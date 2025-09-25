Alejandro Sanz volverá a Bilbao en 2026 El concierto se celebrará en el BEC y las entradas saldrán a la venta el 9 de octubre a las diez de la mañana

Juanma Mallo Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:55 Comenta Compartir

Alejandro Sanz volverá a Bizkaia cuatro años después, en concreto al BEC de Barakaldo, el próximo 14 de junio de 2026, domingo. Bilbao será la tercera parada española de una gira, '¿Y Ahora Qué?' que ya ha arrancado en México con la mayoría de conciertos con las entradas agotadas. En España comenzará en junio en Sevilla el 6 de junio, luego irá a Gijón el día 12 y continuará en el Bilbao Exhibition Centre para luego ir a Mallorca, Madrid... Las entradas saldrán a la venta el 9 de octubre a las diez de la mañana.

El artista madrileño fusionará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo, '¿Y Ahora Qué?'. Alejandro destaca por la sutileza emocional de 'Palmeras en el Jardín' —canción que marcó el inicio de esta nueva etapa—, pasando por 'No Me Tires Flores' junto a Rels B, 'Hoy No Me Siento Bien' junto a Grupo Frontera, 'El Vino de Tu Boca' junto a Carin León e incluso con Shakira en 'Bésame', su tercer tema juntos que ha alcanzado récords en las listas de éxitos y plataformas digitales de varios países.

Asimismo, este nuevo trabajo cuenta con nominaciones a Latin Grammys 2025 por: Grabación del Año por 'Palmeras en el jardín', Álbum del Año por '¿Y Ahora Qué?', Canción del Año por 'Palmeras en el jardín' y Mejor Álbum Contemporáneo por '¿Y Ahora Qué?'.

Este éxito, sumado al increíble arranque de gira en México y Latinoamérica —que sigue batiendo récords—, ha impulsado la siguiente fase del tour, que verá a Alejandro Sanz llevar su renovado espectáculo por nuestro territorio.

Desde su debut en 1991 con 'Viviendo Deprisa' hasta su último disco de estudio 'SANZ', Alejandro Sanz se ha consolidado como uno de los artistas más reconocidos e influyentes del mundo. Con más de 25 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, todos sus álbumes han obtenido la categoría de Múltiple Disco de Platino en España, Latinoamérica y Estados Unidos. Alejandro Sanz es, además, el artista español con más premios Grammy en la historia, con un total de 22 Latin Grammy y 4 Grammy.

Con su más reciente trabajo discográfico, '¿Y Ahora Qué?', consolidándose como un éxito comercial masivo superando los 120 millones de streams en plataformas digitales a nivel global, Alejandro Sanz demuestra que su voz sigue más vigente que nunca.