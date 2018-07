Bette Smith: «Para escuchar 'música del demonio' me tenía que esconder» La emergente vocalista afroamericana de soul sureño se presenta hoy en Getxo Blues JOSU OLARTE Viernes, 20 julio 2018, 11:57

Como un «maravilloso cuento de hadas». Así califica Bette Smith su ultimo año y medio en el que la cantante de neoyorquina ha pasado de ejercer de artista a tiempo parcial a postularse, con su cabellera afro y su garganta arenosa, como nuevo baluarte del clasicismo soul evocador de otras famosas 'bettes' (Betty Smith, Betty Wight; Bettye Lavette) con las que (Mavis Staples, Etta James, Tina Turner o Sharon Jones aparte) ha suscitado comparaciones con un primer disco que la ha traído por vez primera a Europa.

Pese a provenir de Brooklyn, Bette no ha llegado adscrita a genuinas factorías de soul retro allí radicadas como Truth & Soul o Daptone, sino con el aval Big Legal Mess, filial del sello de Blues Fat Possum (RL Burnside , Jr Kimbrough,,) de Water Valley, Mississippi, donde el año pasado registró su debut en el estudio del músico y productor Jimbo Mathus (Squirrel Nut Zippers) que aportó la crudeza sonora del soul blues sureño de Stax o Muscle Shoals

'Jetlagger' han titulado esta genuina colección de originales (con poso incluso Blaxplotation en Durty Hustlin) y versiones de Isaac Hayes, Staple Singers, Famous L Renfroe o hasta del grupo angelino del country rock Lone Justice a cuyo 'I Found Love' insufla Bette la genética góspel que absorbió de niña en el coro eclesial Todo ello saldrá a relucir en su concierto que esta noche (21.00 horas, 10 €) ofrecerá con su banda en la jornada central del Getxo Blues.

El soul clásico es su escuela, pero ha grabado en Mississippi para un sello de blues, así que debería sentirse e gusto en el festival asociado al género. «Totalmente, crecí escuchando soul pero siempre me han gustado las canciones tristes y ello me llevó con los años hacia el blues, sobre todo desde que conocí a Otis Redding, del que me enamoré nada más escuchar canciones como 'Dock of the bay' o 'Try a Little tenderness' Así que para mí es natural combinar la textura rítmica y cruda del soul con esa tristeza del blues».

Viaje al sur

-También lleva el góspel en los genes porque, muy en la tradición de la música negra, empezó cantando en la Iglesia ¿no?

-Sí, mi padre era el director del coro de la iglesia adventista de Brooklyn a la que acudía con mis hermanos y desde muy pequeña empecé a cantar. Creo fe una buena escuela porque desde muy pronto empecé a hacer algún solo y ello me dio confianza para cantar con fuerza. Creo que allí nació mi deseo de ser cantante, pero lo tuve que reprimir porque mi padre era muy religioso y estricto y solo nos dejaba escuchar gospel y música espiritual. Para poder escuchar música secular, como decía mi padre, 'música del demonio', me tenía que esconder con mi hermano, que tenía discos de Gladys Knight, Steve Wonder, Temptations... Mas tarde empecé a escuchar a Whitney (Houston) Janet Jackson...

-¿Cómo fueron sus comienzos como cantante?

-Durante un tiempo deje mi vocación de lado para dedicarme al trabajo. Casi lo había abandonado, pero poco antes de morir mi hermano me dijo que debía perseguir mi sueño y es lo que hice. Busqué músicos y me puse a cantar en bodas, fiestas, ferias callejeras... decía que sí a todo porque cualquier lugar me parecía una oportunidad para mostrarme.

-En uno de esos bolos contacto con su descubridor.

-Sí, fue como el típico cuento de hadas de la música. Un abogado que estaba entre el público en Brooklyn me dijo que conocía a alguien que había trabajado con Buddy Guy y que le iba a hablar de mí. No esperaba nada, pero me contactó y resultó ser Jimbo Mathus. Vino a Nueva York y me dijo que tenía algunas canciones que le gustaría grabar conmigo en su estudio de Mississippi. Nunca había estado en el sur pero sabía que allí habían comenzado muchas cantantes clásicas y, como tampoco había tenido mucha suerte, decidí ir.

-¿Cómo fue para una chica urbana neoyorquina irse a grabar al sur profundo?

-Fue una experiencia maravillosa. En principio fue como irse a otro planeta country, cerrado en sí mismo, pero con gente amigable. Lo opuesto a la jungla de asfalto neoyorquina de donde venía. Grabando en Mississippi en directo, con músicos y con un equipo vintage... lo opuesto a lo que yo había hecho en NY. Me veía como las cantantes clásicas de soul sureño. Sentí que por fin escuchaba mi voz verdadera.

-¿Cómo será su concierto en Getxo? ¿En qué formato se presentará?

-Voy acompañada de mi banda habitual con la que tengo una buena química, cinco músicos, incluyendo base rítmica y saxo y trompeta. Haremos las canciones del primer disco, más alguna versión y quizás algún tema nuevo. Me gusta dejarme llevar por el momento y poner toda la pasión necesaria para intentar comunicarme con la audiencia. Me gusta enfocarlos como una especie de viaje musical en los que estableces una conversación.

-Así que ya ultima un nuevo disco. ¿Repetirá la fórmula que tan bien le ha funcionado?

-Sí, estoy muy emocionada con la idea. Jimbo (Mathus) tiene algunas nuevas canciones para mí y yo también he compuesto otras. Así que creo que volverá a ser una buena mezcla de originales y alguna versión poco conocida. Todo esto está siendo como un sueño que quiero que continúe , así que estoy deseando volver al sur a grabar de nuevo.