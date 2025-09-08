El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Entrevista al editor Enrique Murillo. Adrián Quiroga
Enrique Murillo | Editor

«Lo normal en los libros de famosos es que no lo hayan escrito»

César Coca

César Coca

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:03

- ¿Se roban autores las editoriales como sucede en el fútbol?

- Sí, y el cebo suele ser un anticipo más alto. El editor hace ... números y lanza su oferta, y si es superior a la que le ofrece su casa editorial de siempre se lo lleva. Luego puede llegar el momento en que no sea rentable, y lo curioso es que son esos mismos editores los que se quejan de los anticipos altos.

