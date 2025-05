Los conciertos del finde: Amaral, Bad Religion, Pecos, Yerai Cortés, Kchiporros, Chiara Oliver, Imperial Age…

Óscar Cubillo Jueves, 8 de mayo 2025, 19:02 Compartir

1 Bad Religion en la gira de sus 45 años

Este es el horario de este mini-festi punki bajo techo y comprimido en una tarde-noche: a las 19 h los canadienses Belvedere (Calgary, 1995, o sea 30 años en la ruta, aunque estuvieron disueltos seis); a las 19.50 h los catalanes Crim (Tarragona, 2011); a las 20.40 h los californianos veteranos Strung Out (¡se juntaron en 1989!), a las 21.40 h los históricos jarcoretas neoyorquinos Agnostic Front (¡se gestaron en 1980!), y a las 23 h. los cabezas de cartel, los californianos y héroes (merecidamente) millonarios fundadores del hardcore melódico Bad Religion (Los Ángeles, 1980) celebrando sus 45 años de carrera en una gira llamada '45 años haciendo lo que quieres'.

El último álbum de Bad Religion es 'Age of unreason', de 2019. En mayo de 2022, los californianos estuvieron en el mismo CuBEC en la gira llamada 40 años + 2, con un formato similar: un mini-festi itinerante con otros grupos teloneándoles (Suicidal Tendencies, Millencolin…) y que en esa ocasión reunió a casi 4.000 almas.

Tres años después abren una gira ibérica similar en Barakaldo este viernes, y seguirán por La Coruña (sábado), Lisboa (domingo), Madrid (martes), Málaga (miércoles), Valencia (viernes), y Barcelona (sábado, aquí con el aforo agotado en la anticipada).

EL CONCIERTO: Viernes 9, Barakaldo, CuBEC, puertas 18.30 h, 57,50 €.

2 Sombra Alor en su primera gira en solitario

Desde el flamenco espectral hasta el soul agudo de Amy Winehouse, o desde el trip-hop al modo de La Mala hasta el rap old school, bascula narcotizante Sombra Alor (Barcelona, 1990), de la que se preconiza en Wikipedia: «Es una cantante, compositora y artista conceptual española destacada en la escena del hip hop. Cofundadora de proyectos musicales como Ketekalles, Tribade, La Clikapika y Micros Libres BCN, su obra aborda temáticas profundas relacionadas con las emociones humanas, las políticas sociales y la diversidad, con un enfoque marcado en el feminismo y los derechos LGTBIQ+. Desde sus inicios en 2016, utiliza el arte como un canal para la sanación emocional y social, conectando de manera única con su audiencia».

Sombra acaba de comenzar su primera gira en solitario, llamada '(V)alor', que plantea este itinerario: Murcia, Barcelona, Bilbao, Valencia y Madrid. Y anima la sala bilbaína donde actuará: «Sumérgete en un viaje sonoro único con Sombra Alor, donde la emoción y la energía se fusionan en un espectáculo inolvidable. Desde la calidez de los covers acústicos, donde la guitarra y la voz te erizarán la piel, hasta la fuerza de un repertorio que crece en intensidad, pasando por reguetón lento, el house y un apoteósico final con los mejores temas creados junto a Felinae. (…) Vive, siente y baila».

EL CONCIERTO: Viernes 9, Bilbao, Stage Live, puertas 20 h, 14 €.

3 Lucas Colman girando con 'Romperlo todo'

A lo Jano Díaz (el de Drugos), Alejo y, un poco más lejos, Leiva e incluso Calamaro suena el bueno de Lucas Colman, que en sus cinco primeras canciones de Spotify, que no las más oídas, cuenta con tres colaboraciones: con Puño Dragón (el otro grupo en que estaba Jano), con Dani Fernández y con Paul Alone (el pamplonés que actuará el próximo sábado 17 de mayo en la Sala BBK). ¡Y en la sexta, sin acreditar, canta con el cántabro Rulo!

Lucas es roquerito y sentimental, pretende ser expresivo, y debe gustar por igual tanto a chicas como a chicos. Ahora anda de gira con banda eléctrica divulgando su cuarto disco, 'Romperlo todo'. Hace quizá una década participó en el ciclo Girando Por Salas (subvencionado por el Ministerio de Cultura de Estepaís), y alguien pergeñó una biografía cuyo pasaje más mollar decía: «Quiere ser la envidia de los daltónicos y las cometas. Quiere escuchar taconear a Johnny Cash y ver escupir sangre, entre carcajadas atronadoras, a Keith Richards. Quiere caladas interminables del saxofón enfisémico de Charlie Parker. Porque es listo, el Colman…».

EL CONCIERTO: Viernes 9, Bilbao, Cotton Club, show 20.30 h, 10 €.

4 Chiara Oliver, octava en OT 23

En octubre de 2024, Chiara Oliver, la octava en OT 2023, ya actuó en la Santana 27, agotando en la venta anticipada la sala Blue, la pequeña de arriba, aforada en 375 pax. Esta vez regresa a la sala Gold, la de abajo, aforada en 1.500 (cuatro veces más grande), para presentar en un bolo de unos 80 minutos su último disco, 'La última página', editado el 30 de enero de 2025, cargado con pop actual a lo Aitana y tal.

En su primera semana en el mercado, subió al número 2 de la lista Top 100 Álbumes en España, liderando en ventas de vinilos. Es que se ha editado en dos formatos físicos, y copiamos de la nota promocional: 1º Caja con un CD acompañado de un póster a dos caras, un desplegable con letras y un pin sorpresa de los 6 modelos diferentes disponibles. Este formato cuenta con una edición limitada con una lámina firmada y escrita por Chiara Oliver. 2º .Vinilo de 12 pulgadas marmolado en rosa y rojo que recoge los dos EPs de Chiara Oliver: 'La libreta rosa' y 'La última página'. Formato gatefold con acabado brillo y una funda innersleve a color con acabado mate.

Y en octubre, cuando Chiara llenó la Blue de la Fever, copiamos esto de Wikipedia, que sigue siendo válido: «Chiara Oliver Williams (Ciudadela, Menorca, Baleares, 11 de marzo de 2004) es una cantante española de ascendencia británica que se dio a conocer por participar en Operación Triunfo 2023, reality de canto en el cual quedó en octava posición. Inició su formación musical en la Escuela Municipal de Música de Ciutadella y posteriormente en el Conservatorio de Menorca. Su primer contacto con un escenario fue a los 6 años, cuando participó como candidata en un concurso de talento organizado por un hotel. Oliver ha participado en diversos concursos de talentos: llegó a la final de Got Talent España en 2019, participó en La Voz en 2022 como parte del equipo de Laura Pausini, y en 2023 ingresó en Operación Triunfo 2023».

EL CONCIERTO: Viernes 9, Bolueta / Bilbao, Santana 27, show 22 h, 22 € (VIP o ticket rosa 60 €).

5 Pecos, manantiales de ternura

Está siendo todo un merecido éxíto la gira de reunión de Pecos, el grupo romántico, adolescente y más allá formado por los hermanos Francisco Javier Herrero Pozo (el rubio, el más serio, nacido en Madrid el 7 de noviembre de 1960) y Pedro José Herrero Pozo (el moreno, aunque ya va rapado, nacido en Madrid el 26 de febrero de 1962). El apelativo artístico de Pecos salió de juntar sílabas de sus nombres: Pedro y Paco.

Llevaban unos 20 años separados, y se han reunido en un tour llamado 'Dos voces y una historia', que se ha montado con la excusa o estribo de conmemorar el 45º aniversario de su debut, 'Concierto para adolescentes', que salió en 1978 y vendió más de 300.000 copias, alcanzando el Triple Disco de Platino. Sí, alguien anda mal con las Matemáticas y no somos nosotros.

En diciembre de 2024, Pecos publicaron un comunicado cuyo segundo párrafo evocaba: «Javier había cumplido 17 años y Pedro 16 cuando su disco de debut vendió más de 300.000 ejemplares en España. Eran dos chavales del barrio de San Cristóbal de Los Ángeles, de Madrid, que vieron cómo una sencilla canción –'Esperanzas', compuesta por Pedro y cantada por Javier- cambiaba radicalmente su vida. Desde entonces, Pecos pasó de ser un dúo de adolescentes que jugaban a la música a un verdadero fenómeno social, convirtiéndose en uno de los artistas más importantes y vendedores de la música española, impulsando como pocos el fenómeno fan en nuestro país».

Y consignaba el cuarto párrafo: «Durante su trayectoria, Pecos han pulverizado todos los records de la industria en varias ocasiones: el primer single de su segundo disco, 'Háblame De Ti', volvió a repetir nº 1 y llevó el disco a los 500.000 ejemplares vendidos con un repertorio de canciones propias compuestas por Pedro y versiones de temas de Víctor Manuel y José Luis Perales. Su tercer álbum ('Siempre Pecos', 1980) repitió el éxito con 300.000 ejemplares vendidos y la canción 'Señor' se convirtió en un éxito internacional: más de 300.000 singles vendidos en Francia y lanzamiento en Italia, Suecia, Noruega, Finlandia, Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza e Israel. Tres años, tres discos y más de 1.100.000 de discos vendidos, con interminables giras por España y Latinoamérica. Luego llegarían más éxitos en forma de disco como son '20 Años', 'Que No Lastimen A Tu Corazón', 'Por Arte De Magia', 'Pensando En Ti' o 'Un Manantial De Ternura'».

Vienen a Bilbao con una gran banda, en forma indudable, y acudiremos a verles con las más altas expectativas.

Y los interesados que prueben a comprar entradas por los medios habituales, que igual suena la flauta y se queda una plaza libre.

EL CONCIERTO: Viernes 9, Bilbao, Pabellón de Miribilla, 21 h, 49,50 €.

6 Carlos Sarduy en el ciclo Lithium

Esta semana el club de jazz propone tres conciertos: el jueves una sesión del 34º curso del Bilbaína Jazz Club protagonizada por el saxofonista Bernard van Rossum, nacido y criado en España pero de padre holandés y madre Inglesa, presentando su álbum 'Trampoline' en cuarteto completado por el pianista Roger Mas, el contrabajista Dario Guibert y el baterista guipuzcoano Mikel Urretagoiena (20 h, 23-25 €); el viernes el cuarteto Ilgora, con Marcos Salcines al piano, en su bolo de residencia mensual (de 19 a 23 h, tres pases en sesión continua por 10-12 €); y el sábado el trompetista, teclista y percusionista cubano Carlos Sarduy en una sesión del ciclo Lithium, que le juntará con el baterista Juan Luis Castaño y el bajista Beltrán del Álamo (20 h, 23-25 €).

Elogia el club de jazz a Sarduy: «Nacido en La Habana, Cuba, llega al panorama musical europeo en 2008. (…) Se ha convertido en un músico reconocido y solicitado no solo en la escena del jazz, sino también en el flamenco, la música popular cubana y la música moderna. Elogiado por su sonido, gran musicalidad e increíble versatilidad musical, ha grabado más de 50 discos, muchos de ellos para famosas discográficas, y colaborado con grandes artistas como Chucho Valdés, Bebo Valdés, Steve Coleman, David Murray, Esperanza Spalding, Buika, Ainhoa Arteta, Mariza y Ojos de Brujo, entre otros. Carlos Sarduy ha recibido un Grammy junto a Chucho Valdés por 'Irakére 40', y dos Latin Grammy».

EL CONCIERTO: Sábado 10, Bilbao, JazzOn Aretoa, 20 h, 23-25 €.

7 Alex Wall, amor, amor, amor…

Alex Wall (Barcelona, 1996), que vive en Madrid desde los 14, suena como un Dani Fernández más orgánico (o sea sin pregrabados evidentes) y en los momentos más tiernos remite a Dani Martín (hala, y también tiene temas pop muy Sidonie). Ha editado cuatro discos: 'Historias de insomnio' (19), 'Mis fantasmas' (22), 'Antinirvana' (23) y el nuevo, 'El amor (no) está de moda' (14 de febrero de 2025).

Reza la promoción: «'El amor (no) está de moda' es un álbum reivindicativo que hace crítica al amor de la actualidad, un amor egoísta donde la gente no quiere sacrificar nada por nadie, donde el amor de nuestros abuelos ya no existe, y donde el amor para toda la vida es un espejismo. Con varias canciones nuevas, moviéndose entre el amor y el desamor, Alex Wall nos cuenta en este disco, con experiencias propias y letras muy explícitas, el camino que ha vivido desde la decepción con el amor hasta la recuperación de la esperanza en el mismo».

EL CONCIERTO: Sábado 10, Bilbao, Azkena, 21 h, 15-18 €.

8 Amaral arrancan gira agotando en Bilbao

Abriendo aflamencada ('Libre'), con canciones solemnes como se espera de ella ('Tal y como soy', 'No lo entiendo', 'Hasta que la música se acabe'), incluso entonando himnos ('Eso que te vuela la cabeza', 'Pájaros'), y además con briznas de folk ('Podría haber sido yo', 'Los demonios del fuego') y con leve política infiltrada ('En el centro de un tornado'), se revela Eva Amaral en su noveno y último álbum, 'Dolce vita' (7 de febrero), publicado más de cinco años y una pandemia después de 'Salto al color' (2019).

Explican Eva y Juan Aguirre sobre este opus y su bautismo: «Construimos un lugar soñado, un paraíso donde ser libres, donde empezar de cero. Donde hasta lo más pequeño nos asombraba como si lo descubriéramos por primera vez. Le llamamos Dolce Vita. Quince canciones donde nos desnudamos. Es nuestro jardín del Edén. Es el río eterno al que nos lanzamos sin pensar. Es la flor que nace partiendo en dos el asfalto, el corazón caliente en noches heladas. Es querer sin pedir nada a cambio. Es el tesoro que nos salvará y que nadie nos puede arrebatar».

En mayo tienen seis conciertos: el «increíble preestreno celebrado este viernes 2 de mayo en El Ejido (Almería)», el estreno oficial en Bilbao de este sábado, el doblete en Zaragoza de la semana que viene (16 y 17 en el Pabellón Príncipe Felipe), el 23 en Pamplona (Navarra Arena) y el 31 en Valencia (Plaza de Toros).

Más adelante, el 2 de agosto estarán en Santander, y el 20 de diciembre en San Sebastián.

EL CONCIERTO: Sábado 10, Bilbao, Miribilla, 21 h, 41 € (sold out).

9 Tierra Santa, misticismo y magia en 'Un viaje épico'

Los heavies mesetarios Tierra Santa (La Rioja, 1997; ese mismo año debutaron con su álbum 'Medieval') presentan su nuevo álbum este sábado en Bilbao. Se titula 'Un viaje épico', salió en noviembre, es muy narrativo, no defraudará a sus fieles, y dice la hoja de promoción del sello, Maldito Records: «Después de su disco en directo en 2023, la banda sorprende con un álbum que, como su propio nombre indica, nos introduce en un viaje lleno de misticismo y magia a través de sus letras. En estas se entremezcla a la perfección las historias del día a día con la poderosa narración épica. Interpretado con la misma intensidad y sensibilidad a las que nos tiene acostumbrados el autor y vocalista de la banda, Ángel San Juan».

EL CONCIERTO: Sábado 10, Bilbao, Stage Live, show 21 h, 23-26 €.

10 Recital de Yerai Cortés en el Guggenheim

Entradas agotadas con mucha antelación para una nueva cita del ciclo Art & Music en el Museo Guggenheim, una iniciativa que desde las 20.30 h permite ver las exposiciones rodeados de pocos congéneres, hasta que a las 22 h empieza el concierto en el atrio. Esta vez actúa en solitario, o sea será un recital, Yerai Cortés (Alicante, 1995), un guitarrista flamenco gitano que aprendió a tocar de manos de su padre, Miguel, y que consolidó una larga trayectoria como acompañante (por ejemplo del bailaor Farruquito) antes de hacerse popular cuando intervino en la macrogira coral de C. Tangana 'Sin cantar ni afinar tour 22'.

Un C. Tangana, alias Pucho, que bajo su nombre real, Antón Álvarez, también debutó en el cine con una película biográfica sobre Yerai titulada, sin complicarse la vida, 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés'. Además, así se titula el primer disco en solitario del calé alicantino, editado por la multinacional Sony en 2024.

EL CONCIERTO: Sábado 10, Bilbao, Guggenheim, 20.30 h puertas, 22 h show, 30 € (sold out).

11 Kchiporros acaban su gira europea en Bilbao

Kchiporros (Asunción, Paraguay, 2006) tienen según Wikipedia ocho álbumes, los tres primeros producidos por Martin 'Moska' Lorenzo y Mariano Francesccheli de Los Auténticos Decadentes. Todos han sido autoeditados en su propio sello, llamado 4k Music, también el último, 'Hasta arriba' (2021). Gracias a todas estas canciones suyas los paraguayos Kchiporros han girado por México, Argentina, Perú, Colombia, Bolivia, Brasil, España, USA, Costa Rica...

Ahora mismo andan de gira europea de pre-estreno de su próximo álbum, cuyo segundo y último single de adelanto es el manonegrista 'Sudamerikal'. El eurotour consta de siete fechas, acabará en Bilbao y esta es la hoja de ruta: 2 de mayo arranque en Dublín, 3 de mayo Londres, 4 París, y las cuatro últimas paradas en España: Barcelona (7 de mayo), Valencia (8), Madrid (9) y Bilbao (11), urbes todas con mucha inmigración latina.

En las siete fechas intervendrá como invitado especial con su set de Dj el mexicano Toy Selectah, que es el productor de este esperado álbum que está por venir y cuyo título ignoramos. Toy Selectah, alias de Antonio Hernández (Monterrey, 1975), empezó su carrera con el grupo Control Machete y ha colaborado con Café Tacvba, Manu Chao, Cypress Hill, Thievery Corporation, Gustavo Cerati, Celso Piña…

EL CONCIERTO: Domingo 11, Bolueta / Bilbao, Santana 27, puertas 16 h, 50 €.

12 Imperial Age y su metal sinfónico ruso

Avanzaba la importante promotora metalera Madness Live!, con sede en Murcia: «Imperial Age traen a España su 'Return Of The Atlanteans Tour 2025' esta semana. Se hará justicia al metal sinfónico con Imperial Age liderando un escuadrón de bandas internacionales como grandes renovadores del género. ¡No se lo pierdan!».

Las tres paradas son Barcelona, Madrid y Portugalete, y aquí los horarios del cartel cuádruple serán los siguientes: los belgas InHuman a las 18.15 h, los alemanes Aeon Gods a las 19.05 h, los griegos Grotesco Karma a las 19.55 h, y los anglo-rusos Imperial Age a las 20.55 h.

Los cabezas de cartel, Imperial Age, son rusos, facturan metal sinfónico marcial, comenzaron en Rusia en 2012, y en 2024, previa estancia en Turquía, se mudaron a Northampton, Inglaterra, maniobra debida a la invasión de Ucrania. Ahora la mayoría de los miembros de la banda son británicos, pero la empresa sigue capitaneada por los dos miembros fundadores y compositores, los vocalistas Alexander 'Aor' Osipov y Jane 'Corn' Odintsova.

EL CONCIERTO: Domingo 11, Portugalete, Groove, puertas 18 h, 25-28 €.