Mario Vargas Llosa sufría desde hace cinco años una enfermedad incurable

El desalentador desenlace de una enfermedad sin cura. Mario Vargas Llosa, fallecido este lunes a los 89 años, supo hace cinco años que sufría una ... enfermedad incurable y su primera reacción define lo que fue su vida. El premio Nobel de Literatura escribió una carta a sus tres hijos: Álvaro, Morgana y Gonzalo. Según explica EL PAÍS citando fuentes de su entorno más cercano, en la misiva «les hablaba de su enfermedad, una enfermedad grave, en su caso sin cura, pero para la que había tratamientos que podían retrasar el desenlace final». Este mismo lunes, al poco de conocerse la noticia, fue su nieta quien le dedicó una desgarradora carta en Instagram: «Gracias por luchar tantos años con tanta valentía contra tu enfermedad para darnos más tiempo contigo. Me consuela saber que las leyendas nunca mueren».

El gigante de las letras decidió no hacer pública la noticia de su dolencia. En aquellos momentos vivía su último gran romance: llevaba desde 2015 disfrutando de su noviazgo con Isabel Preysler. La relación con la 'reina de los corazones' duró ocho años y metió al escritor peruano de lleno en la prensa del corazón.

En abril de 2022 fue hospitalizado en la clínica madrileña donde se estaba tratando. Al público general trascendió, de mano de su hijo Álvaro, que la razón era el Covid-19. En diciembre de ese mismo año, puso fin a su relación con Preysler. Volvió a ingresar en julio de 2023 y de nuevo dijeron que por coronavirus. Fue el momento de anunciar un paso atrás en su carrera literaria. Tras su retirada del columnismo en diciembre de 2023, redujo al máximo sus viajes y apariciones.

El Nobel decidió pasar sus últimos meses de vida en su Lima natal, rodeado de los suyos y atendido en su vivienda por un equipo médico. Su exmujer, Patricia Llosa, permaneció a su lado hasta el final. Allí celebró hace un par de semana su 89º cumpleaños rodeado de su círculo íntimo.

En esa celebración estaba el abogado Enrique Ghersi, amigo íntimo de Vargas Llosa. «Una neumonía ha sido finalmente la causa de su fallecimiento. Eso es muy triste», reveló Ghersi en el programa de televisión peruana Panorama. Sobre esa fiesta de cumpleaños detalló: «Él ya estaba mayor, pero la pasó muy bien, estuvo haciendo chistes, le cantamos y comió tarta. Todo el mundo estuvo presente, y fue muy emotivo. Nadie pensó que dos semanas después íbamos a tener la triste noticia de su fallecimiento».

Sobre la enfermedad que padecía el escritor, comentó: «Estas enfermedades pueden ser muy complicadas y lamentablemente se nos ha ido». Ningún miembro de la familia ha querido aún desvelar la causa de la muerte de Vargas Llosa. Ni siquiera su nieta, quien publicó una carta desgarradora en Instagram.

Josefina, hija de Gonzalo Vargas Llosa y Josefina Said, no dudó en abrirse en canal con una desgarradora carta de despedida a su abuelo a través de un carrusel de fotos en Instagram. «Querido abuelo. Con el corazón roto y la tristeza más profunda que he sentido en mi vida, te escribo estas palabras», empezaba Josefina.

«Gracias por estar siempre presente en todos los momentos importantes, por tu cariño, tu generosidad y tus lecciones de vida. Siempre me harán falta tus carcajadas, todas tus historias y nuestras conversaciones comiendo huevos rotos en Casa Lucio. Me entristece pensar que no podré tener momentos así otra vez y que no conocerás a mis hijos, pero ellos crecerán sabiendo que su bisabuelo fue un genio absoluto», escribió este 14 de abril en Instagram.

Y sentenciaba, haciendo referencia a su enfermedad: «Gracias por luchar tantos años con tanta valentía contra tu enfermedad para darnos más tiempo contigo. Me consuela saber que las leyendas nunca mueren. Siempre ha sido, es y será el privilegio y orgullo de mi vida ser tu nieta. Hasta que nos volvamos a encontrar».