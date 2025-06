Brian Wilson y Sly Stone: las dos caras del sonido de la California de los 60

Miguel Aizpuru Jueves, 12 de junio 2025, 16:22 | Actualizado 16:33h. Comenta Compartir

Casi de sopetón, el mundo de la música se ha quedado sin dos de los mayores genios del pop de la segunda mitad del siglo XX. Sly Stone (fallecido el lunes a los 82 años) y Brian Wilson (el miércoles, también a los 82) han dicho adiós con apenas 48 horas de diferencia y dejan un legado brillante que marcó profundamente a Estados Unidos.

Casi de la misma quinta –se llevaban menos de un año–, Stone y Wilson son sin embargo caras opuestas de una época y un lugar muy concretos: la California de los años 60, con una eclosión creativa que dimensiones descomunales que la convirtió en epicentro mundial del pop, con permiso de la Inglaterra de los Beatles y del 'swinging London'.

Eso sí, esa California musical escondía realidades muy diferentes, que encarnaban a la perfección los dos genios fallecidos. Por un lado, los Beach Boys en Los Ángeles, ciudad 'bon vivant', cinematográfica y surfera; en la que encarnaron los sueños aspiracionales de la clase media blanca, con tablas y olas, sol y fiestas, y enamoramientos juveniles.

En el reverso de esa fantasía estaban los Sly and the Family Stone en San Francisco, capital contracultural, rebelde y psicodélica, donde esta banda negra llevó a los discos de vinilos las reivindicaciones de la comunidad afroamericana en pleno movimiento por los derechos civiles, todo ello a ritmo de baile y poderoso funk.

Los Beach Boys empezaron un lustro antes, con los hermanos Brian, Carl y Dennis Wilson como núcleo familiar fundacional y con canciones playeras, armonías vocales y pop blanco sin grandes pretensiones letrísticas, pero con cierta complejidad melódica que los catapultó enseguida a la fama con éxitos tempranos e irresistibles como 'Surfin' USA', 'I Get Around', 'California Girls' o 'Barbara Ann'.

Pero Brian pronto se cansó de ese estilo facilón y complaciente con el mercado e imbuido por los nuevos sonidos y por el impacto que supuso el 'Sargent Peppers Lonely Hearts Club Band' de los Beatles, comenzó a experimentar más allá y se encerró a componer obsesivamente 'Pet Sounds' (1966), el trabajo más emblemático de los Beach Boys y obra magna de la Historia de la música pop. Para muestra, el precioso 'Wouldn't it be Nice' que abre el disco o el 'God Only Knows' que funciona como cumbre de esta joya pop. Este proceso le dejó agotado y ya con primeros síntomas de la inestabilidad mental que luego desarrolló.

Ese mismo año daban sus primeros pasos en la vecina San Francisco Sly and The Family Stone, que debutaron en el mercado discográfico con el icónico 'A Whole New Thing' en 1967 para reventar la escena dos años más tarde con el LP 'Stand!', que incluía el himno soulero 'Everyday People' y los catapultó a las listas de éxitos en el año hippie por excelencia, que tuvo como culmen el 'Verano del Amor' de Woodstock, donde por supuesto Sly y su banda actuaron y dejaron un concierto para la posteridad.

Combinando funk, soul, jazz y psicodelia en un cóctel explosivo que inflamó no solo a la comunidad afro, sino al público en general, Sly Stone, que lo componía todo, se hinchó a vender discos durante los años siguientes, hasta llegar al canto de cisne que supuso 'There's a Riot Goin' On' (1971), con la legendaria portada de la bandera estadounidense y que fue su primer y único número 1 en las listas.

La resaca de los 70

Era ya otra década y el ambiente que se respiraba en los Estados Unidos era muy diferente a todos los niveles, con los bonitos y esperanzadores años 60 dejando paso a la resaca y el desencanto de los 70, con Vietnam convertido en una carnicería y la muerte del mensaje hippie y pacifista, aplastados por la realidad y dejando paso a otros movimientos no tan inofensivos.

Y, aquí empiezan los paralelismos –que los hay– entre Wilson y Stone, con ambos músicos iniciando en esta década una zozobra creativa y personal que, combinada con el abuso de alcohol y otras drogas más fuertes, llevó a la irrelevancia sus carreras y su talento en los siguientes años.

Tras fracasar en la concepción y grabación de 'SMILE', su proyecto más personal, el líder de los Beach Boys se volvió adicto a la cocaína y dejó casi por completo de escribir música, pasando la segunda mitad de los 70 encerrado en su casa tomando drogas y alimentándose de comida basura, mientras sus compañeros de banda seguían girando sin él.

En Sly and The Family Stone se repetía la historia, con un comportamiento cada vez más errático de Sly, también adicto a la cocaína y a otras sustancias que acostumbraba a llevar consigo en un estuche de violín. Múltiples cambios en la formación de la banda, broncas y peleas, cancelaciones de conciertos y un bajón de público definitivo llevaron al fin de la banda en 1975, con un Sly sumido en una espiral decadente de la que nunca se recuperó del todo.

Ambos músicos fallecidos esta semana buscaron la redención en décadas posteriores con nuevos trabajos y giras de reunión de sus respectivas bandas, pero no lograron emular el éxito de 'Pet Sounds', 'Stand!' o 'There's a Riot Goin' On', discos icónicos que supusieron el culmen de una década mágica en California. Que se sepa, no tuvieron relación ni existen fotos que los unan, pero eso no quita que los lazos geográficos, históricos y musicales los unan, así como las fechas en las que han dejado este mundo.