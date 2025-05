Jorge Fernández Díaz, Carlos Alsina y Txema Rodríguez, premios Cavia, Luca de Tena y Mingote 2025

Fernando Muñoz Miércoles, 28 de mayo 2025, 17:25 | Actualizado 18:18h. Comenta Compartir

El escritor Jorge Fernández Díaz, influyente analista político y colaborador de ABC; Carlos Alsina, presentador y director de 'Más de uno' en Onda Cero, y el fotógrafo Txema Rodríguez, editor gráfico de 'Las Provincias', han sido galardonados respectivamente con los premios Cavia, Luca de Tena y Mingote, que concede ABC desde hace 105 años y que son los galardones más prestigiosos del periodismo español. Los premios han sido concedidos por un jurado presidido por el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, e integrado por Pedro García Cuartango, Andrés Trapiello, Borja Echevarría y Julián Quirós.

Jorge Fernández Díaz recogerá el premio Mariano de Cavia por su artículo 'Bienvenidos al populismo de derecha', publicado en 'La Nación'. El periodista argentino, que lleva 40 años ejerciendo la profesión, se une a la insigne lista de ganadores del Cavia, instituido en 1920. El artículo hoy premiado le supuso el señalamiento por parte del gobierno presidido por Javier Milei. «Fue, a mi pesar, el inicio de la pelea entre un liberal y un gobernante populista», ha dicho el premiado, que publica mensualmente en ABC Cultural la columna 'Contacto en Buenos Aires'.

El premio Luca de Tena, conforme al espíritu creativo del fundador de ABC, reconoce el trabajo destacado por la innovación editorial así como al profesional con una trayectoria sobresaliente a lo largo del tiempo en la renovación periodística. En esta ocasión, el ganador ha sido Carlos Alsina, uno de los periodistas radiofónicos más influyentes y destacados de las ondas españolas. Al frente de 'Más de uno', en Onda Cero, además de desgranar la actualidad cada mañana con sus populares 'Monólogos' y sus incisivas entrevistas, ha revitalizado la radioficción y ha creado populares formatos como 'La cultureta'. Además, mochila al hombro y micrófono en mano, Alsina pisa el terreno en las principales coberturas mediáticas, como demostró durante el último Cónclave en el Vaticano o tras la tragedia de la dana en Valencia.

Por su parte, el ganador del premio Mingote 2025 ha sido Txema Rodríguez, editor gráfico de 'Las Provincias', por su fotografía publicada en el mismo diario el 3 de noviembre de 2024. El Mingote se lleva entregando en la Casa de ABC desde 1966, como homenaje al gran dibujante Antonio Mingote, y reconoce la caricatura, viñeta, dibujo o fotografía publicada en algún medio en lengua española.

Jorge Fernández Díaz, premio Mariano de Cavia

Jorge Fernández Díaz (Buenos Aires, 8 de julio de 1960), destacado escritor y periodista argentino, es uno de los analistas políticos más influyentes. Nacido en el barrio de Palermo, hijo de inmigrantes asturianos, Fernández Díaz tiene a sus espaldas 40 años de oficio, en el que agrupa crónicas emotivas, novelas policiales y ensayos políticos. Ha sido cronista policial, analista político, editor y director de medios como la revista 'Noticias' y el suplemento cultural 'adnCultura' de 'La Nación', donde actualmente es columnista.Entre sus hitos literarios, destacan 'Mamá' (2002), una crónica novelada sobre su madre que recibió la Medalla de la Hispanidad, y la trilogía policial protagonizada por el agente Remil (El puñal, La herida y La traición). En 2025 publicó su novela autobiográfica 'El secreto de Marcial', con el que ganó el premio Nadal.

Carlos Alsina, premio Luca de Tena

Carlos Alsina (Madrid, 1969) es uno de los periodistas radiofónicos más destacados de España. Director de 'Más de uno', el programa matinal de Onda Cero que acaba de celebrar su décimo aniversario, ha revitalizado la radio española con su apuesta por el periodismo en la calle, como ha hecho con su cobertura de la dana, y con la introducción de nuevos formatos como la revista de prensa de 'La España que madruga' o la sección 'La cultureta'. Una de sus últimas apuestas ha sido recuperar la radioficción.

Reconocido por su agudeza, ironía y rigor en el análisis de la actualidad, inició su carrera en medios escritos, entre ellos ABC y 'Cambio 16'. En 1990 dio el salto a la radio en Onda Cero, emisora que se ha convertido en su hogar profesional durante más de tres décadas. Alsina ha sido subdirector del matinal 'Al día' y de los informativos de Antena 3 Radio. En 2005 asumió la conducción de 'La Brújula', el informativo nocturno de Onda Cero, donde consolidó su estilo incisivo y personal. Desde 2015, presenta y dirige 'Más de uno', el programa matinal estrella de Onda Cero.

Por esta trayectoria, por su independencia y por su capacidad para incomodar a los políticos en las entrevistas, Alsina ha recibido numerosos reconocimientos, incluyendo dos premios Ondas (2015 y 2019), la Antena de Oro (1995), el Micrófono de Oro y el premio Francisco Cerecedo (2023).

Txema Rodríguez, premio Mingote

Txema Rodríguez (Camposancos, A Guarda, Pontevedra, 1963) es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. Comenzó su trayectoria pública como fotógrafo en 2006 participando en la muestra 'The Blink of an Eye en Nueva York'. Desde entonces ha desarrollado su labor, compaginando su trabajo como editor gráfico en el diario 'Las Provincias', en distintos ámbitos de la fotografía que le han llevado a exposiciones individuales y colectivas en ciudades como Valencia, Madrid, Londres y Basilea. Su trabajo formó parte del libro '100 Great Street Photographs', de David Gibson, editado por Prestel/Random House y fue premiado en 2013 por la Society for News Design. Colabora desde el año 2014 con el artista urbano Vinz Feel Free, con el que ha trabajado en proyectos como Joc, para el Centro del Carmen de Valencia, o en el Fotofever del Louvre.

Ampliar Fotografía publicada el 3 de noviembre de 2024 en 'Las Provincias' por la que su autor ha sido reconocido con el premio Mingote TXEMA RODRÍGUEZ

La fotografía que le ha valido el premio Mingote se publicó en el principal diario valenciano el 3 de noviembre de 2024. En ella, un niño «rescata» a una muñeca del barro.

Todos los ganadores del premio Mariano de Cavia Año: 1920 Premiado: Dionisio Pérez

Año: 1921 Premiado: Ramón Perez de Ayala

Año: 1922 Premiado: Wenceslao Fernandez Flórez

Año: 1923 Premiado: Emiliano Ramirez Angel

Año: 1924 Premiado: Gabriel Miro

Año: 1925 Premiado: Jenaro Xavier Vallejos

Año: 1926 Premiado: Manuel Siurot

Año: 1927 Premiado: Manuel Chaves Nogales

Año: 1928 Premiado: José Cuartero

Año: 1929 Premiado: Francisco de Cossio

Año: 1930 Premiado: José Andrés Vazquez

Año: 1931 Premiado: César Gonzalez Ruano

Año: 1932 Premiado: Pedro Massa

Año: 1933 Premiado: Mariano Tomas

Año: 1934 Premiado: Eugenio Montes

Año: 1935 Premiado: José María Peman

Año: 1936 Premiado: Fermín Yzurdiaga Lorca

Año: 1937 Premiado: Jacinto Miquelarena

Año: 1938 Premiado: Víctor de la Serna

Año: 1939 Premiado: Manuel Halcon

Año: 1940 Premiado: José María Salaverria

Año: 1941 Premiado: Francisco Javier Martin Abril

Año: 1942 Premiado: Jesús Saiz Fernandez

Año: 1943 Premiado: Adriano del Valle

Año: 1944 Premiado: Ramón Escohotado

Año: 1945 Premiado: Carlos Sentis

Año: 1946 Premiado: Silva Sanchez

Año: 1947 Premiado: Jacinto Benavente

Año: 1948 Premiado: Agustín de Foxa

Año: 1949 Premiado: Joaquín Calvo Sotelo

Año: 1950 Premiado: Luis Calvo

Año: 1951 Premiado: Julio Camba

Año: 1952 Premiado: Ramón Serrano Suñer

Año: 1953 Premiado: Dionisio Ridruejo

Año: 1954 Premiado: Ignacio Agusti

Año: 1955 Premiado: Gregorio Corrochano

Año: 1956 Premiado: José Salas y Guirior

Año: 1957 Premiado: Manuel Aznar

Año: 1958 Premiado: Enrique («Marco Polo») Llovet

Año: 1959 Premiado: Gonzalo Fernandez de la Mora

Año: 1960 Premiado: Pedro Rocamora

Año: 1961 Premiado: Luis Rosales

Año: 1962 Premiado: Alfonso de la Serna

Año: 1963 Premiado: Juan Luis Calleja

Año: 1964 Premiado: Luis María Anson

Año: 1965 Premiado: Jaime Campmany

Año: 1966 Premiado: José María Castroviejo

Año: 1967 Premiado: Emilio Romero

Año: 1968 Premiado: Salvador de Madariaga

Año: 1969 Premiado: José María de Areilza

Año: 1970 Premiado: Lucio del Alamo Urrutia

Año: 1971 Premiado: Gregorio Marañon Moya

Año: 1972 Premiado: José María Alfaro

Año: 1973 Premiado: Adolfo Muñoz Alonso

Año: 1974 Premiado: Manuel Alcantara

Año: 1975 Premiado: Ricardo de la Cierva

Año: 1976 Premiado: Carlos Luis Alvarez

Año: 1977 Premiado: Pedro Rodriguez

Año: 1978 Premiado: Manuel Blanco Tobio

Año: 1979 Premiado: José Garcia Nieto

Año: 1980 Premiado: Jesús Torbado

Año: 1981 Premiado: Baltasar Porcel

Año: 1982 Premiado: Emilio Garcia Gomez

Año: 1983 Premiado: Fernando Lazaro Carreter

Año: 1984 Premiado: Julián Marias Aguilera

Año: 1985 Premiado: José María Carrascal Rodriguez

Año: 1986 Premiado: Horacio Saenz Guerrero

Año: 1987 Premiado: Antonio Burgos Belinchon

Año: 1988 Premiado: Rafael Alberti Merillo

Año: 1989 Premiado: Francisco Umbral Perez Martinez

Año: 1990 Premiado: Francisco Nieva

Año: 1991 Premiado: Camilo José Cela

Año: 1992 Premiado: Pere Gimferrer

Año: 1993 Premiado: Pedro Casals

Año: 1994 Premiado: Octavio Paz

Año: 1995 Premiado: Maria Elena Cruz Varela

Año: 1996 Premiado: Mario Vargas Llosa

Año: 1997 Premiado: Fernando Arrabal

Año: 1998 Premiado: Juan José Millas

Año: 1999 Premiado: Fernando Fernán Gómez

Año: 2000 Premiado: Alfonso Ussía

Año: 2001 Premiado: Rafael Sanchez Ferlosio

Año: 2002 Premiado: Antonio Muñoz Molina

Año: 2003 Premiado: Gregorio Salvador

Año: 2004 Premiado: Jose Antonio Zarzalejos Nieto

Año: 2005 Premiado: Juan Manuel deprada

Año 2006 Premiado: Jon Juaristi Linacero

Año 2007 Premiado: Raúl del Pozo

Año 2008 Premiado: Eugenio Trias

Año 2009 Premiado: Ignacio Camacho

Año 2010 Premiado: Manuel Martín Ferrand

Año: 2011 Premiado: Fernando Savater

Año: 2012 Premiado: Jorge Edwards

Año: 2013 Premiado: Francisco Vázquez

Año: 2014 Premiado: Carlos Herrera

Año: 2015 Premiado: Francesc de Carreras

Año: 2016 Premiado: José Luis Garci

Año: 2017 Premiado: Gregorio Marañón y Bertrán de Lis

Año: 2018 Premiado: Gabriel Albiac

Año: 2019 Premiado: Arturo Pérez Reverte

Año: 2020 Premiado: Javier Cercas

Año: 2021 Premiado: Andrés Trapiello

Año: 2022 Premiado: Manuel Jabois

Año: 2023 Premiado Rodrigo Cortes

Todos los ganadores del premio Luca de Tena Año: 1929 Premiado: Juan Manuel Mata y Leandro Blanco

Año: 1930 Premiado: Alfredo Carmona

Año: 1931 Premiado: Ramiro de Maeztu

Año: 1932 Premiado: Fermín Mugueta

Año: 1933 Premiado: Francisco Casares

Año: 1934 Premiado: Pedro Mourlane Michelena

Año: 1935 Premiado: Pedro Massa

Año: 1936 Premiado: Eugenio Vegas Latapie

Año: 1937 Premiado: Luis de Galinsoga

Año: 1938 Premiado: José Losada de La Torre

Año: 1939 Premiado: Alfredo Marquerie

Año: 1940 Premiado: Luis Moure Mariño

Año: 1941 Premiado: Josefina de La Maza

Año: 1942 Premiado: José Antonio Perez Torreblanca

Año: 1943 Premiado: Agustín del Rio Cisneros

Año: 1944 Premiado: Juan Bautista Acevedo

Año: 1945 Premiado: Francisco Sanchez-Ocaña

Año: 1946 Premiado: Miguel Perez Ferrero

Año: 1947 Premiado: Luis Calvo

Año: 1948 Premiado: Nicolás Gonzalez Ruiz

Año: 1949 Premiado: José Montero Alonso

Año: 1950 Premiado: Luis Perez Cutoli

Año: 1951 Premiado: Josefina Carabias

Año: 1952 Premiado: Gonzalo Fernandez de La Mora

Año: 1953 Premiado: Luis de Armiñan

Año: 1954 Premiado: Manuel Sanchez del Arco

Año: 1955 Premiado: Víctor de La Serna

Año: 1956 Premiado: José Luis Vazquez Dodero

Año: 1957 Premiado: Pedro de Lorenzo

Año: 1958 Premiado: Victoriano Fernandez Asis

Año: 1959 Premiado: Julio Trenas

Año: 1960 Premiado: Luis María Anson

Año: 1961 Premiado: Carlos Luis Alvarez

Año: 1962 Premiado: Emilio Romero

Año: 1963 Premiado: Salvador Lopez de La Torre

Año: 1964 Premiado: Salvador Jimenez

Año: 1965 Premiado: Manuel Alcantara

Año: 1966 Premiado: Florentino Perez Embid

Año: 1967 Premiado: Lorenzo Lopez Sancho

Año: 1968 Premiado: Luis Permanyer Llados

Año: 1969 Premiado: Diego Jalon Holgado

Año: 1970 Premiado: José María Ruiz Gallardon

Año: 1971 Premiado: José Javaloyes Berenguer

Año: 1972 Premiado: Pedro Crespo

Año: 1973 Premiado: Ricardo de La Cierva y Hoces

Año: 1974 Premiado: Luis Prados de La Plaza

Año: 1975 Premiado: José Luis Martin Descalzo

Año: 1976 Premiado: Joaquín L. Ortega Martin

Año: 1977 Premiado: Andrés Travesi Sanz

Año: 1978 Premiado: Jaime Campmany y Diez de Revenga

Año: 1979 Premiado: Enrique de Aguinaga

Año: 1980 Premiado: Nicolás de Jesus Salas

Año: 1981 Premiado: Miguel Angel Velasco Puente

Año: 1982 Premiado: Eugenio Suarez Gomez

Año: 1983 Premiado: Darío Valcarcel

Año: 1984 Premiado: Alfonso Vignau Miro

Año: 1985 Premiado: Gaspar Ariño Ortiz

Año: 1986 Premiado: Francisco Perez Carames

Año: 1987 Premiado: Pablo Sebastian Bueno

Año: 1988 Premiado: Miguel Garcia-Posada

Año: 1989 Premiado: Vicente Zabala

Año: 1990 Premiado: Bernardino M. Hernando

Año: 1991 Premiado: Luis Ignacio Parada

Año: 1992 Premiado: Blanca Berasategui

Año: 1993 Premiado: José Jimenez Lozano

Año: 1994 Premiado: José Luis Gutierrez

Año: 1995 Premiado: Faustino F. Alvarez

Año: 1996 Premiado: Juan Tapia

Año: 1997 Premiado: José Antonio Zarzalejos Nieto

Año: 1998 Premiado: Ignacio Sanchez Camara

Año: 1999 Premiado: Antonio Franco

Año: 2000 Premiado: Indro Montanelli

Año: 2001 Premiado: Jean D'ormesson

Año: 2002 Premiado: Antonio Mingote

Año: 2003 Premiado: Alejandro Junco de La Vega

Año: 2004 Premiado: Jose Antonio Saraiva

Año: 2005 Premiado: Oriana Fallaci

Año: 2006 Premiado: José Miguel Santiago Castelo

Año: 2007 Premiado: Felipe López

Año: 2008 Premiado: Eduardo Sánchez Junco

Año: 2009 Premiado: Manuel Leguineche

Año: 2010 Premiado: Charles Moore

Año: 2011 Premiado: Claudio Magris

Año: 2012 Premiado: Antonio Burgos Belinchón

Año: 2013 Premiado: Bartolomé Mitre

Año: 2014 Premiado: Miguel Henrique Otero

Año: 2015 Premiado: Victoria Prego

Año:2016 Premiado: Cristián Zegers

Año: 2017 Premiado: Pilar de Yarza Mompeón

Año: 2018 Premiado: José Luis Corripio Estrada

Año: 2019 Premiado: Maruja Torres

Año: 2020 Premiado: José María Carrascal Rodríguez

Año: 2021 Premiado: Inés Artajo

Año: 2022 Premiado: Pedro García Cuartango

Año: 2023 Premiado: Rosa María Calaf

Todos los premiados con el Mingote Año: 1966 Premiado: Antonio Mingote

Año: 1967 Premiado: Antonio Lara «Tono»

Año: 1968 Premiado: Carlos Tauler Esmenota

Año: 1969 Premiado: Fernando Quesada Porto

Año: 1970 Premiado: José Luis Martín Mena «Mena»

Año: 1971 Premiado: Jaime Martin Pato

Año: 1972 Premiado: Antonio Gabriel

Año: 1973 Premiado: Manuel Sanz Bermejo

Año: 1974 Premiado: Leocadio Lopez Alonso «Leo»

Año: 1975 Premiado: Lucio Soriano

Año: 1976 Premiado: José Luis Dávila

Año: 1977 Premiado: José García García

Año: 1978 Premiado: Rafael Pascual Pascual

Año: 1979 Premiado: Teodoro Naranjo

Año: 1980 Premiado: Máximo Sanjuan Arranz «Máximo»

Año: 1981 Premiado: Manuel Hernández de León

Año: 1982 Premiado: José María Pérez «Peridis»

Año: 1983 Premiado: José María Sánchez Pastor

Año: 1984 Premiado: José María González Castrillo «Chumy Chúmez»

Año: 1985 Premiado: Jacinto Maíllo Criado

Año: 1986 Premiado: Manuel Summers Rivero

Año: 1987 Premiado: Manuel Pérez Barriopedro

Año: 1988 Premiado: José Manuel Esteban Guijarro

Año: 1989 Premiado: Miguel Javier Berrocal Gomez

Año: 1990 Premiado: Emilio Rioja Espino

Año: 1991 Premiado: Luis Ramírez de Saa

Año: 1992 Premiado: Armengol Tolsa Badia «Ermengol»

Año: 1993 Premiado: Ángel Millán de Las Heras

Año: 1994 Premiado: Tomás Serrano Rodriguez

Año: 1995 Premiado: Jose María Martínez Barroso

Año: 1996 Premiado: Francisco Martinmorales

Año: 1997 Premiado: Jaime García

Año: 1998 Premiado: Antonio Madrigal

Año: 1999: Premiado: Daniel García López

Año: 2000 Premiado: Fernando Puig Rosado

Año: 2001 Premiado: Juan José Guillen Núñez

Año: 2002 Premiado: Francisco Periago «Xim»

Año: 2003 Premiado: Ángel Díaz Sanchez

Año: 2004 Premiado: César Oroz

Año: 2005 Premiado: Ignacio Gil

Año: 2006 Premiado: Agustín Sciammarella

Año: 2007 Premiado: Andrés Ballesteros

Año: 2008 Premiado: Ernesto García del Castillo «Neto»

Año 2009 Premiado: Marcos Moreno

Año 2010 Premiado: Enric Arenós Cortés «Quique»

Año 2011 Premiado: Javier Arenillas

Año 2012 Premiados: Pinto & Chinto (Tándem formado por David Pintor y Carlos López)

Año 2013: Premiado: Olmo Calvo

Año 2014: Premiado: Javier Barcáiztegui «Barca»

Año 2015: Premiado: Juan Manuel Serrano

Año 2016: Premiado: Andrés Rábago «El Roto»

Año 2017: Premiado: Jesús Fernández Salvadores

Año 2018: Premiado: José María Nieto González

Año 2019: Premiado: Dani Duch

Año 2020: Premiado: Ricardo

Año 2021: Premiado: Emilio Morenatti

Año 2022: Premiado: Flavita Banana

Año 2023: Premiado: Said Khatib

