestos de cerveza artesana. En su primera edición el festi se llamó 'Beer & Blues' festival, pero la cita se ha rebautizado a 'Musik & Beer' para explotar más la transversalidad.

Los dos días cuentan con un cabeza de cartel extranjero: el viernes, con el quinteto británico de blues-rock Keylock (22.15 h), liderado por el guitarrista Aaron Keylock, el de la foto que encabeza esta noticia, quien aún no ha cumplido veinte años pero borda el blues lento a lo Albert King o Rory Gallagher.

Completan el cartel de la primera jornada el Paul San Martín Trío (17 h) liderado por un pianista donostiarra, el combo blue-soul-funk de la vocalista getxotarra Mississippi Queen & The Wet Dogs (19 h), el power-trio getxotarra Los Brazos (20.30 h), que seguro prende fuego a la plaza a tenor de lo vivido el sábado pasado en el Sanbar Blues Festival de Leioa, y, cerrando la noche, los roqueros crápulas locales Eskean Kristö (24 h).

El sábado el cabeza de cartel guiri es el guitarrista de blues-rock con predicamento en la escena metalera y cuerpo de culturista de casi dos metro Jared James Nichols (22 h), nacido hace 30 años en Waukesha, Wisconsin, vecino de California y patrocinado por la marca Gibson. Jared define a su estilo como 'blues power' e informa que sus guitarristas favoritos son «Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Leslie West y todos los grandes del blues».

Completan la plancha sabatina la Euskorleans Dixie Band (13.30 h), los roqueros pantanosos vizcaínos James Room & Weird Antiqua (18 h), los roqueros sudistas gallegos The Soul Jacket (20 h) y, a medianoche, los guerniqueses The Riff Truckers (24 h).

Concierto Viernes y sábado, Areatza-Villaro: plaza del pueblo, entrada libre.

Big Band Festival: El swing de la Virgen Blanca

Cuatro conciertos, dos al mediodía y dos de tarde-noche, conforman el cartel de la 16ª edición del Big Band Festival. Son estos:

12 h, Ghost Number & His Tipsy Gypsies, combo mixto donostiarra abducido por una música americana vintage influida por Nueva Orleans, el blues, el paludismo, el vudú…

13.30 h, Big Band Berri, gran orquesta alavesa surgida en 2004 en la Escuela Municipal de Música Luis Arámburu. La dirige Guillermo Lauzurika y ellos avisan que «Marvin Gaye, Michael Jackson, Earth, Wind and Fire, Frank Martin y Shirley Bassey son algunos de los platos que ofrecemos esta temporada 2019. ¡Buen provecho!». O sea que no hacen ascos al funk y el soul.

20 h, Gasteiz Big Band (en la foto), gran formación dirigida por el pianista Jimmy Bidaurreta, que ahora se pluriemplea rulando un disco sabrosón a medias con el DJ Makala al canto. En el último disco oficial de la Gasteiz Big Band, 'Melodías Vascas 10.1', colabora la Banda Municipal de Txistularis de Vitoria.

Así describe su estilo la GBB en Facebook: «… una nueva dirección artística que multiplica las posibilidades de una big band tradicional, con la inclusión de elementos electrónicos. Connotaciones hip-hop y funk, temas vocales llenos de soul y swing, el calor de la percusión latina...». hemos quitado las referencias al DJ y al vibráfono, que no siguen.

21.30 h, Dani Nel.Lo y Los Saxofonistas Salvajes, o sea el saxo tenor Dani, ex Los Rebeldes, líder también de Los Mambo Jambo, al frente de otro combo cuyo debut fonográfico homónimo cuela versiones de Arnett Cobb, Noble Watts, Red Prysock, etc. Opina Dani: «El saxo tenor fue la piedra angular sobre la que se construyó el rhythm and blues y el primer rock and roll. Su sonido fue la primera voz de rebeldía sónica contra el sistema musical establecido, rompiendo barreras raciales y sociales».

Concierto Sábado 1 de junio, Vitoria: plaza de la Virgen Blanca, entrada libre.

San Miguel Getxo Music & Food: Dos días, nueve bolos y un DJ

La quinta edición del festival 'San Miguel Getxo Music & Food', patrocinado por una marca cervecera y el ayuntamiento de la margen derecha, se volverá a montar en la explanada del Puerto Viejo y contará con puestos de comida (foodtrucks con hot dogs, hamburguesas, papeo mexicano, sándwiches...) y un escenario para nueve conciertos en dos días, seis el primero y tres el segundo. La mayoría de los músicos intervinientes son getxotarras.

El sábado actuarán en este orden Rosebud (13 h; folk-rock con lideresa al frente: Leire Heras-Gröh), Samoah (14.30 h; trío con ambición comercial y ochentera), Southound (16 h; versiones sureñas de Lynyrd Skynyrd, Allman Brothers, Marshall Tucker Band, Humble Pie, Blackberry Smoke…), B & B & Co (17.30 h; cuarteto proveniente de Keep Calm), Papawanda (19 h; mestizaje madrileño) más los cabezas de cartel, los getxotarras Smile (20.30 h, entre el sonido playero y la rave danzona). Y rematará la jornada el líder de WAS, Deu Txakartegi, en el papel de DJ (de 22 a 23 h).

El domingo el San Miguel Getxo Music & Food se lo toma con más calma y habrá sólo tres actuaciones: James Room & Weird Antiqua (12.30 h; blues-rock algo Nueva Orleans), Antonio Garamendi (14.30 h; ambicioso indie pop) y Brotherhood versionando a Neil Young (16 h).

Concierto Sábado 1 y domingo 2 de junio, Getxo: explanada Puerto Viejo, entrada libre.

Bullet Proof Lovers: Vermú con Kurt Baker

El entusiasta, incansable e inasequible a las resacas Kurt Baker, un pop-roquero yanqui mudado a Madrid, toca al mediodía del sábado con uno de los cuatro grupos que mantiene ahora mismo en España, junto con el Kurt Baker Combo, The Gold y K7's.

Nos referimos a Bullet Proof Lovers (Amantes a Prueba de Balas), quinteto completado con ilustres roqueros donostiarras como Gonzalo Ibáñez de Nuevo Catecismos Católico o Juan Irazu de Discípulos de Dionisos. Andan divulgando su última rodaja, 'Shot through the heart', de la que pronto lanzarán una segunda edición.

Concierto Sábado 1, Vitoria: Hell Dorado, 13 h, 11-14 € (socios 9 €); más Las Furias.

Muti Fest: Cinco bandas violentas

Minifesti concentrado en una casa okupa alavesa que, sin que sirva de precedente, ofrece un horario detallado de uno de sus eventos, el Muti Fest, que expondrá estas cinco bandas:

22.15-22.35 h: Obliterated Swarm (20 minutos de death-grind de Vitoria).

22.45-23.10: No Rights (25 minutos de alud beatdown made in Astigarraga; son los cuatro de la foto, pues su guitarrista Iker acaba de abandonar el barco por motivos personales).

23.25-23.40 h: Bisturí (un cuarto de hora sajado desde Santander; grindcore estilo Ohio describe la organización).

24.00-24.40 h: Deep Dirty (40 minutos de misterioso goregrind alemán).

01.00-01.20 h: Mutilated Judge (20 minutos a cargo de los anfitriones, un dúo de Artea).

Concierto Sábado 1, Llodio: Orbeko Etxea, puertas 22 h, 4 €.

El Jose: Poesía mestiza

Como el año pasado se compró una furgoneta, el jueves pasa por Bilbao (Cotton Club), el domingo 16 de junio regresará a Amurrio (Albizabal), y sábado y domingo recala en Vitoria y Logroño El Jose, cantautor acústico muy neoflamenquito y bastante reposado y cristalino. «Me presento, soy El Jose y casualmente mi proyecto se llama El Jose. El proyecto nace en uno de los barrios más bellos de Granada, el conocido Albayzín. En una casa situada en la Calle Aljibe de Trillo y mirando de frente a la mismísima Alhambra, dos músicos de cuestionable salud mental y con un pasado musical en común y por separado, Alberto Sapillo y un servidor, decidimos hacer realidad una nueva idea musical a partir de mis composiciones y los conceptos musicales del Sapillo sumando a todo esto las ligeras sospechas de un éxito irreversible».

El Jose nos visita en trío completado por el baterista jiennense Nano Díaz para divulgar un repertorio etiquetado como poesía mestiza y publicado en el disco 'Yo sin Tú' (Altafonte, 18), del que dice la promoción: «'Yo sin Tú' es un trabajo donde se pasean desplegando todo su potencial por distintos géneros como el rock, la cumbia, la rumba, el bolero, el pop o la ranchera mexicana, sin perder ese marcado estilo arrabalero, lírico y bohemio que les caracteriza. Las esperadas colaboraciones con artistas como El Kanka y El Pau ponen nota de color en temas que con toda seguridad pasarán a formar parte de esa categoría de canciones inolvidables».

Conciertos Sábado 1, Vitoria: Falerina Taberna, 19 h, entrada libre. Domingo 2, Logroño: Biribay, show 20 h, 6 €.

Homenaje a Jon Zamarripa: 14 grupos

Fallecido por enfermedad hace un año a los 56, el guitarrista Jon Zamarripa, miembro de Cancer Moon, Los Primitivos, Los Extraños y Los Raros, influencia reconocida en el rock independiente vizcaíno (ahí están El Inquilino Comunista, Los Clavos, Cujo…), verá homenajeada su memoria en un gran concierto en el que participarán 14 grupos locales que tocarán dos temas cada uno.

Los intervinientes serán La Secta, Sonic Trash, Motorsex, Garbayo, Trampas, The Iron Need, Cecilia Payne, Arana (ex Cujo), Carlos Creator, The 'Maked' Longboards, Toni Metralla y los Antibalas, Los Buitres de Jony Kontrol, The Raros Kids y El Extraño Lugosi.

Iñaki Gallardo, melómano bilbaíno y admirador del finado, asegura que su grupo favorito no es Cancer Moon, sino dos proyectos previos de Zamarripa: en primer lugar Los Extraños y en segundo lugar de sus preferencias, Los Primitivos. Iñaki subraya que el homenajeado «tuvo que competir con el Rock Radical Vasco, que ocupaba portadas y atención mediática».

Concierto Sábado 1 de junio, Bolueta / Bilbao: Santana 27, puertas 20 h, shows 20.30 h, entrada con invitación.

Labirinto: Instrumentalistas brasileiros

El viernes tocan en París y luego atravesarán los Pirineos para dar sólo dos bolos en España, en Bilbao y Oviedo, los brasileños de Sao Paulo Labirinto, o sea estos seis instrumentalistas: Muriel Curi, Erick Cruxen, Luis Naressi, Hristos Eleutérico, Francisco Bueno y Lucas Melo.

Espesos, boscosos y tormentosos, bastante post-metalizados, arriban con su décimo álbum, 'Divino Afflante Spiritu (Pelagic Records, 2019; justo ahora lo oímos en Bandcamp), producido por Billy Anderson (Melvins, Neurosis, Sleep, Fantomas, Eyehategod, Los Natas argentinos, los Ratos de Porao también de Sao Paulo, nuestros favoritos High On Fire…). Sí, tiene caché el Billy, pero a Labirinto algunos los señalan como la mejor banda de post-rock metalizado de Suramérica, o sea que manejan viruta.

Completan la terna de Bolueta (la sala Mytho está a unos 100 metros del Metro) Malke (Barcelona, post-metal instrumental, naturalista y subjetivo; divulgan su disco 'When The Sigh Comes To Us'), y Voidesc (Bilbao, dark ambient, electrónica y música experimental con toques de post-rock y black metal industrial según la promo; presentan 'Embrace Pandemonium').

Concierto Sábado 1 de junio, Bolueta / Bilbao: Mytho, 8-10 €. Horarios: 20 h puertas; 20.30 h Voidesc: 21.15 h Malke; 22 h Labirinto.

Ankhara: Leyendas del metal español

La sala Groove, sita en Ballonti, programa este finde metal del guapo: el viernes a los interesantes post-metaleros instrumentales vallisoletanos Ciconia, y el sábado a los reactivados y más clasicotes Ankhara (Madrid, 1995-2004, resucitados en 2013), cinco mazas que facturan un heavy metal ambicioso, power y prog en plan Avalanch, por ejemplo. Tras catorce años sin publicar han lanzado su cuarto álbum oficial, 'Sinergia' (Rock Estatal Records, 18), grabado a cachos en varios estudios.

Resume la promo: «Un álbum crudo y directo del que algunos medios ya han dicho que es 'su trabajo más agresivo hasta la fecha'; en el que la voz de Pacho Brea recuerda a la de 'Rob Halford o Ripper Owens'; en el que los leads de guitarra de Cecilio y Alberto resultan sencillamente 'épicos' y en el que la potencia del doble bombo de Matt de Vallejo y la elegancia del bajo de Sergio, completan 'un disco redondo'». Sí, no está mal.

Por cierto: antes de Ankhara se disputará la semifinal de la Zona Norte de España del concurso Forjando Leyendas, promovido por el festival Leyendas del Rock, celebrado en Villena, Murcia. Actuarán en la Groove los heavies bilbaínos Evil Seeds, los black metaleros de Ondarroa Aesthetic, y los power metaleros de San Sebastián Krait.

Concierto Sábado 1, Portugalete: Groove, puertas 21 h, shows 21.30 h, 12-15€. Completan el cartel: Krait, Evil Seeds, y Aesthetic.

The Soul Jacket: Sudistas de Galicia

Doblete vizcaíno del sexteto vigués de rock sudista variopinto que rula desde julio de 2004 y hoy lo forman Jorge Mizer y Guillermo Gagliardi a las guitarras, Jann Zerega al bajo, Xabier Viéitez a las teclas, Mauro Comesaña a la batería y Toño López a la voz.

Tienen cuatro álbumes y un par de EP donde en inglés incluso cantan a la inmigración africana y a los incendios que a veces asuelan Galicia. Su último largo es 'Plastic Jail / Cárcel de plástico' (autoedición, 18) y asegura la promoción: «Se respira un ambiente cargado y sudoroso, con un sonido compacto, directo y acorde con un tiempo presente frenético e incierto, y con guiños a bandas como Big Star o los primeros Heartbreakers, a la vez que en esos medios tiempos arrebatadores a los que nos tienen acostumbrados resuenan ecos de The Kinks y The Beatles».

Conciertos Sábado, Areatza: plaza, Musik & Beer Fest, 20 h, entrada libre. Domingo, Bilbao: Crazy Horse, puertas 13 h, 10 €.

Tromboranga: Sangre, sudor y salsa

Salsa dura, salsa brava, son montuno, charanga, guaguancó y mambo bate con soltura Tromboranga, deceto barcelonés dirigido por el venezolano Joaquín Arteaga (productor, compositor y percusionista). Esta formación sopla tres trombones, suena en la estela latina del Nueva York clásico a lo Eddie Palmieri o Willie Colón, y suele girar desde Asia hasta Latinoamérica

En su Facebook asegura que también les gustan Héctor Lavoe, La Dimensión Latina, Óscar d'Leon, Ismael Rivera, la Sonora Ponceña, La Conspiración, la Orquesta Narváez, etc. Este gran combo rula desde 2010 y ha editado un porrón de discos, caso de 'Sangre, sudor y salsa' (16) o el último, 'Te voy a contar', que vio la luz este marzo.

En las filas de esta charanga trombonista figuran músicos catalanes, canarios, venezolanos (el propio Arteaga, el cantante Freddy Ramos, Vladimir Peña y Lorenzo 'El Diablo' Barrientos), el cantante sonero cubano Diego Coppinger o el colombiano Rafael Madagascar, de Bucaramanga, un pianista con aromas jazzísticos.

Concierto Domingo 2, Bolueta / Bilbao: Santana 27, puertas 18 h, show 20 h, 12-15 €.

Hogjaw: Fin de gira en Vitoria

El cuarteto de Arizona Hogjaw anda de gira europea. Tras cruzar Francia, arrancó el miércoles 22 de mayo en Bilbao, en el Kafe Antzokia, el tramo español de su Eurotour: once bolos en doce días que se rematarán en Vitoria, en la Urban, este domingo por la tarde.

La sala dice que «Hogjaw son esa mezcla e injerto perfecto entre Blackfoot, Molly Hatchet, ZZ Top, Lynyrd Skynyrd o Black Oak Arkansas». Casualidad: tres de estos nombres los usamos en la reseña de su estimulante y ardiente concierto de 17 piezas en 111 minutos en el Antxiki, como se conoce a la sala superior del Kafe Antzokia bilbaíno.

A dos guitarras, los cuatro roqueros malotes (grasas y colesterol, barbas y melenas, gorras de camionero y sombreros vaqueros con plumas indias, tatuajes y parches…) nos evocaron a Lynyrd Skynyrd (la inaugural 'Rollin' Thunder'), a sus correlatos V Horse Johnson, a Cactus y los Black Crowes, a los mentados ZZ Top (no solo en 'Am I Wrong?', cantada por el baterista) y Blackfoot ('Walkin'', 'This whiskey'), a los Allman Brothers, Canned Heat y hasta a Led Zeppelin (en híbrido, o injerto, con ZZ Top en 'Never surrender').