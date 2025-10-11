El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

David Hornback retratará la Venecia inmutable como si no hubiera turistas

El fotógrafo utilizará cámaras estenopeicas «que eliminan todo lo que se mueve» dentro de un programa de intercambio

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:09

Comenta

El fotógrafo estadounidense David Hornback pretende atrapar la inmutable Venecia desprovista de turistas y tráfago contemporáneo, aquella ciudad milenaria, la Serenísima República monumental. «Con las ... cámaras estenopeicas puedo eliminar todo lo que se mueve y los lugares parecen vacíos», explica. El autor, radicado en Bilbao, ha sido favorecido por el programa de intercambio entre la Fundación BilbaoArte y la italiana Belvilaqua La Masa y disfrutará de una residencia en la ciudad hasta final de año.

