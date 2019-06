Los conciertos del finde: Falete, El Neng, Satanic Surfers, Costas, Dr. Feelgood… 10 propuestas entre la rave del BEC y el Falete íntimo del Campos, desde un festival de música oblicua hasta una fiesta flamenca del pueblo ÓSCAR CUBILLO Jueves, 6 junio 2019, 17:45

Satanic Surfers: Skaters suecos

Terna de punk europeo abierta por los vizcaínos Control de Plagas (un supergrupo underground con Anero de Cordura al micrófono), continuada por los navarros Leihotikan (25 años exportando punk desde Pamplona, subrayan ellos mismos) y rematada por los suecos Satanic Surfers, que andan de gira con su disco 'Back from Hell'. De gira intercontinental, pues en abril se recorrieron Canadá.

Los Satanic Surfers, los panolis de la foto, o sea Rodrigo Alfaro (comenzó de baterista y ahora es el líder), Magnus Blixtberg, Fredrik Jakobsen, Andy Dahlström y Stefan Larsson salen de Malmö, como los Nomads y tantos otros grupos escandinavos. Su primera encarnación duró de 1989 a 2007, y con su skate punk jarcoreta lograron codearse con patrullas yanquis de moda en los 90 (Pennywise, etc.). No en vano, sus discos los editaba la escudería Epitaph.

Su novedad, 'Back from Hell' (18), su primer álbum en más de diez años, es un pildorazo energético de hardcore melódico perfectamente modelado.

Concierto Viernes 7, Vitoria: Jimmy Jazz, 15-18 €. Horario: 20 h puertas; 20.30 h Control de Plagas; 21.30 Leihotikan; 22.45 h Satanic Surfers.

Dr. Feelgood: Leyenda del pub-rock

Nombre legendario del pub-rock es el de Dr. Feelgood, que sigue en la brecha aunque ya no se mantengan al mando de la nave sus colíderes y fundadores míticos: Wilko Johnson a la Telecaster sincopada (superviviente del cáncer) y el difunto Lee Brilleaux a la voz, la armónica, el tabaco y el frasco (muerto por cáncer hace 25 años ya, con solo 41). Ahora el jefe de la empresa es el baterista, Kevin Morris, y con él a los parches y a los mandos hemos visto a los Feelgood en lugares variopintos, desde en la sala Elefante Blanco de Vitoria hasta en el Festival de Blues de Getxo, ésto en 2012, qué lejos ya.

Dr. Feelgood arriban en una minigira española de cuatro fechas: Madrid, Bilbao, Pamplona y Bescano (Gerona), de jueves a domingo sin parar. Deberían tocar clásicos de los Feelgood como 'Going Back Home', 'All Through the City', 'Back in the Night', 'Roxette', nuestro favorito 'Milk and Alcohol' o 'Down at the Doctors'. Y seguro que cuelan standards blues tipo 'Dust My Broom' de Elmore James o el 'Mad Man Blues' de John Lee Hooker.

Nota: al principio se anunció que les telonearían The Reverendos, pero una lesión de su contrabajista hizo que se cayeran del cartel y les sustituyeran The Daltonics, los pub roqueros sarcásticos donde golpea la batería nuestro admirado, por su carisma y su buen gusto al elegir camisa, Dani Oñate. Todo queda en Bizkaia.

Concierto Viernes 7, Bilbao: Kafe Antzokia, puertas 21.30 h, shows 22 h, 15-18 €; más The Daltonics.

Flamenco de Fiesta: Fin de Ciclo

Este viernes se acaba el 14º Ciclo Flamenco BBK. Será la quinta cita de un programa que comenzó en abril y ha cubierto las tres disciplinas esenciales: cante (Duquende y El Pele, sustituto éste del experto en espantás Pitingo), baile (Manuel Liñán y Jesús Carmona) y toque (bueno, una una sesión de flamenco-jazz con antiguos músicos de Paco de Lucía como Carles Benavent al bajo, Antonio Serrano a la armónica cromática, David de Jacoba al cante y Bandolero a la percusión).

Pues el 14º Ciclo Flamenco BBK se cierra con una propuesta popular sencillamente bautizada como 'Flamenco de fiesta'. La organización promete que se vivirá una experiencia auténtica «eliminando la distancia entre artistas y espectadores, en un formato en el que la improvisación y el momento mandan». A modo de una zambomba jerezana fuera de la Navidad y rebosando gitanería, las emociones derramadas dependerán del duende de esa tarde, pues no todos los oficiantes son profesionales, aunque sí la bailaora Gema Moneo (sobrina del difunto El Torta, que también canta), Juanfrán Carrasco, El Pañero o el jovencísimo El Purili.

Concierto Viernes 7, Bilbao: Sala BBK, 20 h, 20 €.

El Altar del Holocausto: Concurrida liturgia

A tenor de la venta anticipada, muy concurrida de fieles del metal clandestino estará la liturgia de presentación del tercer opus en larga duración 'IT' (Throne Records), publicado por El Altar del Holocausto, ente salmantino bautizado con una cita del Éxodo. El Ara del Apocalipsis la forman Reaper Model (batería y percusión), Weasel Joe y Reverb Myles (guitarras), más Skybite (bajo), que amasan un ralentizado repertorio instrumental con influencias del post-rock y el doom.

Recomienda la organización sobre estas letanías: «Canciones con desarrollos y atmósferas muy densas, melódicas y profundas que transmiten al oyente a diferentes estados. Es necesario pararse a escuchar sus canciones ya que son densas, con muchas transiciones y compendios musicales que te sumergen en estados de nostalgia, alegría, tristeza… Sus conciertos generan un aura de inseguridad, misterio y pensamientos. No dejan a nadie indiferente».

Concierto Viernes 7, Bilbao: Crazy Horse, puertas 20.30 h, show 21 h, 8-10 €.

Daddy Long Legs: Papaíto Piernas Largas

Finiquitando una gira española de nueve bolos divulgando su último disco, 'Lowdown Ways' (YepRoc-PopStocok), llega el trío de Daddy Long Legs (Brooklyn, Nueva York, 2010), liderado por el vocalista, armonicista y guitarrista del mismo nombre (Papaíto Piernas Largas, aunque en realidad de llama Brian Hurd), el turco Murat Akturk (guitarra slide) y Josh Styles (batería y maracas). Los tres posan en la foto de arriba con el bueno de Wilko Johnson, el rapado, el ex Dr. Feelgood.

Ritmabluseros garajeros a los que se les nota que son blancos, Daddy Long Legs molan cuando marcan el boogie. El nuevo disco, 'Lowdown Ways', está producido por Jimmy Sutton, miembro de la banda del exitoso neorockabilly JD McPherson. Y asegura la hoja de promo: «Marca una nueva dirección respecto a sus primeros dos álbumes de estudio y retrata al trío ampliando sus horizontes sonoros con gritos campestres, gospel, cajun y hillbilly de Mississippi, sin dejar de lado su ya clásico y potente R&B y su salvaje y distintiva armónica».

Concierto Sábado 8, Vitoria: Hell Dorado, puertas 22 h, 15-18 € (socios 13 €); más Screamers & Sinners.

Falete: Íntimo y en el corazón

El orondo y femenino Rafael Ojeda Rojas (Sevilla, 1978), quien sostiene con razón que la libertad de expresión se ha convertido en libertinaje, nos trae su nuevo repertorio, nominado 'Falete en el corazón', del que dice la promoción: «En la actuación, el artista realiza un viaje por el mundo de la copla, cantando temas de sus predecesores como Bambino y otros grandes del género. En este espectáculo, Falete también canta flamenco, balada y canciones de su repertorio discográfico».

Falete, para muchos la nueva Rocío Jurado, gusta decir que «como bien plasmó Jesús Quintero, soy una persona que vive por y para el arte, que se deja la piel y siempre tiene los cinco sentidos en su profesión, la música. En el escenario soy muy visceral y pasional, pero en la vida normal soy como cualquier otro».

En 'Falete en el corazón' suenan canciones como 'Te quiero, te quiero' de Nino Bravo, 'Qué sabe nadie' de Raphael… Falete lo define como un espectáculo íntimo, a piano, con un bailaor que sirve de puente hacia la segunda parte, la de flamenco y copla.

Concierto Sábado 8, Bilbao: Teatro Campos, 20 h, desde 22 hasta 32 €.

Remember Paradise: 10 horas con El Neng

Madrid en febrero, Tarragona en abril y ahora en junio Bilbao (sic) son las tres fechas que anuncia el humorista El Neng (nacido Edu Soto en Mataró, Barcelona, hace 41 años), el Mortadelo en la segunda película, de su caravana dance y maquinera bautizada 'Remember Paradise', donde el ciclo nostálgico se acorta.

Y tanto que se acorta, pues promete la promo: «Sabíamos que tenías ganas de volver a pisar la pista de baile al ritmo de los mejores temazos de los 90s y 00s. ¡'Remember Paradise' vuelve en 2019 con la gira que estabas esperando! Nos unimos al mítico personaje que marcó un antes y después en el mundo del humor televisivo, El Neng De Castefa, que junto al mejor cartel de artistas de la historia te abrirán la puerta del paraíso para que vivas la mejor experiencia de tu vida en la mayor locura remember jamás vista, todo esto con un show y puesta en escena bestia». Dan ganas de ir, por si pasa algo, que ya vale de tanta morigeración, castidad, autocontrol emotivo y disciplina incluso horaria.

Dicen que participan más de 40 'artistas' (sic), pero qué pena que al BEC no venga Paco Pil. Si estarán Corona, Carlos Revuelta y Pastis & Buenri, entre otros muchos, aunque los nombres no llegan a 40 ni de lejos. La cosa durará diez horas y habrá 100.000 watios de sonido, además de puestos de comida, bebida… Ah, a los 2000 primeros espectadores en llegar al BEC les regalarán unas gafas.

Concierto Sábado 8, Barakaldo: BEC, desde las 20 h, 26 € más gastos.

Costas: Gratis en el Caostica

El 17º Festival Internacional de Cortos y Videoclips Caostica celebra el sábado noche su fiesta de clausura y como guinda del pastel hay una actuación del cuarteto del simpar Costas, ex Siniestro Total (mucho más efectivo que los de sus ex ST son sus directos) y Aerolíneas Federales. Además, para mayor alborozo de la afición, la entrada es libre. Sí, se anuncia la gala de clausura, aunque el festival dura del 1 al 10 de junio, el próximo lunes.

El sarao se llama 'Doppelgängren bizarre party' y a lo largo de él se exhibirán cortos, se repartirán los premios del Caostica 17, actuarán Peón Kurtz DJ (es hermano de Miguel Costas y estuvo en Def Con Dos hasta 2016 porque acabó mal con ellos, no es de extrañar), RGB Lover VJ, y lo más molón, Costas.

Recordamos que hace muchos años nos aburrimos hasta el tuétano viendo a un Costas desganado en el mismo Bilborock. Pero durante el último lustro hemos recuperado la fe en él gracias a sendos bolos en el Cotton Club (Himnos festeros, lo titulamos) y en el Satélite T (¡Costas, Artista!, lo nominamos). También le vimos hace poco en el macroconcierto 'Yo fui a EGB' de Miribilla, donde se lució y se quedó con el personal milenario.

Seguro que en la fiesta cinéfila de serie B del Bilborock suenan siniestras canciones suyas como 'Assumpta', 'Pueblos del mundo extinguíos', 'De hoy no pasa', 'Miña terra galega', 'Diga que le debo' o 'Bailaré sobre tu tumba'. Y ojalá no falten nuestras ya favoritas 'Hasta los güevos' y 'Yo estoy bien, tú estás gordo'.

Concierto Sábado 8, Bilbao: Bilborock, 22 h, entrada libre.

4º festival Kaiola: The Ex de cabeza de cartel

Un festival único para disfrutar de música diferente en Galdakao, así se presenta la cuarta edición del Kaiola Festibala, que el sábado encadenará cinco conciertos, encabezados por el cuarteto mixto con dama baterista The Ex (Países Bajos, los de la foto, que cumplen 40 años y son influencia de grupos como Za!, pues los tulipanes también abarcan desde el free jazz hasta los ritmos africanos) y completados por Enablers (USA), Christine Abdelnour & Chris Corsano (proyecto francoyanqui), Heather Leigh & Peter Brotzmann (colusión germanoamericana) y Ghédalia Tazartés (Francia, un parisino setentañero que combina los gritos de los rockers con las salmodias de los muecines, abarca él en sus propios términos).

Concierto Sábado 8, Galdakao: Aula de Cultura Torrezabal, 20.30 h, 15 €.

The Chamaleons: 'Strange Times' entero

Con el exfutbolista Urzaiz entre el público, hace 19 años que actuaron en el Kafe Antzokia The Chameleons (Middleton, Inglaterra, 1981), grupo pionero asociado a la escena de Manchester y liderado por el cantante, bajista y principal compositor (así se define) Mark Burgess. Ahora regresan Los Camaleones al mismo escenario para tocar entero su disco 'Strange Times' (1986), su tercer opus tras 'Script Of The Bridge' (1983) y 'What Does Anything Mean? Basically' (1985).

Pioneros del after punk británico, precursores del pop flotante e influencia del indie pop en general y de grupos mancunianos en particular (The Smiths, The Stone Roses, The Verve…), The Chamaleons se disolvieron en 1987 y después han vivido varias resurrecciones. Para esta conmemoración Burgess vendrá acompañado de Chris Oliver, Neil Dwerryhouse, Stephen Rice más un teclista.