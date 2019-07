Los conciertos del finde: Dvicio, Neneh Cherry, Nacha Pop, Rufus Wainwright, Mocedades… Un ochote de citas con solo una de pago espigamos entre fiestas y festivales estivales, entre sudores y amenazas de turbiones ÓSCAR CUBILLO Viernes, 26 julio 2019, 08:29

Viernes 26, Colindres, Alameda del Ayuntamiento, 22 h, entrada libre. Locos Colindres Festival: Con Nacha Pop, La Frontera…

Encajonada entre Laredo y Santoña se haya la localidad cántabra de Colindres, que el viernes presenta el 'Locos Festival', cuatro horas de nostalgia ochentera al estilo de 'Yo Fui a EBG' o el '1980 Pop Festival'.

Tres nombres de grupos figuran en letras grandes en el cartel, a saber: Nacha Pop, donde permanece al mando Nacho García Vega, el primo del difunto Antonio Vega; La Frontera, con su rock vaquero entonado por Javier Andreu; más Amistades Peligrosas, dúo sintético donde sigue la asturiana Cristina del Valle, que ha sustituido al gallego Alberto Comesaña por Marcos Rodríguez (les vimos en el 'Yo Fui a EGB' de Miribilla, de donde es la foto que ilustra este texto).

Las cuatro horas del 'Locos Colindres Festival' las presentará el locutor El Pulpo, y también intervendrán Juanra Arnáiz de Guaraná, Jaime Terrón de Melocos,Dylan Ferro de los gibraltareños Taxi, y Bernardo Vázquez de The Refrescos (aquí no hay playa, vaya, vaya).

Viernes 26, San Sebastián, Playa de la Zurriola, 23.30 h, entrada libre. Neneh Cherry: Gratis en el Jazzaldia donostiarra

Entre el miércoles 24 y el domingo 28 de julio el 54º Festival Internacional de Jazz de San Sebastián desplegará 100 actuaciones en 15 escenarios. Más de dos tercios de los conciertos serán gratuitos y entre estos destella el de la cantante Neneh Cherry, que el viernes intervendrá en la playa de La Zurriola (el día después, el sábado, actuará en Reino Unido, en Beckenham).

Hija del trompetista de jazz Don Cherry, hermana de los cantantes Eagle-Eye Cherry y Titiyo, y madre de la cantante Mabel, Neneh Marianne Karlsson Cherry (Estocolmo, Suecia, 1964), locutora, activista y cantautora influida por el hip hop y la música urbana, actuará en el escenario de la playa con esta gran formación: Neneh (voz), Cameron McVey (voz, Ableton), Preetesh Hirji (Ableton), Samson Srinuan (bajo, guitarra eléctrica, sintetizadores), John Tonks (dirección musical, batería eléctrica, percusión, Ableton), Iona Thomas (voz, piano, bajo), Rosie Bergonzi (voz, percusión, piano).

Neneh, una mujer cosmopolita que ha vivido años en Málaga, a la que disgusta la industria musical y cuyo mayor éxito es la canción 'Seven seconds' cantada a dúo con Youssou N'Dour en 1994, viene presentando su quinto disco en 30 años de carrera, 'Broken Politics' (Smalltown Supersound-Popstock!, 2018), repertorio influido por África occidental (la Sierra Leona asolada por diez años de guerra civil, donde enterró a su padre, hijo de un jefe tribal que estudió en Estocolmo y ahí conoció a la madre, una artista plástica), por la libre circulación de armas, por la política, etc.

Viernes 26, Amorebieta, Plaza Zubiondo, 23 h, entrada libre. Serafín Zubiri & Orquesta En Esenzia: ¿Se atreverán con La Polla Records?

Actor, locutor, presentador, deportista, pero ante todo, músico e intérprete. Así se define en su Facebook el polivalente artista invidente Serafín Zubiri (Pamplona, 20 de abril de 1964), que a los 17 años en Pamplona cantó y tocó el piano en el grupo Equus, a los 22 se lanzó en solitario y a los 24, en 1988, su canción 'Pedaleando' fue la sintonía de la Vuelta Ciclista a España. En 1992, con 28, participó en Eurovisión con la canción 'Todo esto es la música', y esa Navidad su fama creció por entonar el tema central de la película de Disney 'La Bella y La Bestia'.

Después escaló el Aconcagua, trabajó de actor en la serie 'Todos los hombres sois iguales', curró de presentador de televisión y locutor de radio… Y en el 2000, con 36 años, participó por segunda vez en Eurovisión con la canción 'Colgado de un sueño'. Siguió haciendo teatro, concursó en el programa de TVE '¡Mira quién baila!', participó en el reality 'El Conquistador del Aconcagua' (tenía experiencia, sí), en 2013 estrenó en Pamplona el repertorio 'Recordando a Nino Bravo', y actualmente también da charlas de motivación. Su octavo disco salió en 2012 y se tituló 'X una causa justa'.

Todo lo anterior lo hemos extractado se su Facebook, y en la página web de la orquesta se cuenta que «Serafín Zubiri En Esenzia es un concepto innovador que reúne en un solo producto un concierto con este carismático artista y un bloque de músicos de reconocida trayectoria musical. Somos un grupo de Pamplona, con músicos de la tierra, que da especial importancia al entorno musical que nos rodea».

En su repertorio caben cumbias, rancheras, salsa, rumbas, los éxitos de cada año –como dicen ellos-, jotas, purrusaldas, zortzikos, polkas... Entre las canciones que pueden tocar se sugieren los nombres de Itoiz, The Knack, Sorotan Bele, The Police, Los Suaves, Marea, AC/DC, Kortatu… ¡y hasta La Polla Records! ¿Se atreverán?

Sábado 27, Amorebieta, Plaza Zubiondo, 23 h, entrada libre. DVicio: El ritmo del verano

El aún lejano 17 de agosto estarán en las fiestas de Portugalete pero este sábado noche animarán las jaiak de Amorebieta los tales DVicio, cinco flacurrios guaperas de Rivas-Vaciamadrid, uno de los municipios españoles con mayor renta per cápita. Sin pretensiones crearon una boy band (la foto que adorna estas líneas es la de la app rusa que avejenta los rostros de los modelos; a propósito, aún no hemos visto a nadie que pierda el pelo con esta aplicación), una boy band que dio en la diana del éxito y ya va por los 2,6 millones de seguidores en Facebook (seguro que cuentan muchos de robots… o no).

Amigos de Taburete, otro grupo tildado de pijo (ay, qué envidia) y con el que grabaron a pachas la canción '5 sentidos', DVicio seguro que interpretan en Amorebieta su último single, 'Brasilera', de la que reza la promo: «DVicio pone ritmo al verano con el estreno de 'Brasilera', su nueva canción con un vídeo rodado en el país sudamericano y con guiños a la samba. El clip está protagonizado por Sasha Meneghel, la hija de la conocida artista Xuxa, y es una refrescante historia de amor con las calles y playas de Río de Janeiro como privilegiado escenario».

Sábado 27, Ermua, Plaza Cardenal Orbe, 24.30 h, entrada libre. Mocedades: En fiestas de Ermua

Cuando las fiestas de los Santiagos de Ermua se acercan a su fin, los Mocedades liderados por Izaskun Uranga, hermana de Amaia y Estíbaliz, cantarán temas históricos a ambos lados del Atlántico como 'Amor de hombre', 'El vendedor', 'Pange Lingua', 'Has perdido tu tren', 'Tómame o déjame', 'Secretaria', 'Dónde estás corazón', 'Quién te cantará', 'La otra España' o 'Eres tú'.

Recordemos que en mayo de 2013 Mocedades se dividieron en dos grupos, ambos legales: uno liderado por Javier Garay, y otro, el más exitoso, por Izaskun Uranga Amézaga (Bilbao, 17 de abril de 1950), fundadora en 1969 de la mítica y universal formación vocal junto con sus hermanas Amaya y Estíbaliz, las dos en El Consorcio.

Las cinco voces de estos Mocedades son las de Izaskun Uranga (fundadora en 1969), Fernando González (entró en el grupo en 1996), Rosa Rodríguez (entró en 2005), José Miguel González (cantante desde 2015, pero desde antes se encargaba de las labores de manager) y Josemari Santamaría (guitarrista del 90 al 96, cantante desde 2014).

Sábado 27, Vitoria, Jardín de Falerina, desde las 13 h, entrada libre. The Sweet Vandals: Nuevo festival en Vitoria

Primera edición del Aztarna Beltza (Huella negra), que se describe como «un festival de música afroamericana que nace en Gasteiz en 2019 para reafirmar la huella de este estilo en la ciudad, poniendo en valor la escena underground local, estatal e internacional».

Cabezas de cartel son The Sweet Vandals (13.30 h), quinteto de deep funk y soul formado en Madrid en 2005 y con la afrovocalista Mayka Edjole al frente. Dice la info del festi que «en un período de 10 años The Sweet Vandals tocan por toda Europa, México, Turquía o Isla Reunión en África».

Las otras dos actuaciones del Aztarna Beltza correrán a cargo del quinteto mixto vitoriano Shiny Red Mood (18 h), que lleva año y medio de andadura y ya ha grabado un disco de soul titulado 'Changes' y que saldrá dentro de unos meses, más el dúo madrileño de soul y electrónica Juno & Darrell Combo (20 h), que en directo se refuerza con bajo y batería. No habrá tiempos muertos, pues los amenizará pinchando buena música en vinilo el amigo vitoriano Igu Allnighter.

Sábado 27, Haro, Plaza de la Paz, 22 h, entrada libre. Jimmy Barnatán: En el Verano Cultural de Haro

Dentro de los actos diversos programados para el denominado Verano Cultural de Haro, que a fin de agosto también traerá a Arizona Baby, este finde destaca el bolo blusero del inagotable actor y cantante Jimmy Barnatán, cántabro de corazón a sus 38 años, pues se crio entre Santander y Nueva York, donde conoció la música negra, desde el góspel de las iglesias hasta el blues de los bares.

Jimmy ha dado más de mil conciertos con sus Cocooners: Ángel Camacho al bajo (además es el road manager), Rubén Rodríguez a la batería y Sergio González a la guitarra. Y ahora mismo están estrenando su séptimo disco, el directo 'Una noche en el St. John's'.

Sobre el CD intenta explicar la promoción: «Consta de un monólogo y de 10 canciones interpretadas con su banda, The Cocooners, que entrelazadas con los poemas que coronan las partes narradas del monólogo nos invitan a un viaje de partida, a levar el ancla, a volar en estos tiempos convulsos que nos atan demasiado al suelo. El universo blues y la poesía de Barnatán y sus Cocooners nos tienden la mano para este extraño viaje al final de la noche».

Sábado 27, Bermeo, Aritzatxu, 21.45 h, 40 € (abono festival 70 €). Rufus Wainwright: En el Bay Of Biscay

El cantautor pop Rufus Wainwright (Rhinebeck, Nueva York, 22 de julio de 1973), hijo de los cantantes de folk Loudon Wainwright III y Kate McGarrigle, y hermano de cantante pop Martha Wainwright, emerge como la propuesta más interesante del festival Bay Of Biscay, trasladado a Bermeo desde Mundaka por problemas legales con el recinto.

Al frente de una banda majestuosa, el lánguido y elegante Rufus tocará piano, cantará etéreo, picará en el francés y versionará a Cohen en lo que, si el tiempo lo permite, apunta a una de las citas más especiales del año melómano en Euskadi.