El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Amaia, durante su concierto en el BBK Ría de junio. Maika Salguero

Amaia se atreve con el BEC tras su concierto frustrado por la lluvia en el BBK Live

La actuación está prevista para el 3 de mayo y las entradas saldrán a la venta la próxima semana

Miguel Aizpuru

Miguel Aizpuru

Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:58

Comenta

Amaia dejó muy buen sabor de boca el pasado mes de junio en el estreno de BBK Ría en un concierto breve y mayormente a ... piano y voz que rozó el sobresaliente. Y esas buenas sensaciones estaban llamadas a confirmarse, ya con toda la banda, en Kobetamendi en julio, pero la pamplonesa se vio obligada a interrumpir su actuación a la mitad por las inclemencias meteorológicas y ya no pudo volver a salir debido a la intensa tormenta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Estos son los nombres de niña y niño que los padres prefieren en Euskadi
  2. 2 La joven bilbaína víctima de una violación se enfrenta ahora a la «propaganda basura» de Vox
  3. 3 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  4. 4 Dos trabajadores heridos por una descarga eléctrica en la acería ACB en Sestao
  5. 5

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  6. 6

    Selton Sued entrena por primera vez a las órdenes de Valverde
  7. 7 El Comité Técnico de Árbitros dice que el portero del Mallorca tuvo que ser expulsado por la entrada a Maroan
  8. 8

    El absentismo en Osakidetza escala hasta el 10,5%: 4.000 trabajadores faltan de media al día
  9. 9 ¿Cuánto dinero necesito para jubilarme tranquilo y no perder calidad de vida con mi futura pensión?
  10. 10 El SEPE amplía el plazo y dará medio año de margen para solicitar el subsidio una vez agotado el paro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Amaia se atreve con el BEC tras su concierto frustrado por la lluvia en el BBK Live

Amaia se atreve con el BEC tras su concierto frustrado por la lluvia en el BBK Live