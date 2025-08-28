El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La periodista y novelista Rosa Montero LIBER

Rosa Montero recibe el Premio Liber 2025 por su trayectoria literaria

La periodista y novelista, será homenajeada el 8 de octubre en Madrid durante la Feria Internacional del Libro

Gaspar Escobar Vallvé

Jueves, 28 de agosto 2025, 13:40

Rosa Montero ha sido galardonada con el Premio Liber 2025, reconocimiento que concede la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE). La escritora será ... distinguida por su extraordinaria trayectoria literaria y su compromiso con la cultura. La ceremonia de premiación tendrá lugar el próximo 8 de octubre en el marco central de la Feria Internacional del Libro Liber 2025, que se celebrará en Madrid.

