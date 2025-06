La Feria del Libro se despide de El Arenal tras una edición «exitosa» y con una importante subida de las ventas

Miguel Aizpuru Bilbao Domingo, 8 de junio 2025, 17:11 Comenta Compartir

La Feria del Libro se despide hoy de El Arenal hasta el año que viene con muy buen sabor de boca, en una edición que ha contado con nuevos bríos en un programa más extenso que en otras ocasiones y que ha llevado a Bilbao a importantes autores internacionales y nacionales. Este impulso se ha traducido positivamente en la afluencia de público y, desde la organización, hablan de «la más exitosa» de los últimos años. A falta de conocer las cifras y el balance final –que se darán a conocer este lunes–, se estimaban en torno a un 25% más de ventas que el pasado año.

Hoy a mediodía se notaba esa gran afluencia en el recinto, con las casetas a rebosar de gente y con autores como Toti Martínez de Lezea, Javier Sagastiberri, Jon Arretxe o Mikel Santiago que no paraban de firmar libros. Las temperaturas agradables y primaverales en el último fin de semana del evento han animado también a los bilbaínos y visitantes a hacer acto de presencia para adquirir todo tipo de títulos y a buscar las firmas de sus autores predilectos.

Jon Arretxe estaba encantado en un banco con la imagen del detective Touré –el protagonista de su exitosa saga policiaca– que había instalado la organización y donde se ha hecho fotos con algunos seguidores de su obra. Antes y después, en la caseta de la editorial Erein, no ha parado de firmar ejemplares, ya que la serie televisiva de la saga, que se estrenó en TVE y ETB, ha redoblado el éxito de las novelas de este particular detective africano. «He estado los dos fines de semana y no he parado de firmar libros, está pasando además que la gente que se ha enganchado a la serie de televisión ahora quiere leer la saga y muchos compran el primer libro. Y los que ya la seguían de antes se va con la última entrega», celebraba.

También había quienes tuvieron algo menos de suerte, como los socios de la editorial Viento Norte, que admitían que para ellos había sido la más floja de las tres ediciones en las que han acudido a El Arenal. Preguntados sobre el porqué, lo achacaban principalmente al emplazamiento que les había tocado, algo más alejado del meollo principal de El Arenal. «La ubicación de las casetas hace mucho, aquí estamos un poco encajonados y con poca visibilidad», explicaban Kenia Quintáns y Christian Alonso, que destacaban de su catálogo títulos como 'Si el agua nos lleva', de la bilbaína Elena Peña Bilbao o 'Hilos rotos', de Jon Igual Brun.

En cualquier caso, el sentir general en la organización es el de una edición muy exitosa, con novedades que han contribuido a la buena marcha en asistencia y ventas. Según ha trasladado a este diario el coordinador del evento, Asier Muniategi, «ha sido un año de cambios en el evento que han resultado ser positivos». Entre ellos, citaba el nuevo apoyo de Kutxabank y BBK, «que nos ha permitido estirar la programación» y traer a más autores de renombre.

«Las charlas también han estado llenas casi todos los días y, en cuanto a ventas, calculamos que habrán subido un 25%», valoraba Muniategi, que, más allá de la novela, ha visto también mucho interés en títulos de Historia, filosofía y todo lo relacionado con la Inteligencia Artificial y las nuevas tecnologías. «Y el euskera también ha tenido una cuota importante de ventas, desde infantil y juvenil hasta temas adultos», destacaba.

Respecto a autores concretos, han tenido un gran seguimiento Jon Arretxe, Toti Martínez de Lezea y, este año en especial, Mikel Ayestaran, corresponsal de EL CORREO en Oriente Medio que presentaba su libro 'Historias de Gaza', y que ha recibido un gran interés del público, despachando casi todos los ejemplares. «Vemos un público más variado y con intereses muy divesos y, por eso, creemos que esta feria está muy viva. Este año, la gente se ha quedado encantada con escritores como Mircea Cărtărescu o Eduardo Mendoza, y también han arrasado Fernando León de Aranoa y Juan José Millás. Y, en euskera, Uxue Alberdi, Miren Agur Meabe o Miren Amuriza con sus últimos libros», celebraba el coordinador.

Este lunes, la organización ofrecerá balance y datos oficiales, pero las sensaciones era muy positivas en las últimas horas de la feria que ha llenado de libros El Arenal durante 11 días y que cerrará toda su programación mañana por la tarde con la visita a Bidebarrieta del reputado escritor y guionista mexicano Guillermo Arriaga. Y, para el año que viene, prometen seguir expandiendo la programación.