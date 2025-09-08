El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Enrique Murillo, autor de 'Personaje secundario'. Adrián Quiroga
Enrique Murillo | Editor

«Todos sabemos que los premios están dados mucho antes de anunciarse el fallo»

Vinculado desde hace más de 50 años a la industria del libro, desvela en sus memorias las virtudes y miserias del sector

César Coca

César Coca

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:13

Cuenta Enrique Murillo (Barcelona, 1944) que ha servido desayunos y cocinado hamburguesas en un bar de Piccadilly Circus. Ocurrió en sus años juveniles, cuando se ... trasladó a Londres para aprender inglés. Pero luego, y eso es lo importante, trabajó en la BBC, fue traductor literario, periodista cultural en varios diarios españoles y desde hace más de medio siglo está vinculado al sector editorial, en el que ha llegado a ser una figura muy relevante. En sus memorias ('Personaje secundario', Trama Ed.) habla de su paso por los dos grandes grupos españoles que se reparten la mitad del mercado, Random House y Planeta, y por la editorial más influyente durante décadas, Anagrama. De cómo captó a importantes autores entonces desconocidos por aquí y dejó pasar algún que otro manuscrito que luego tuvo un éxito enorme. Y entre anécdota y anécdota -son impagables los relatos de su enemistad con Herralde y el día que fue a sondear a Pérez-Reverte sobre la posibilidad de que se presentara al premio Planeta- disecciona el estado del sector. El diagnóstico no es bueno, pero él tiene clara su posición en todos estos años. «Mi corazón siempre ha estado del lado de los autores», asegura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «En Bilbao tenemos que vender caro para poder ganar dinero»
  2. 2 El mapa de la despoblación en Bizkaia. Consulta aquí tu municipio
  3. 3

    El Ministerio calcula que el tren Bilbao-Castro cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  4. 4 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la Vuelta
  5. 5

    «Que la izquierda diga que no hay problemas con la inmigración da munición a la extrema derecha»
  6. 6

    Chequeo a los retos de la educación en Euskadi: «Los alumnos ya no prestan atención más de diez minutos seguidos en clase»
  7. 7

    «No odio a los niños ni soy despiadada. Pero no quiero tener hijos»
  8. 8 Cambio radical del tiempo en Bizkaia para la próxima semana
  9. 9 Detenidos dos hombres por agredir sexualmente a una mujer que dormía en un pabellón de Bilbao
  10. 10 Los marineros que cantaron el himno del Athletic en un avión secuestrado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Todos sabemos que los premios están dados mucho antes de anunciarse el fallo»

«Todos sabemos que los premios están dados mucho antes de anunciarse el fallo»