Los conciertos del finde: Izaro, JC Reyes, Lost Acapulco, 19º Sanbar Blues Fest, Burning, Medina Azahara, Clyde...

Óscar Cubillo Jueves, 29 de mayo 2025, 17:50

1 Un tablao en el 'XX Flamenco BBK'

El 'XX Flamenco BBK Bilbao', así bautizado porque han pasado veinte años desde su primera edición ya que en realidad es la 18ª edición, se compone de cinco sesiones y ya solo restan las tres dedicadas al baile.

Este viernes se presentará una producción propia del Flamenco BBK llamada 'De tablao' y encarnada por tres pujantes profesionales: la jerezana Salomé Ramírez (que está girando con el guitarrista Yerai Cortés, aunque cuando éste agotó el aforo del Guggenheim el pasado 10 de mayo actuó en solitario), el cordobés Ángel Reyes (va con la compañía de Manuel Liñán) y la sevillana Aitana Rousseau (acaba de dejar el Ballet Nacional de España y es la chica de la foto).

'De tablao' reproducirá el ambiente de un tablao tradicional, y el cante lo pondrán el impactante El Bola, alias de Ismael de La Rosa, más Juan de la María, y la guitarra la aportará El Peli.

EL CONCIERTO: Viernes 30, Bilbao, Sala BBK, 20 h, 20 €.

2 Clyde, reguetonero solidario con la dana valenciana

Un reguetonero levantino es Raúl Pérez Marqués (Aldaya, Valencia, 27 años), al que la Wikipedia le biografía tal que así: «Raúl Pérez Marqués mostró desde pequeño su interés por convertirse en cantante. Antes de dedicarse por completo a la música, compaginó su empleo como operario de rampa en el aeropuerto de Manises con trabajos como diseñador gráfico. También tuvo empleos ocasionales como camarero en comuniones, vendedor en una tienda de pinturas y diseñador de equipaciones deportivas para fútbol y baloncesto. A lo largo de su carrera, Clyde ha citado como influencias a artistas como Arcángel, Estopa, Cosculluela y Ñengo Flow. Antes de consolidarse como cantante, se dedicó al diseño gráfico, creando portadas y logotipos para figuras destacadas del género urbano en España, como Morad, Kaidy Cain y Beny Jr. Aficionado al fútbol y seguidor del Valencia CF, Clyde mostró su compromiso social tras la inundaciones de la dana que el 29 de octubre de 2024 provocó más de 200 muertes en Valencia. Inspirado por esta tragedia, compuso la canción 'El poble salva al poble', destinando los fondos recaudados a las personas afectadas por el desastre».

Viene a Bilbao terminando la gira de su último álbum, 'Destino 2014' (2024), editado en dos partes.

EL CONCIERTO: Viernes 30, Bolueta / Bilbao, Santana 27, 21 h, 23 €.

3 Ocho bolos en el 9º Getxo Music & Food

Ocho bolos habrá entre el viernes (tres) y el sábado (cinco, uno matinal) en el Puerto Viejo de Algorta, patrocinados por una marca cervecera y el ayuntamiento de Getxo, en lo que será la novena edición del 'Music & Food', «un fin de semana para disfrutar de grupos locales, gastronomía callejera y ambiente familiar junto al mar», según la promoción, que añade: «Este evento, ya consolidado en el calendario cultural de la localidad, celebra esta cita con el mismo espíritu que lo vio nacer: dar visibilidad al talento musical local y ofrecer una experiencia que aúna música y gastronomía para todas las edades».

El viernes, hay tres bolos: del coro femenino e intergeneracional Earth Songs Project (19 h), del nutrido Bob Dylan Tribute, dirigido por Saúl Santolaria (20.30 h), y de los veteranos pop-roqueros No Quiero, que funcionan a base de lanzar vídeos (22 h).

El sábado hay un bolo al mediodía con el country-rock de Oh Brother! (13.30 h), y por la tarde rematarán el finde gastronómico McFly (18 h), Territorio Norte (19.30 h) y Unicorn Riders (21 h), tres bandas que suelen actuar en bares de la zona, más la rapera con soul Vittersweet (22.30 h, la chica de la foto).

«Además de la música, el festival contará con una cuidada selección de foodtrucks, ofreciendo propuestas gastronómicas para todos los gustos, desde cocina internacional hasta opciones veganas y dulces artesanales», apunta la promoción.

EL CONCIERTO: Viernes 30 y sábado 31, Puerto Viejo de Algorta, entrada libre.

4 Doce bolos en el 8º Areatza Musik & Beer, ¡uno de Burning!

Una propuesta similar a la de nuestra anterior recomendación, la de Getxo y centrada en grupos locales, es la llevada a cabo en Areatza (Villaro aún en ciertos satélites), donde se alterna cerveza, comida y conciertos en este caso de blues-rock y derivados, con gran presencia internacional.

El octavo 'Areatza Musik & Beer', que da cancha a las birras locales, a lo largo de dos días propondrá doce conciertos (de diez grupos, pues dos repiten), y todos con entrada libre. El viernes habrá estos cuatro en la Plaza de los Gudaris: 19 h, los robustos roqueros americanistas pero bilbaínos Amann & The Wayward Sons; 20.30 h, el quinteto francés Little Odetta (en la foto), encabezado por una efervescente vocalista de tirón tinaturnesco; 22.15 h, los bluseros británicos con mucha clase The Cinelli Brothers; 00.15 h, los roquistas franceses de Datcha Mandala, con dejes muy Led Zeppelin, y que destacan en su Facebook que han dado más de 700 bolo en 16 países europeos.

El sábado de tardeo en la zona de Kallarte hay tres bolos más, de aire acústico: 13 h, los franceses tendentes al blues-folk añejo Dirty Deep; 14.30 h, los británicos Bad Touch, una suerte de nuevos Quireboys; y 16 h, los americanos Jason Kane & The Jive.

Y luego de nuevo en la Plaza Gudari, que ahí todo está cerca, se seguirá con esta planilla más eléctrica: 18.30 h, los virtuosos vaqueros vizcaínos Arnau & The Honky Tonk Losers; 20 h, los gallegos Zalomon Grass, que parecen guiris setenteros de tan bien que se lo montan: 22 h, los muy en forma Burning, de Madrid y con Johnny Cifuentes al frente; 00.00 h, de nuevo los británicos Bad Touch: 01.45 h, otra vez Jason Kane & The Jive, con su alocado boogie texano.

EL CONCIERTO: Viernes 30 y sábado 31, Areatza, entrada libre.

5 Julien Elsie electrificando Getxo y Bilbao

Un par de veces hemos oído ya 'Extremely Poor Light This Afternoon on the Angas River', un magnético disco de Julien Elsie, un tipo nacido en Badajoz que nos remite al Nuevo Rock Americano de los 80, pero a sus extrarradios menos facilones, donde habitaban Howe Gelb, o el Dream Syndicate, o algún epígono de la Velvet Underground, o incluso Jon Wayne pero en indie en vez de country dislocado. El disco lo ha editado el sello de Santutxu Decadencia Corporal, y este fin de semana se divulga en una gira norteña: Getxo, Santander (medianoche de sábado en el RockBeer The New) y Bilbao.

Copiamos la hoja de promo: «Julien Elsie presenta, bajo el sello bilbaíno Decadencia Corporal, su lanzamiento más reciente, 'Extremely Poor Light This Afternoon on the Angas River', un álbum crudo y sin filtros, lleno de poesía implacable y atemporal, grabado y producido por él mismo y mezclado por Paco Loco —reconocido gurú de la escena indie española— y masterizado por el músico (Whitney K., The Painters...) y experimentado ingeniero de sonido canadiense Josh Boguski».

Salió el 18 de abril en digital, LP y CD, y es el séptimo larga duración de Julien Elsie en solitario. Sigue la nota promocional: «El artista venía de indagar en su faceta más experimental con su anterior trabajo, 'Ribbed Core Noise', un álbum grabado en directo, minimalista y enteramente instrumental (lanzado en 2022) y ahora vuelve con un disco de canciones en mayúsculas. Diez temas salpicados de arpegios lo-fi, riffs post-punk, buenas dosis de tensión, nostalgia y un rayo de esperanza».

Los conciertos son con banda eléctrica, en cuarteto completado por el guitarrista Gonzalo Gallardo, el bajista Ismael Tovar y el baterista Antonio Méndez.

EL CONCIERTO: Viernes 30, Las Arenas / Getxo, El Comercio, 22 h, entrada libre. Domingo 1, Bilbao, Coppola, 18 h, entrada libre.

6 19º Sanbar Blues Festival, con cuatro bolos, ¡dos guiris!

19ª edición del mini-festival blusero de Leioa, celebrado al lado de la ermita de San Bartolomé. Este año hay cuatro bolos, uno a la 1 del mediodía con los Angry Lovers, un cuarteto de funk-fusión con dos miembros de los Travellin Brothers (bajo y saxo, Eneko y Alain respectivamente), el baterista de jazz Unai Olabarri más el guitarrista Iban Gurrutxaga (otro profesor de música, como Alain, el saxo).

Por la tarde, desde las 7, habrá tres bolos: primero Ale & The Hops, bluseros vizcaínos con chica al micrófono, y luego los dos cabezas de cartel, ambos con vocalistas y armonicistas yanquis: a eso de las 9 saldrá The Chris O'Leary Band, ahora en el importante sello Alligator Records (vaya, justo ahora acabamos de recibir la foto que utilizamos en esta recomendación, la felicitación navideña de su líder, el neoyorquino Chris, ¡cómo está el servicio de Correos!), y Steve Krase, llegado de la escena de Houston y respaldado por la banda gallega The Acapulpos (sic).

EL CONCIERTO: Sábado 31, San Bartolomé / Leioa, Plaza, 13 h, entrada libre.

7 Born Of Osiris en el 'Route Resurrection Fest'

Este sábado en Bilbao, y la semana que viene en Madrid y Barcelona, parará el 'Route Resurrection Fest', caravana itinerante que amplía la onda expansiva del festival metalero de Viveiro, Lugo, Galicia. A las 20.45 horas saldrán los cabezas de cartel, Born Of Osiris (Chicago, Illinois, 2003), metalúrgicos del metalcore progresivo (valga la redundancia), que el 11 de julio sacarán su próximo álbum, 'Through shadows', lanzamiento que no se verá afectado por la salida del grupo de su guitarrista Lee McKinney, quien no viene en esta gira.

Como es norma en estas caravanas, tocan un montón de grupos, y esta vez completan el cartel The Voynich Code (18 h; Lisboa, 2013; deathcore técnico), Entheos (18.50 h; Santa Cruz, California, 2015; metal extremo progresivo), e Ingested (19.40 h, Manchester, 2006; brutal death y deathcore).

EL CONCIERTO: Sábado 31, Bilbao, Stage Live, puertas 17.45 h, 25 €.

8 Izaro cierra en el BEC la gira de 'Cerodenero'

Tres veces hemos visto a Izaro en la gira de su quinto álbum, 'Cerodenero': en Santander, en el BEC y a la vera del Guggenheim en las fiestas de Bilbao. Ya había avisado Izaro que tras esta gira pararía, porque estaba llevando muy mal la presión del éxito. En Santander contó que se había pasado año y pico con terapeuta, con psicóloga, por la popularidad de su disco 'Limones', y reconoció que llegó a subirse a los escenarios odiando ciertas canciones que se veía obligada a cantar poniendo buena cara.

Bueno, pues el fin de gira llega este sábado, tendrá lugar en el mismo BEC, y a Izaro Andrés (voz, piano, guitarra, baile) le acompañará su banda, formada por Garazi Esnaola (teclado), Iker Lauroba (guitarra), Julen Barandiaran (bajo), y Mattin Arbelaitz (batería). Y al quinteto base se sumarán invitados como los gallegos electrónicos de Baiuca, Olatz Salvador, Miki Núñez, Martín Urrutia, Olaia Inziarte, la canaria Valeria Castro (hace poco Izaro intervino en su concierto en el Euskalduna), Esanezin, Janus Lester, el electro-navarro Zetak y los txalapartaris Oreka TX.

Ah, durante esta gira Izaro también ha actuado en ciudades como Austin, Dallas, Bogotá o Nueva York.

EL CONCIERTO: Sábado 31, Barakaldo, BEC, 39 €. Horario: 19 h, puertas; 20 h, Olaia Inziarte; 21 h, Izaro e invitados.

9 JC Reyes, reguetonero expresidiario

Entre el reguetón sandunguero y el rap narcótico oscila el gitano andaluz JC Reyes (Juan Manuel Cortes Reyes, Sevilla, 1997), padre de cuatro hijos (el quinto está en camino), devoto de Camarón de la isla y practicante de boxeo. JC anda girando a lo grande con su cuarto disco, 'KM 33', que trae además trap y flamenquerías, y que cuenta con colaboradores como Ozuna, Ñengo Flow, Dei V, De La Ghetto, De La Rose, Fito La R, Sky Rompiendo, y muchos más.

Su primer disco de oro lo recibió estando en la cárcel por un atraco, y al preguntarle el diario ABC qué le diferencia de los demás ejecutantes del estilo urban, aseguraba: «Bueno, si consideras que tener a Dios no es suficiente para conseguirlo todo, esa es tu perspectiva. Yo te estoy diciendo cuál ha sido la clave. Es Dios, hermano. Yo no he estudiado música ni nada, yo me saqué mi graduado como todo el mundo, y después empecé con la música y gracias a Dios se me dio bien, sin ninguna preparación, sin estudios y sin nadie que me aconsejara ni nadie que me guiara. Trabajando duro es como hemos llegado a donde hemos llegado, que ahora mismo es los primeros puestos de las listas en España».

EL CONCIERTO: Sábado 31, Bilbao, Pabellón de Miribilla, 21 h, 46 €

10 Medina Azahara dicen adiós a Bilbao

Un jueves de abril de 2024, en el Teatro Campos, con entradas entre 38 y 44 €, los andaluces Medina Azahara (Córdoba, 1979) reunieron a 458 fans entregados en un concierto donde presentaron su disco doble 'El sueño eterno' con pocos watios de luz y de sonido. Un año después, los mismos cordobeses han agotado en la venta anticipada, con los tickets a 30 lereles (se supone que más gastos), las 1.500 entradas de la Santana 27, donde recalan en la gira de su despedida definitiva. Y es que ya tiene 74 palos su líder el cantante de la melena Manuel Martínez Pradas.

Este mismo 16 de mayo los Medina actuaron en Sevilla, en el Teatro de La Cartuja, donde también agotaron el aforo. Y así anunciaba el recinto tal evento: « En 2025/2026 Medina Azahara se despedirá definitivamente de los escenarios, poniendo fin a una carrera legendaria que ha marcado el rock andaluz durante más de cuatro décadas. Con un último tour cargado de emoción, titulado 'Todo Tiene Su Fin', el grupo se prepara para ofrecer a sus seguidores un adiós inolvidable. Esta gira será un homenaje a todos los que los han acompañado desde sus inicios, recorriendo los grandes éxitos que han forjado su historia. Medina Azahara cierra así un ciclo, dejando una huella imborrable en la música española y en el corazón de su fiel público».

EL CONCIERTO: Sábado 31, Bolueta / Bilbao, Santana 27, 21.30 h, 30 € (sold out).

11 Mourn y Superalfa! en el ciclo City Tour

Este fin de semana hay dos bolos con las puertas abiertas en Bilbao, dentro del ciclo 'City Tour', organizado por el bilbaíno Adrián Medrano, rector del bar Shelter y de la discoteca Fever/Santana 27. Ya saben ustedes que este 'City Tour' ofrecerá nueve conciertos con entrada libre, entre finales de abril y principios de junio, en cuatro bares de Bilbao: la Nave 9 del Museo Marítimo, el Crazy Horse de Matiko (a la otra vera del Guggenheim), el Shelter de Iturribide y el Txukrut, bar vegano de San Francisco.

Bueno, pues este finde hay dos bolos en la Nave 9. El sábado a las 18.30 h estará el cuarteto bilbaíno Superalfa!, con su aleación de pop eléctrico, grunge melancólico y punk cromado plasmada en tres discos, el último el titulado 'La ciudad de hierro' (21), dedicado, claro, a Bilbao. Nos anima su líder Sensei: «Va a ser un bolo enérgico y revitalizante que incluirá buena parte de nuestros hits, pero también casi todas las canciones nuevas que tenemos listas para el que será nuestro nuevo disco». ¡El cuarto ya!

Y el domingo a la 1 del mediodía descargará otro cuarteto, este barcelonés, formado por tres chicas y un baterista, y llamado Mourn. Lo suyo es el indie rock alternativo y noventero pero bien resuelto (lo comprobamos en el escenario grande del BBK Live una tarde), aunque la banda ha clarificado y aumentado su potencial al pasarse al castellano en su último lanzamiento, el single con dos temas 'Alegre, jovial, verdura y sentimientos', publicado en enero.

EL CONCIERTO: Sábado 31, Bilbao, Nave 9, 18.30 h, entrada libre. Domingo 1, Bilbao, Nave 9, 13 h, entrada libre.

12 'Here Comes the Summer Fest Vol 1', con tres bolos

La agencia de conciertos independiente bilbaína Undercover Booking está detrás de este nuevo minifesti de rock underground (garaje y surf) llamado 'Here comes the summer Vol. 1', o sea 'Aquí llega el verano Volumen 1'. Habrá tres conciertos (dos por la mañana y uno por la tarde), y se animarán los cambios y las esperas con pinchadas de Mr Klin & Nash.

Abrirán fuego a la 1 del mediodía los noveles en este proyecto pero roqueros ya veteranos The Fuzzy For Her («músicos experimentados procedentes de bandas de garaje y punk de los 90 como The Crepitos, Hijos del Napalm, Black Octover o El Pequeño Panguay»; ah, según Bandcamp, su base está en Cáceres), y seguirán a las 2 p.m. The Wyld Gooms, de los que promete la promoción: «… son la nueva revelación de la escena garajera. Con miembros actuales de bandas tan seminales como The Neumans, The Slop, The Night Times, The Violent Mindfield…, estos fanáticos del fuzz en la soleada California han estado trabajando duramente en canciones nuevas, ruidosas y rebeldes…».

Y por la tarde, a partir de las 7, salpicará el surf de los mexicanos Lost Acapulco (Acapulco de Juárez, 1996), que este 2025 lanzarán su cuarto álbum oficial. Dice la nota del festival Here Comes The Summer: «… su sonido se caracteriza por mezclar elementos del rock and roll clásico, el surf instrumental de los años 60 y ritmos frenéticos e hipnóticos. Lost Acapulco ha logrado reconocimiento internacional y ha realizado giras por México, USA, Europa y Japón. Su música ha sido elogiada por su energía, originalidad y capacidad para conectar con el público. A lo largo de su carrera, Lost Acapulco ha lanzado 11 sencillos, 9 EPs, 3 LPs, varios discos recopilatorios y ha participado en la banda sonora de películas mexicanas como 'Sexo, pudor y lágrimas', 'Perfume de violetas', 'Matando cabos', 'Atlético San Pancho', la serie de Netflix 'Club de Cuervos', y en diferentes documentales como 'El Camino Más Largo' de Enrique Bunbury».

EL CONCIERTO: Domingo 1, Matiko / Bilbao, Crazy Horse, 13 h y 18 h. Entrada de todo el día (de 12.30 h a 21.00 h) 17-20 €. Entrada tardeo (de 12.30 h a 17.30 h) 12-15 €. Entrada vespertina (de 17.30 h a 21.00 h) 12-15 €.