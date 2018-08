La edad no ablanda a los padres más 'jevis' Jimmy Page y Robert Plant, plenos de fuerza e imagen en un tándem que creó escuela en el mundo del rock. / EL CORREO Las bandas pioneras del rock duro cumplen medio siglo en buena forma y con una carrera que aún las mantiene sobre los escenarios KARLA CRESPO Viernes, 3 agosto 2018, 00:59

Mientras el muro de Berlín se levantaba, los vientos de la Guerra Fría se tornaban más fuertes y los movilizaciones sociales clamaban por equidad y amor, en Inglaterra se forjaba una nueva corriente basada en sonidos fuertes, letras oscuras, psicodélicas e irreverentes. Nada que ver con el movimiento hippie. La inconformidad se expresó con rock más pesado y nombres como Black Sabbath, Led Zeppelin y Deep Purple empezaron a escribir con densidad de decibelios una de las páginas más memorables de la historia de la música.

Era 1968. En Birmingham, cuatro jóvenes de clase media se juntaron sin saber que con el pasar de los años iban a revolucionar el ambiente musical de la época con un nombre muy siniestro: Black Sabbath. Aunque nacieron como una banda 'underground', hoy en día registran más de 75 millones de discos vendidos. Geezer Butler, Tony Iommi, John Michael Ozzy Osbourne y Bill Ward se juntaron para olvidar el pesado y tedioso trabajo en una fábrica para relajarse con el rock.

Sus dos primeros discos: Black Sabbath y Paranoid, siguen siendo muy influyentes. Con temas de tinte esotérico y oscuro, surgieron nuevos tiempos para la música en una época aún teñida por el conservadurismo.

No fueron los únicos que aportaron a la creación del género del hard rock. Con un poco más de sicodelia otras bandas como Led Zeppelin y Deep Purple también empezaron a sonar y romper con lo establecido. Medio siglo después, continúan inspirando a nuevas formaciones.

Y a unos miles de kilómetros al norte de América, en Canadá, los Rush moldeaban las composiciones más sinfónicas. La agrupación formada por Alex Lifeson (guitarra), Geddy Lee (voz y bajo) y Neil Peart (batería) ha pasado a la historia como uno de los grupos más virtuosos, aunque ya descabalgada de las giras. Peart, uno de los mejores bateristas del mundo y principal compositor de la banda, se dio por retirado el pasado enero tras revelar una artritis psoriásica y una tendinitis crónica. «No me duele admitir que, como todos los atletas, llega un punto en el que tienes que salirte del juego», declaró.

Retirados o no, juntos, separados o con nuevos miembros, es evidente que siempre habrá que recurrir a estas leyendas cuando se hable de la historia del rock y de la semilla de lo que luego derivó en el hard y el heavy metal. Su vigencia está en los discos y aún sobre el escenario.

LED ZEPPELIN Regreso en octubre pero con un libro

Las primeras leyendas del rock en guardar sus instrumentos fueron los Led Zeppelin, banda conformada por el místico guitarrista Jimmy Page, John Paul Jones en el bajo, el vocalista Robert Plant y John 'Bonzo' Bonham, en la batería. El último concierto de los cuatro juntos fue en Berlín un 7 de julio de 1980. Dos meses después, el 25 de septiembre, Bonham falleció. A diferencia de otras bandas, el baterista no fue reemplazado. Eso no eliminó su carrera. Su discografía se convirtió en algo vital para todos los rockeros, y eso se evidencia en la actualidad: la agrupación ha vendido más de 110 millones de discos en todo el mundo.

La única vez que volvieron a tocar juntos los tres supervivientes fue el 10 de diciembre de 2007 en un concierto en memoria del cofundador de Atlantic Records. En esa ocasión, Jason Bonham, el hijo de 'Bonzo' tomó el lugar en la percusión.

Aunque sus seguidores suplican por un nuevo concierto para celebrar sus 50 años por el momento deben conformarse con la lectura del libro 'Led Zeppelin by Led Zeppelin'. En 400 páginas los fundadores de la banda cuentan su historia y revelan fotografías inéditas de los momentos más íntimos de sus ensayos, giras y conciertos. El lanzamiento será en octubre.

A pesar de su ausencia grupal en los escenarios, Page, Jones y Plant no han dejado la música y han compartido sus proyectos personales. Page reedita los clásicos de la banda con un sonido más actual y la última entrega será la famosa 'The Song Reemains the Same'. Mientras que Jones y Plant trabajan como solistas y han realizado varias colaboraciones con músicos. De hecho, el cantante actuó en Bilbao hace dos años.

Black Sabbath Ozzy mantiene en pie el legado más oscuro y loco del hard rock

Ozzy Osbourne durante un reciente concierto de Black Sabbath.

Black Sabbath ha sufrido multitud de cambios entre sus filas: alrededor de 25 miembros han pasado por la banda en el último medio siglo. En febrero de 2017, se retiraron oficialmente del mundo del heavy metal con dos conciertos en el Birmingham Genting Arena, la ciudad que los vio nacer. Por algunos problemas internos, el baterista Bill Ward no participó y fue reemplazado por Tommy Clufetos. Geezer Butler (bajo), Tommy Iommi (guitarra) y Ozzy Osbourne (voz) pusieron fin a la historia de la banda que dio vida al género más oscuro del hard.

De los cuatro miembros, solo Ozzy, 'El Príncipe de la oscuridad', se mantiene activo y sorprendiendo a los seguidores. Está embarcado en una gira de despedida que lo mantendrá recorriendo el mundo hasta el año 2020. Si el cuerpo aguanta.

Los asistentes al Download Fest de Madrid y al Rock Fest Barcelona 2018 se llevaron una agradable sorpresa al mirar a un Osbourne recuperado y con una voz energética que no paró de moverse ni animar a sus fans. «El show de Ozzy en solitario ha sido lo mejor que he visto en el milenio», enfatiza el crítico musical y coordinador de la revista La Heavy, Juan Destroyer.

Tras la salida de Ozzy de la formación original, la banda siguió adelante con nuevas incorporaciones al micro que dejaron huella con discos espectaculares. Es la época de Ronnie James Dio con los épicos 'Heaven and Hell', 'Mob Rules' y 'Live Evil'. O el disco 'Born Again' con Ian Gillan, que cambió de camisa un rato tras dejar aparcados a los Deep Purple.

Deep Purple Embarcados en una gira mundial que suena a despedida

El cantante Ian Gillan y el guitarrista Steve Morse. / EFE

Deep Purple, la banda más ruidosa del planeta, según el libro Guiness, siguen al pie del cañón 50 años después. Pioneros del hard rock, lanzaron en 1972 su sexto álbum y se colocaron como uno de los grandes referentes del género. De este trabajo nacen sus temas más conocidos: 'Lazy', 'Highway Star' y 'Smoke on the Water'. Un año después, editan el mítico disco 'Made in Japan', que se convirtió en el más vendido de la época.

La agrupación mantuvo varias alineaciones. La formación más emblemática estuvo compuesta por Ritchie Blackmore (guitarra), Ian Gillan (voz), Roger Glover (bajo), Ian Paice (batería) y Jon Lord (teclado). La última vez que se reunieron fue en 1984 para lanzar el álbum 'Perfect Strangers'.

Los Deep Purple, actualmente compuestos por Gillan, Paice, Glover, Steve Morse y Don Airey, han estado recorriendo buena parte de Europa con su gira 'The long goodbye tour'. Aunque no han confirmado que sea su despedida, sus fans deducen, por el título de la gira, que esta podría ser la última vez que los escuchen en vivo. Además, han aprovechado los conciertos para presentar su nuevo disco 'Infinite', que incluye diez canciones producidas por el reconocido Bob Ezrin, quien ha trabajado con Alice Cooper, Pink Floyd, Lou Reed, Kiss, Peter Gabriel.

La agrupación, que se presentó el pasado 30 de junio en el BEC, ante 4.200 personas, terminará su gira en México con 10 shows tras pasar por Estados Unidos.

Rush El grupo que nunca tocó en España

Geddy Lee.

Un guerrero de día moderno/Paso medio/Hoy, Tom Sawyer, significó el orgullo»…50 años después, los Rush son el orgullo de Toronto, la ciudad canadiense donde se formó la banda que introdujo una lírica compleja al heavy metal, y que ha vendido más de 40 millones de discos en el mundo.

La formación, considerada la única creadora del metal progresivo, nunca pisó los escenarios españoles. Los Rush se presentaron por última vez en 2015, en la gira 'R40' que celebraba el cuarenta aniversario de su primer disco. Sin una despedida formal, la banda que nunca se preocupó por el éxito ni la fama dejó huérfanos este año a sus seguidores más fieles.