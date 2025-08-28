Rosa Montero recibe el Premio Liber 2025 por su trayectoria literaria

Rosa Montero ha sido galardonada con el Premio Liber 2025, reconocimiento que concede la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE). La escritora será ... distinguida por su extraordinaria trayectoria literaria y su compromiso con la cultura. La ceremonia de premiación tendrá lugar el próximo 8 de octubre en el marco central de la Feria Internacional del Libro Liber 2025, que se celebrará en Madrid.

Montero nació en Madrid a comienzos de los años cincuenta y desde muy joven sintió pasión por la literatura. Estudió Psicología y posteriormente Periodismo en la Universidad Complutense. Con menos de veinte años comenzó a trabajar en diversos medios, entre ellos Pueblo, Fotogramas y Posible.

En 1976 inició su colaboración con el recién fundado diario El País, donde publicó numerosas columnas y más tarde fue redactora jefa del suplemento dominical. Es especialista en el género de la entrevista, donde desarrolló un estilo literario que trascendía las preguntas y las respuestas. A lo largo de su trayectoria profesional entrevistó a grandes figuras históricas como el ayatolá Jomeini, Yaser Arafat, Olof Palme, Indira Gandhi, Richard Nixon o Julio Cortázar.

Su carrera periodística ha sido reconocida con galardones como el Premio Manuel del Arco, el Premio Nacional de Periodismo y el Premio de la Asociación de la Prensa de Madrid.

A finales de los años setenta publicó su primera novela, `Crónica del desamor', que abordaba la pérdida de identidad de una generación de mujeres en la España de la Transición. Desde entonces ha publicado más de una docena de novelas, relatos y libros infantiles.

Entre sus títulos más destacados figuran 'Te trataré como a una reina' (1983), 'La hija del caníbal' (1997, Premio Primavera de Novela), 'La loca de la casa' (2003, Premio Qué Leer y Grinzane Cavour), 'La ridícula idea de no volver a verte' (2013), 'El peso del corazón' (2015), 'Los tiempos del odio' (2018) o 'El peligro de estar cuerda' (2022). Su narrativa explora grandes temas universales como el amor, la muerte, la locura, el tiempo, la identidad y el poder, con un estilo versátil que combina ensayo, autobiografía, ciencia ficción y novela histórica.

No es primera vez que el aporte a las letras de Montero es reconocido, en 2017 recibió el Premio Nacional de las Letras Españolas, además de otras distinciones como el Premio José Luis Sampedro, el Premio Mandarache, el Premio Grinzane Cavour y el Premio Internacional Columnistas del Mundo.

Liber 2025

La Feria Internacional del Libro Liber es una de las principales citas para la exportación, promoción y difusión de la edición en español. La edición de este año en Madrid contará con más de 350 editoriales y un programa de jornadas orientadas a debatir sobre los desafíos actuales del sector editorial.

Junto al reconocimiento a Rosa Montero, se entregará el Premio a la mejor adaptación audiovisual de una obra literaria, que este año recae en la película Pedro Páramo; el Premio al fomento de la lectura en medios de comunicación, que distinguirá al periodista Antonio Martínez Asensio; el Premio Boixareu Ginesta al librero del año, concedido a la librería Serendipia de Ciudad Real; y el Premio al fomento de la lectura en bibliotecas, que reconocerá la labor de la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona.