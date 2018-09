La temperatura se eleva con Bradley Cooper y Chris Hemsworth Bradley Cooper y Chris Hemsworth. / EC Festival de Cine de San Sebastián El intérprete de 'Resacón en las Vegas' viene esta tarde y el actor que da vida al personaje de cómic Thor, mañana MITXEL EZQUIAGA Viernes, 28 septiembre 2018, 12:08

No paramos, no. Ayer llegó al Zinemaldia Pedro Almodóvar , esta vez como productor: acompaña el pase de 'El ángel', el filme del argentino Luis Ortega. Hoy es el día de otra de las grandes estrellas del año: Bradley Cooper. El actor de 'Resacón en Las Vegas' viene con 'A Star ir Born', que dirige y protagoniza junto a Lady Gaga (tranquilos: Gaga no viene), y se le espera minutos antes de las seis y media de la tarde.

Quien no viene hasta mañana es Chris Hemsworth, que llega de la mano de la película de clausura, 'Bad Times At The Royale'. El Thor de las películas de Disney ya estuvo en verano en Getaria con su mujer, Elsa Pataky, y ahora pasa unos días de vacaciones en Marruecos. Vendrá al Festival en viaje relámpago como padrino del filme junto a su director, Drew Goddard.

Robert Pattinson con Scarlett en San Sebastián.

Y Robert Pattinson, el inmortal vampiro de la saga 'Crepúsculo', se puso ayer el 'mono de trabajo' y se empleó a fondo en agradar a sus múltiples seguidores y en defender 'High Life', la película que le trajo a San Sebastián. Tras su espantada del miércoles, cuando provocó hasta abucheos de los fans que le esperaron durante horas y solo pudieron disfrutar de 13 segundos de él, el actor se mostró ayer encantador con quienes le persiguieron por el 'photocall' y por la alfombra.

El protagonista de 'Crepúsculo' (y de tantas otras películas de cine independiente) tiene ese punto lánguido y un poco desganado de otros jóvenes talentos de Hollywood que hemos visto este año. A su lado contrasta la energía de mujeres como Juliette Binoche o la propia directora de 'High Life', Claire Denis, que pisan fuerte y se expresan con naturalidad. La Binoche, que ha sido protagonista dos días seguidos, se ha mostrado en San Sebastián convincente, educada y cálida. Es lo que da haber cumplido los 50. Eso sí, Robert Pattinson se escapó un rato por la ciudad con sus padres, Richard y Clare, que vinieron desde Londres.