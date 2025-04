«Quería escribir sobre un tesoro real que los lectores pudieran buscar conmigo»

Una batalla en la ría de Vigo durante la Guerra de Sucesión culmina con el hundimiento de cierto galeón cargado de riquezas y, tres siglos ... después, varias muertes inexplicables apuntan a aquel naufragio. La trama de 'El albatros negro' nos propone viajar por el tiempo y descubrir el misterio planteado por María Oruña. «Quería homenajear a la novela de aventuras y escribir sobre un tesoro real y marino que los lectores pudieran buscar conmigo», explica. La autora confiesa que lo persiguió por otros países y continentes antes de descubrir que se hallaba enfrente de la ciudad en la que reside. La autora abordará hoy este proyecto en un nuevo encuentro del Aula de EL CORREO que tendrá lugar en la Biblioteca Bidebarrieta. El acto comenzará a las 19.00 horas y cuenta con el apoyo de Plaza&Janés y BBK.

Ponente. La escritora María Oruña intervendrá a propósito de su última novela, 'El albatros negro', acompañada del director del Aula de Cultura de EL CORREO, César Coca.

Lugar y hora. Hoy a las 19.00 horas en la Biblioteca Bidebarrieta de Bilbao.

Con la colaboración: Fundación BBK.

Este proyecto reúne dos historias que avanzan simultáneamente. «Ambas hablan de tesoros, pero desde una perspectiva muy diferente», apunta y se refiere a la dificultad de alternar las voces y dotar de verosimilitud a una acción emplazada a principios del XVIII. «Fue difícil encontrar la forma de hablar porque hay escasa documentación», señala y, entre otras, menciona como fuentes las obras de Calderón de la Barca o el Padre Feijóo. «Hay guiños a 'La isla del tesoro', que es como una road movie, suceden cosas continuamente y cambian los escenarios».

La mixtura caracteriza el relato hasta el punto de que cuando le pidieron en la editorial que lo etiquetara no supo responder. «Yo creo que es una novela disfrutona, sobre todo, fruto de una hibridación de géneros porque hay aventura y thriller», apunta y alega que nunca ha sido purista. «Todas mis novelas han sido arriesgadas y me he desplazado por lo subgéneros, desde el gótico al domestic noir».

El éxito acumulado a lo largo de diez años de producción la ha convertido en una de las máximas exponentes del género negro en España. Sorprendentemente, reconoce que nunca fue su pretensión. «Nunca soñé con ser autora ni he acudido a talleres, por ejemplo», aduce esta antigua abogada que decidió abandonar transitoriamente su trabajo para conciliar su vida familiar. «Entonces, se me ocurrió aconsejar a las víctimas de abusos con un texto novelado para no hacerlo farragoso y lo autopubliqué», recuerda.

Aquella primera experiencia la animó a incursionar en la ficción con algo que fuera fácil y divertido, según sus propias palabras. «Escribí el primer libro de la serie sobre Puerto Escondido con un bebé en el regazo», afirma y recuerda que buscó un agente literario, «pero nadie quería leer una línea». Poco después de encontrar un profesional que se interesó, publicó el original. «Yo pensé que este oficio era más bucólico, que al cabo de un año me dirían cómo habían ido las ventas -señala-. Pero poco después de editarlo ya había periodistas interesados, viajes y encuentros».

«Funciono por pálpitos»

La calidad explica, a su juicio, el éxito del policíaco español. «Aquí no siempre somos conscientes de ese nivel», lamenta y alega que su atractivo para un público numeroso radica en la comparación con la realidad. «Supongo que funciona porque hay un equilibrio entre el bien y el mal que no sucede en nuestra vida». También sostiene que la disparidad estilística contrarresta la abundancia de títulos. «Si la producción fuera homogénea se podría provocar hartazgo, pero el abanico es tan grande que mantiene el interés».

Pero, ¿cómo destacar en esa multitud? «Hay que ir por la línea de asumir riesgos», defiende, aunque admite que elaborar una novela de 600 páginas en la que se mezcla la aventura y el policíaco podría haber resultado mal. «En cualquier caso, debemos huir de la reproducción de lo mismo, tal y como sucedió con '50 sombras de Grey' en el plano erótico», indica y recomienda contar lo que uno quiere contar, no hacer clones recurriendo a la inteligencia artificial.

María Oruña niega los criterios comerciales a la hora de elegir temas. «Funciono por pálpitos porque si te guías por razones económicas puede aburrirte y eso se trasmite», advierte y sentencia: «Cuando tú misma te emocionas, es más fácil trasmitir esa sensación al lector».