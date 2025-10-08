Amaia se atreve con el BEC tras su concierto frustrado por la lluvia en el BBK Live
La actuación está prevista para el 3 de mayo y las entradas saldrán a la venta la próxima semana
Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:58
Amaia dejó muy buen sabor de boca el pasado mes de junio en el estreno de BBK Ría en un concierto breve y mayormente a ... piano y voz que rozó el sobresaliente. Y esas buenas sensaciones estaban llamadas a confirmarse, ya con toda la banda, en Kobetamendi en julio, pero la pamplonesa se vio obligada a interrumpir su actuación a la mitad por las inclemencias meteorológicas y ya no pudo volver a salir debido a la intensa tormenta.
Ahora, la cantante ha decidido desquitarse y lo va a hacer por todo lo alto: en el BEC de Barakaldo el próximo 3 de mayo, en lo que será uno de sus primeros conciertos en pabellón de gran aforo a lo largo de su carrera. Esta actuación se enmarca en un tour que pasará por varias ciudades a principios de 2026, para poner el broche al éxito de su último álbum, 'Si Abro Los Ojos No Es Real'.
Así, cerca de cerrar este 2025 en el que ha acometido una gira de presentación para enmarcar, la navarra anuncia la segunda parte de este mismo tour: Amaia llevará su show de gran formato a los pabellones, empezando en el Navarra Arena de Pamplona el 26 de enero y acabando en el emblemático Palau Sant Jordi de Barcelona.
La preventa para el BEC y el resto de fechas se abrirá el próximo 14 de octubre a las 12.00 horas, y la venta general estará disponible el 15 de octubre a las 13.00 horas en la web oficial de Amaia: https://amaiaromeroarbizu.com/
