Los conciertos del finde: Carolina Durante, Siloé, Pignoise, Festival Getxo Live, Eric Steckel, Santero…

1 Mikel Urretagoiena Trío en el 25º Distrito Jazz

El baterista guipuzcoano de jazz Mikel Urretagoiena nomina este viernes la cuarta cita de las seis que componen el 25º Bilbao Distrito Jazz, un ciclo desperdigado por seis locales municipales distintos entre el 31 de enero y el 7 de marzo, siempre a las 7 de la tarde y siempre en viernes y siempre a 5 pavos la entrada. El ciclo lo patrocina el Ayuntamiento de Bilbao y lo organiza el Bilbaína Jazz Club, que el jueves a las 8 de la tarde tendrá en su sede, el JazzOn Aretoa, al mismo proyecto en el 34º curso de su historia (20 h, 18-20 €).

Esta sesión del Distrito Jazz tendrá lugar en el Casco Viejo bilbaíno, en la Biblioteca de Bidebarrieta, donde ya hemos visto tocando en otros proyectos al baterista Mikel Urretagoiena (Ordizia, 1991), que se vuelve a subir a su estrado para presentar su debut en solitario, 'Denbora' (Errabal), al frente de un trío rematado por Xan Campos al piano y Dani Pozo al bajo eléctrico.

Licenciado en el Musikene donostiarra, estudiante también en Holanda (Máster en Batería de Jazz) y Nueva York (cinco meses cultivándose en la Gran Manzana), y miembro del grupo The Machetazo (además de Primital y de otros), Urretagoiena se estrena a su nombre con 'Denbora / Tiempo' (Errabal, septiembre de 2024), ópera prima que según la hoja de promoción del álbum remite a «la tierra, verde inmaculada, el olor a roble y castaño, la lluvia que no cesa y la imperturbable cadencia del rio, las tierras altas. Las primeras palabras, los recuerdos, el sabor del hogar siempre permanecieron indelebles para el que retorna. El tiempo pasado se hace presente con la mirada del que ha vivido el mundo y retorna a casa».

EL CONCIERTO: Viernes 21, Bilbao, Biblioteca Bidebarrieta, 19 h, 5 €.

2 Siloé presentan 'Santa Trinidad'

Fito Robles, Xavi Road y Jaco Betanzos personifican Siloé, la banda vallisoletana que suena como Héroes en Indilandia cuando no se pone en plan folk vía Vetusta Morla. Nos visitan con su cuarto álbum, 'Santa Trinidad', producido por Pablo Cebrián (Malú, Manuel Carrasco…), y pretenden divulgarlo por «festivales, salas y teatros, adaptándose a todo tipo de situaciones ya que sus canciones funcionan tanto en la pista de baile/festivales como en los momentos más íntimos».

«Hemos hecho el disco de nuestras vidas», afirman (a la espera de que salga su quinto álbum, se supone), y en la hoja de promoción Fito Robles cuenta sobre la canción 'La Oposición': «A veces las canciones no son solo historias, sino también retos que nos ponemos a la hora de escribir. Este tema habla de la oposición de un funcionario. Hay ciertos valores que se establecen como la perseverancia, el esfuerzo, el tesón… Valores que pueden dar muchas alegrías. El reto era llevar esto a una canción de amor: la plaza fija en el corazón de otra persona, un poso imposible de borrar».

EL CONCIERTO: Viernes 21, Bilbao, Stage Live, 21 h, 19 €.

3 Carolina Durante presentan su tercer álbum

El 25 de octubre de 2024 vio la luz 'Elige tu propia aventura', el tercer álbum de los madrileños Carolina Durante, los más listos del indie rock o del pop alternativo español. Son trece cortes con estos títulos: 'Joderse la vida' («es lo más divertido»), 'Normal' (con Rosalía de invitada o colaboradora y con cierta inflexión en plan Planetas), 'Tomé café' (punk a lo Green Day descarrilados), 'San Juan', 'Verdes, césped', 'Elige tu propia aventura' (suena a introversión de cámara), 'Misil', 'Tempo 2' («odiábamos las mismas cosas, nada une más que eso»), 'Monstruo' (una píldora a lo Alavedra), 'Hamburguesas', 'Dios plan' (algo tipo proto-movida madrileña, ¿no?), 'Interludio', y 'Probablemente tengas razón'.Lo ha producido Ali Chant (Yard Act, Dry Cleaning, Perfume Genius, John Parish…), a veces suena demasiado sucio (premeditadamente, por eso no es el mejor disco de los carolinos), y se ha editado en tres formatos físicos: CD, LP de vinilo negro, y una edición especial de vinilo Picture Disc.

EL CONCIERTO: Viernes 21, Bolueta / Bilbao, Santana 27, 22 € (sold out). Horario: puertas 20 h, Kokoshca 20.20 h, Carolina Durante 21.30 h.

4 84 y su 'Bonita resaca' en acústico

Los madrileños 84, que hacen guapo pop pijo a lo Taburete y Arnau Griso (lo escribimos como elogio, ¿eh?), son Jaime Fontecha, Ramón Vázquez (Mon) y Enrique Berenguer (Beris). Hace poco, en octubre, editaron su primer disco de estudio en una década. Se titula 'Bonita resaca', a veces también nos evoca a Leiva, Café Quijano, Ryan Adams, Fleetwood Mac, etc., atesora un gancho especial (son canciones que aspiran a lo redondo, como la deslizante 'Olas de calor', la estival 'Festivales', 'Noches raras'…), y lo andan presentando en una gira acústica o 'Acoustic Tour' que comenzó el día de los enamorados en La Coruña (Mardi Gras), sigue por Bilbao (Cotton Club), Valencia (Loco Club), Zaragoza (Rock & Blues) y Barcelona (New Fizz), y termina en Sevilla (Hollander).

84, bautismo difícil y abstruso, vivieron una primera etapa entre 2008 y 2014, con tres álbumes oficiales: 'El burdel de las sirenas' (2009, Sello Movistar), 'La hierba bajo el asfalto' (2011, Sello Movistar) y 'Varcelona' (2014, Warner). Lo dejaron, se reunieron en 2019 para un bolo único en el Jardín de las Delicias (un festival madrileño), y la buena onda recibida provocó que sacaran un disco en directo, 'Ochenta y cuatro conciertos en la parte de atrás' (2021, BMG), con invitados como David Otero, Taburete (¿qué decíamos?), Tarque, Marlon, Sofía Ellar, Nena Daconte, Despistaos y Begut.

En su novedad, esta 'Bonita resaca', colabora la getxotarra Paula Mattheus, y airea la promoción: «84 vuelven al ruedo con una ilusión renovada y mucho que demostrar en el escenario. Es por ello que se embarcan ahora en una nueva aventura donde la complicidad toma un papel protagonista. La desnudez de sus letras, sirviéndose únicamente de guitarras acústicas y sus características armonías vocales, evocan a otros tiempos y contrastan con unas letras actuales y con una facilidad pasmosa para que el público se vea reconocido en ellas»

EL CONCIERTO: Viernes 21, Bilbao, Cotton Club, 20.30 h, 15 €

5 Eric Steckel, apadrinado por John Mayall

Dice Etin Producciones, la agencia española que le monta una gira de cuatro fechas de jueves a domingo (Sala Wolf de Barcelona, gaztetxe de Zorroza en Bilbao, Sala Rockville de Madrid y Black Music Festival de Gerona), que el flamígero guitarrista yanqui de blues-rock Eric Steckel ha actuado en 29 países. En 2023 ya recaló en Bizkaia, en el Areatza Musik & Beer (que ofreció doce bolos gratis en dos días), cuando escribimos que Eric es capaz de generar torbellinos a lo Stevie Ray Vaughan y de noquear con electricidad saturada. Y destaca la promotora «En una era en la que las pedaleras, las computadoras portátiles y las muestras se han vuelto comunes, Eric Steckel va contra la corriente y recuerda a sus oyentes los días en que las grandes guitarras se tocaban a todo volumen a través de grandes amplificadores».

Regresa con el mismo disco de entonces, 'Grandview drive' (2020, autoeditado), que supura electricidad guitarrística y se suaviza mediante melodía en la voz (bluesmetal, lo llama la agencia para abarcar más mercado). Lo oímos en Spotify mientras copiamos de la Wikipedia en inglés: «Eric Steckel (nacido en 1990) es un cantante de blues, guitarrista, compositor y productor discográfico estadounidense. Hasta la fecha, Steckel ha lanzado 12 álbumes y ha realizado giras por todo el mundo compartiendo cartel con Steve Vai, Gregg Allman, Johnny Winter, John Mayall, Ray Charles, Larry Carlton, Robben Ford y otros. En marzo de 2024, Steckel fue votado como el número 55 en la lista de la revista Total Guitar de 'Los 100 mejores guitarristas de blues de todos los tiempos'. En 2021, Steckel fue nombrado una de las '10 futuras estrellas del blues' por Guitar Player».

El maestro Ray Charles falleció en 2004, o sea si el dato es cierto Steckel tenía 14 años cuando se subió al mismo escenario. Pero bueno, el de Pensilvania lanzó su primer álbum, 'A Few Degrees Warmer', en 2002, ¡con solo once años! «Un año después se convirtió en el músico más joven en actuar con John Mayall & The Bluesbreakers, habiendo sido invitado a tocar con ellos en el escenario, después de su propia intervención en el Sarasota Blues Fest de 2003. En 2004 Steckel se unió a John Mayall y su grupo en una gira por Escandinavia. Al año siguiente, Steckel grabó con Mayall en Los Ángeles, donde colaboró con su guitarra en una canción del álbum 'Road Dogs'».

EL CONCIERTO: Viernes 21, Zorroza / Bilbao, Gaztetxe, 21 h, 20 €

6 Chamán, rap seis años después

Informa la sala: «Tras 6 años sin pisar los escenarios, Chaman vuelve con nuevo álbum, gira y unas ganas enormes de reencontrarse con sus seguidores y devolverles el apoyo y el cariño de la mejor forma que sabe. En el show de presentación se podrá disfrutar de las canciones en directo de su último trabajo, 'Cromático', así como de los grandes éxitos del madrileño».

Según Spotify, 'Cromático', publicado en junio de 2024, es el cuarto larga duración chamánico y sigue a 'Porque no he muerto' (2007), 'Poética' (2013) y 'Arousal' (2018). La novedad supera la media del rap, los textos son buenos, las cadencias y las bases a menudo son souleras, cuela arreglos flamencos… No en vano Chamán, o sea Juan Carlos, hasta toca la guitarra.

Dice el factótum: «Considero que todos mis discos hasta la fecha han sido cuidados minuciosamente tanto en las letras como en la composición, pero sin duda 'Cromático' es el más especial para mí. He querido encargarme tanto de la composición y producción del disco así como de la grabación, mezcla y mastering del mismo».

EL CONCIERTO: Viernes 21, Bolueta / Bilbao, Sala Mytho, puertas 20.30 h, shows 21 h, 15-18 € (más los zamoranos 980 Clockers, más el brasileño Jaikes 013).

7 Santero y los Muchachos siguen cantando al cielo

Tras su estupenda y vivificante intervención del pasado septiembre en el Puerto Viejo de Algorta, en el III Dale Candela Fest, regresan a Bizkaia los valencianos Santero y Los Muchachos, aún en la gira de su tercer álbum, el doble 'Royal Cantina' (2020; «Royal como eléctrico y pulido, y Cantina como acústico y en bruto»), aunque han dilatado su buena onda con el directo 'Una noche en Les Arts', editado en octubre de 2024.

En Getxo, bajo la lluvia («gracias por resistir bajo el agua», dijo al acabar el jefe patilludo, Santero, alias del cantante y bajista Miguel Ángel Escribá, ex La Pulquería), los levantinos dieron un bolo optimista, bastante feliz y comunitario (esos coros al cielo con espíritu de hermandad) de 12 canciones en 60 minutos crecientes, una hora exacta de rock melódico y bastante fronterizo.

Un rock muy americano pero visto desde el Mediterráneo. Muy americano, pero españolizado (ahí estuvo el country 'Carretera de El Saler', con autocine y La Albufera, como si Arnau & The Honky Tonk Losers cantaran en castellano) y con coros comunitarios (los de ellos cinco a pleno pulmón y los del público entusiasta, por ejemplo en 'He de olvidarte', en 'Homenaje', o en la gloriosa 'Estamos bien'). No se lo pierdan si pueden.

EL CONCIERTO: Viernes 21, Bilbao, Kafe Antzokia, 22 h, 22-26 €

8 Abraham Cupeiro, de 'Gladiator II', trae ahora 'Mythos'

Qué casualidad: la semana pasada recomendábamos un concierto en Galdakao de la Banda Municipal, llamada Da Capo, con el trompetista y arqueólogo musical Abraham Cupeiro de invitado solista y representando su obra 'Pangea' (2020), y como hoy día los móviles saben todo lo que hacemos, el algoritmo nos envió una noticia sobre Cupeiro, que vuelve a Bizkaia este sábado, al Euskalduna, en un acto pensado para familias y organizado por la BOS, donde representará su último opus, 'Mythos' (2024), que como el otro ('Pangea') ha sido grabado con la Royal Philharmonic Orchestra.

Decíamos la semana pasada que el trompetista de carrera, especialista en vientos ancestrales y musicólogo-arqueólogo Abraham Cupeiro (Sarria, Lugo, 1980) goza de fama mundial gracias a su participación en la banda sonora de 'Gladiator II', y que en 2024 dio más de 100 conciertos, desde Tasmania hasta Canadá. Toca un centenar de instrumentos antiguos (su colección es de más de 200) y unos 50, entre ellos el kornyx celta o el aulòs griego, los ha fabricado él mismo, pues también es luthier.

Sobre 'Mythos' anuncia la BOS, que estará dirigida por Dimas Ruiz Santos: «Abraham Cupeiro nos transporta a través de las mitologías árabes, célticas, romanas y griegas en su innovador proyecto, 'Mythos'. Este espectáculo cautivador nos sumerge en mundos y ciudades perdidas en el tiempo, desenterrando los misterios de enclaves ancestrales como la enigmática Atlantis. Recuperando instrumentos que resuenan en los teatros griegos, circos romanos y cuevas olvidadas en los confines del mundo, Cupeiro ofrece un viaje musical único a través de historias creadas desde tiempos inmemoriales, buscando encontrar una lógica al origen del universo». Se calcula que el concierto durará 75 minutos.

EL CONCIERTO: Sábado 22, Bilbao, Euskalduna (Sala 0B), 18 h, 10,50 € (9,50 € abonados de la BOS).

9 Adriana Bilbao estrena 'Amores-Maitasunak'

La bailaora Adriana Bilbao, nieta de Zarra, el legendario delantero del Athletic, estrena este sábado en la Sala BBK su nueva coreografía, 'Amores-Maitasunak', que luego representará en otros auditorios como el Muxikebarri de Algorta, que coproduce este montaje con tres artistas en escena: la bilbaína Adriana al baile, el vascofrancés tan atávico como futurista Beñat Achiary a la voz, y el andaluz Raúl Corredor a las guitarras flamenca y eléctrica.

El tráiler de 'Amores-Maitasunak' es muy estimulante (búsquenlo en YouTube), y Adriana define a esta propuesta como «una suite de poemas y canciones danzadas en euskera, castellano y francés, siempre con el amor como hilo conductor».

Y apunta la promoción: «Con una puesta en escena sencilla y austera, los tres intérpretes de la obra (voz, guitarra y baile) realizan un viaje que parte desde los Amores más inocentes y atraviesa los más pasionales, obsesivos y espirituales hasta llegar al amor propio y, con él, a lo sublime. Basados en la tradición cultural y en grandes poetas referentes, Beñat Achiary, Raúl Corredor y Adriana Bilbao crean esta obra que reclama ser un deleite para los sentidos y trascender la fuerza de lo bello».

EL CONCIERTO: Sábado 22, Bilbao, Sala BBK, 19.30 h, 12 €.

10 Dani Ne.lo & Chris Corcoran, conexión instrumental

Se barrunta un bolo ardiente de instrumentales de blues, rhythm and blues, swing, jump, rock and roll, boogie, exótica, acid jazz… La actuación será en cuarteto, y la base rítmica la aportan Anton Jarl a la batería (Los Mambo Jambo, Rambalaya...) y Víctor Puertas al órgano, con el cual marca el ritmo del bajo (Koko-Jean & The Tonics, Big Mama...). Colideran el combo el saxofonista elegante Dani Nel.lo y el guitarrista cool Chris Corcoran, quien de domingo a miércoles ha girado a dúo con el guitarrista tolosarra Iker Piris (Logroño, Zumárraga, Vitoria y Santander).

Así presenta la organización el show del sábado noche en Ermua: «En 2019, el saxofonista barcelonés Dani Nel·lo (Los Rebeldes, Los Mambo Jambo…) y el guitarrista londinense Chris Corcoran coincidieron acompañando a Mike Sánchez, una de las figuras más notables del Rhythm & Blues europeo. La conexión musical fue inmediata. Corcoran, voz de las músicas de raíz afroamericanas, recoge la energía de los guitarristas de mediados del siglo XX y las lleva hasta la actualidad. Nel.lo por su parte juega con los mismos parámetros estilísticos con su saxo y sigue la tradición de los saxofonistas más viscerales del R&B, R&R y Soul».

EL CONCIERTO: Sábado 22, Ermua, Lobiano, 20 h, 10 €.

11 David Pastor en el ciclo Lithium

Esta semana, de jueves a sábado, el JazzOn Aretoa propone tres citas: el jueves, dentro del 34º curso del Bilbaína Jazz Club, actuará el Mikel Urretagoiena Trio presentando su disco 'Denbora' (20 h, 18-20 €; lo que contamos en la primera recomendación de esta lista); el viernes se celebrará el 34 aniversario de la actividad del club de jazz con una jam sesión pilotada por Marcos Salcines al piano, Aritza Castro a la batería y Fran Serrano al contrabajo (20 h, 10-11 €), y el sábado el trompetista David Pastor protagonizará una sesión del ciclo Lithium (20 h, 23-25 €), en el que un músico de renombre da un concierto con instrumentistas en nómina del JazzOn, con los que suele tocar por primera vez esa tarde (prueba de sonido y directos al bolo en dos pases, no más).

A David Pastor este sábado le acompañarán Luismi Segurado al piano, Juan Luis Castaño a la batería, y Aritz Luzuriaga al contrabajo. En marzo de 2024 también intervino en el ciclo Lithium, en esa ocasión escoltado por José Luis Canal al piano, Fran Serrano al contrabajo y Juanma Urriza a la batería.

Así presenta el club al líder del combo: «David Pastor es uno de los trompetistas de referencia de la escena jazzística española e internacional. Un trompetista imaginativo, vigoroso y convincente, un jazzman que se expresa dentro de los límites del hard bop con autoridad y convicción. Ha trabajado con músicos de la talla de Perico Sambeat, Jorge Pardo, Clark Terry, Chris Cheek, Mike Mossman, Paquito D' Rivera, Slide Hampton, Pat Metheny, Bob Mintzer, etc.».

EL CONCIERTO: Sábado 22, Bilbao, JazzOn Aretoa, 20 h, 23-25 €.

12 Inazio, orgulloso de sus letras

El viernes actúa en Valladolid y el sábado en Bilbao Inazio, un cantautor pop influido por Mumford & Sons (y los colombianos Morat, claro), Bon Iver, Ed Sheeran, Lumineers, Nil Moliner… Así le retrata la biografía de su web: «Inazio es un joven navarro que ha cautivado audiencias con su música indie folk, estableciéndose como la gran revelación de los artistas emergentes en España. Encuentra la inspiración en su entorno y la naturaleza para crear canciones sinceras y conmovedoras. Su enfoque único del género indie folk combina las melodías acústicas con tintes experimentales actuales, y letras profundas e introspectivas. Su voz, suave y emotiva, se entrelaza con la guitarra acústica, creando atmósferas evocadoras que transportan a paisajes sonoros íntimos y mágicos».

Y en el segundo párrafo se riza el rizo ditirámbico: «Sus composiciones están impregnadas de una sensibilidad poética y una conexión profunda con las emociones humanas. Sus letras exploran el amor, la soledad, los sueños y la búsqueda de sentido en un mundo complejo. Sus actuaciones en vivo son electrizantes y conmovedoras, sumergiendo a los espectadores en su música y llevándolos por la belleza de sus composiciones».

Está orgulloso de sus letras (también las reproduce en su web), y su primer larga duración se titula 'Música para bailar sobre el agua'.

EL CONCIERTO: Sábado 22, Bilbao, Stage Live, 21 h, 23-25 €.

13 Pignoise celebran su vigésimo aniversario

Hace menos de tres años, el jueves 19 de mayo de 2022, Pignoise, el grupo del periodista deportivo Álvaro Benito, metió tres centenares de almas cantarinas y treintañeras en la sala Santana 27. Claro, era jueves. Y para este sábado, el mismo local ya ha agotado el aforo de 1.500 en la venta anticipada para ver al mismo grupo, pero celebrando su vigésimo aniversario en una gira que está cosechando numerosos sold out y que tendrá su punto álgido en el Movistar Arena de Madrid, donde Pignoise actuarán con invitados como Hombres G, Loquillo, Rulo, Marlon, Los Secretos, Taburete y Hens, los cuales colaboran todos en el álbum recopilatorio '20 Aniversario', disco donde también participan Calamaro, La La Love You, Despistaos, Marlena y Pole.

Un buen concierto, aunque un tanto reiterativo, dieron en 2022 en la Santana 27 Álvaro (guitarra y voz) y sus compañeros oficiales de las fotos Pablo Alonso (bajo, saltitos, giros y algunos parlamentos) y Héctor Polo (batería), más el cuarto miembro para los directos, Sergio Santabárbara (guitarra principal). Tocaron 22 canciones en 95 minutos que disminuyeron su pegada en el último tercio debido a la abundancia de medios tiempos a partir del 16º título, 'Entristecer'.

En Sevilla el mes pasado también parece que tocaron 22 temas, títulos tipo 'Todo me da igual', 'No sentar nunca la cabeza', 'Cama vacía', 'Sigo llorando por ti', 'Como un loco por ti', 'Me quedo en el infierno', 'Dame tres días', 'Nada podrá salvarte', 'Sube a mi cohete', 'Estoy enfermo'…

EL CONCIERTO: Sábado 22, Bolueta / Bilbao, Santana 27, 21 h, 22-26 € (sold out).

14 La Cendejas y el punto honesto

Pop urban al uso, con esa mezcolanza de arreglos a trazos, fondos sintéticos, artificialidad inmanente, colaboraciones recurrentes y sensación general de inconsistencia del entramado subsónico, practica La Cendejas, una madrileña que se llama Paula y que se halla en lo que ella llama 'Tsunami tour', por el título de su último single. Tiene un álbum anterior titulado 'Fomo' (Warner, 23).

Preconiza la promoción: «Con temáticas crudas, valientes, femeninas y empoderadas desde un enfoque renovado y con una madurez palpable, la artista resalta su facilidad para combinar letras emotivas con melodías envolventes. «Para mí, presentar este proyecto en directo significa un renacimiento y una nueva forma de expresarme frente a mis fans, porque cantar sobre quien soy y sobre mis vivencias desde un punto tan honesto es algo que nunca antes había hecho. Mi única finalidad es que cada persona que salga de estos shows, conecte y lo recuerde para siempre»». ¿No hemos dicho alguna vez que honesto es de cintura para abajo y honrado de cintura para arriba?

EL CONCIERTO: Sábado 22, Bilbao, Azkena, 21 h, 29 €.

15 Akatz cierran el primer Festival Getxo Live

De viernes a domingo se celebrará en el Muxikebarri la primera edición del Festival Getxo Live, organizado por el ayuntamiento, que dice: «una primera edición que reunirá las actuaciones de nueve grupos y artistas y con la que Getxo Kultura apuesta por acercar al público y visibilizar a las bandas locales». Y añade: «El festival acogerá programación musical variada para públicos de edades diversas, que podrán disfrutar de diferentes géneros y estilos: pop, rock, rap, soul, funky, ska...».

Ska jamaiquino con mucho salero elaboran Akatz, los encargados de cerrar el festival este domingo, en la llamada 'jornada familiar', abierta a las 6 de la tarde por Rock & Kids («una formación que hace un recorrido por los clásicos más icónicos del rock versionados para los públicos más jóvenes»), continuada por Germán Jauregui («un joven artista que se dio a conocer en el célebre programa La Voz y que llega al Getxo Live Festival con su voz dulce y los ritmos de su inseparable guitarra»), y cerrada por Akatz («una veterana formación que se abre también a otros sonidos, como jazz, swing y latin»), que siempre hemos pensado que son de Bilbao, e incluso de Bakio, pero las reglas de los ayuntamientos con que algunos miembros estén apadrinados en el municipio dan vía libre a la inscripción (¡y Akatz son ocho miembros o más!).

Las otras dos jornadas festivaleras arrancan a las 8 de la tarde. El viernes la terna la abre Vittersweet (rap, soul…), seguirán Txerri Ugerrak (nu-metal) y la rematarán Skimales (rock humorista). Para el sábado quedan pocas entradas a la venta: abren Gildas («clásicos bailables y sonidos ye-yé que garantizan la diversión del público»), continúan Mississippi Queen & The Wet Dogs (funk, soul, rock…) y cerrarán Los Brazos («ritmos de Texas blues eléctrico, southern-rock, boogie woogie, country-rock y hasta algunas gotas de rockabilly», orienta el ayuntamiento).

EL CONCIERTO: Domingo 23, Algorta / Getxo, Muxikebarri, 18 h, 5 € (bono tres días 12 €).