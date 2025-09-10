El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

June Crespo trabaja en el estudio con una de sus obras EC

La escultora June Crespo lidera la presencia vasca en las Becas Leonardo

La escultora navarra comparte reconocimiento con Clara García Astráin, Fernando García-Moreno, Roberta Rutigliano y Amuitz Garmendia en una convocatoria que ha premiado 59 proyectos entre más de 1.600 candidatos

Ekaitz Vargas

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:20

El eco de la escultura de June Crespo Oyaga vuelve a sonar fuerte. Tras exhibir en el Museo Guggenheim Bilbao, la artista navarra ha sido ... una de las seleccionadas en la XII edición de las Becas Leonardo de la Fundación BBVA, que este año han distinguido a 59 creadores e investigadores de todo el país. Con 'Rumor y Disparo', Crespo plantea una investigación que entiende la escultura como un espacio de resonancia y contagio, capaz de trazar genealogías femeninas y abrir diálogos entre generaciones. Su proyecto, dotado con hasta 50.000 euros, se inscribe en un momento de consolidación de una carrera que ya figura en colecciones de referencia como el Museo Reina Sofía o el Bellas Artes de Bilbao.

