¿Qué ha comprado el lekendakari en la Azoka?
Imanol Pradales visitó la feria a primera hora de la tarde
Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:20
El lehendakari Imanol Pradales también acudió a primera hora de la tarde a la Azoka de Durango y visitó junto a la consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco, Ibone Bengoetxea, diferentes stands de literatura y música. Tras conversar con las diferentes editoriales, compró el libro de 'Txilardegi hizkuntzalari' de Markos Zapiain en honor al escritor y lingüista vasco conocido por su contribución fundamental a la unificación del euskera.
También se hizo con la obra 'Francesco Pasqualeren bosgarren arima' de Unai Elorriaga, premio Euskadi de Literatura de este año. En el ámbito infantil, adquirió las obras de 'Argitxo Dinosauruen Munduan' y también la de 'Txirriki-txarraka', de Amaia Egidazu y 'Zein koloretakoa da musu bat' de Rocío Bonilla. Además, también se hizo con el calendario y la revista anual de la asociación cultural Gerediaga Elkartea, organizadora de la Azoka.
Mientras, Bengoetxea apostó por la escritora Leire-Vargas y su obra 'Bihotz-museo bat'.