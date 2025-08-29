El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

John Boyne, autor de la popular 'El niño con el pijama de rayas', lanza en España 'Una escalera hacia el cielo'. R. Gilligan

«Hay activistas de la comunidad trans que no creen en la libertad de expresión»

John Boyne lanza su novela 'Una escalera hacia el cielo' envuelto en una polémica ajena al libro por un artículo en el que apoya a J. K. Rowling

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Viernes, 29 de agosto 2025, 19:49

La vorágine no remite pero John Boyne (Dublín, 1971), autor de la celebérrima 'El niño con el pijama de rayas', además de figura prominente de ... la comunidad LGTBIQ+ en el ámbito anglosajón, se mantiene firme y no pierde la tranquilidad. Hoy sale a la venta su novela 'Una escalera hacia el cielo' (Salamandra) y se ha prestado a responder a EL CORREO un cuestionario por email. Lo que no desea es hablar por teléfono y tampoco venir a España para promocionar su libro. La polémica con la comunidad trans motivada por su alineamiento público con los postulados de J. K. Rowling en un artículo de opinión, que se publicó en julio y nada tiene que ver con la temática de su novela, ha levantado tanta polvareda en Reino Unido que ahora evita charlar con nadie que no sea su familia.

