«Lo normal en los libros de famosos es que no lo hayan escrito»

- ¿Se roban autores las editoriales como sucede en el fútbol?

- Sí, y el cebo suele ser un anticipo más alto. El editor hace ... números y lanza su oferta, y si es superior a la que le ofrece su casa editorial de siempre se lo lleva. Luego puede llegar el momento en que no sea rentable, y lo curioso es que son esos mismos editores los que se quejan de los anticipos altos.

- Hay muchos olvidados: correctores, portadistas, traductores…

- Existen porque este país no está muy interesado por la cultura. Y las editoriales, en concreto, no lo están por los traductores. Tras la última modificación legal, un traductor cobra en concepto de royalties el 1% del precio de venta del libro. Imagine lo que eso supone si de ese libro se venden 2.000 ejemplares y el libro tiene 400 páginas.

- Hablemos del trabajo de algunos de esos oficios ocultos. ¿Se reescriben mucho los libros?

- El libro firmado por alguien que es famoso por motivos no relacionados con la literatura normalmente ni lo ha escrito. En algún caso, puede que sí, pero no es lo normal. Lo habitual cuando, por ejemplo, son 'instragramers', es que no hayan escrito nada. Y si lo han hecho, hay que reescribirlo por completo.

- ¿Y cuando el autor es un escritor célebre, incluso prestigioso en cuanto a críticas? ¿Se retocan mucho esos textos?

- El escritor es un ser humano que comete errores y está agradecidísimo de que se los corrijan. Fuera de aquí existe el 'editing': un editor revisa el texto con el autor, para afinarlo. Aquí no se hace. Como mucho, una revisión por encima si el original es en español, o se coteja el texto con el original si es una traducción.