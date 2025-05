Cómo rodar una tormenta en La Galea en un pabellón de Zorroza

Este año dos ambiciosas producciones han construido decorados que nunca se habían visto en Euskadi. Una es 'La tregua', de Miguel Ángel Vivas, que reprodujo con escalofriante verosimilitud en el aeródromo de Dima ... el Karlag o campo de trabajo correctivo de Karagandá, en la estepa de Kazajistán, donde pilotos y marinos fieles a la República, maestros, 'niños de la guerra' y trabajadores capturados en Berlín siguieron sufriendo un infierno entre alambradas cuando terminó la Guerra Civil. Un gulag que constaba de barracones de madera cercados por una empalizada y garitas de vigilancia, cuyo acceso exigía recorrer una alfombra de un palmo de barro haciendo equilibrios por inestables tablones. «Un campo de concentración real», como definió el director de 'Tu hijo', 'Secuestrados' y 'Asedio', cuya escala sorprendía a los conductores que atravesaban el Alto de Dima.

Los incentivos fiscales que atrajeron el año pasado en Bizkaia 168 rodajes también han permitido que las películas sean cada vez más ambiciosas. 'Las ciegas hormigas' (Inurri itsuak) es buena prueba de ello. Pocos largometrajes españoles pueden permitirse levantar unos decorados como los que ocupan un pabellón de Punta Zorroza que en su día perteneció a la Autoridad Portuaria y hoy es propiedad del Ayuntamiento. El director artístico Mikel Serrano, ganador de dos Goyas por 'Handia' y 'Akelarre', ha reproducido los acantilados de Punta Galea en un gigantesco decorado rodeado de espectaculares forillos (telones pintados) de 70 metros de ancho por 10 de alto. La altura máxima de la nave en su parte central es de 12 metros, lo que permite infinitas posibilidades de tiro de cámara.

El flysch se ha recreado con inusitado verismo durante tres meses. Con una altura máxima de dos metros, el cartón piedra sustenta una capa de tierra y vegetación real. Entre la niebla, la lluvia y el viento generados artificialmente hasta aparece un carro con bueyes, que hoy son de pega pero que cuando tienen la cámara delante son reales. Puede parecer un dispendio, pero rodar una tormenta en escenarios naturales de noche sería inviable. A una voz del director, Igor Legarreta, se pueden modificar todos los elementos, parar y hablar con los actores y el director de fotografía, el algorteño Imanol Nabea, uno de los pocos que lleva personalmente la cámara cubierto con un impermeable para protegerse del agua.

Ampliar Rodaje de la tormenta en el estudio.

En un edificio de oficinas abandonado desde hace muchos años, los productores de la cinta han montado lo que en el argot del cine se llama 'procesos'. Aquí están los vestuarios, maquillaje y las oficinas de producción. En el antiguo despacho del 'Jefe de muelle' hace cuentas y mantiene videoconferencias el productor Iker Ganuza. Facturas, albaranes y libros de cuentas de los años 60 y 70 se amontonan cubiertos de polvo, recuerdos del glorioso pasado industrial de una zona llamada a albergar un 'hub' audiovisual cuya licitación se retrasa. El equipo come en un catering instalado en una despejada nave cuyas medidas impresionan: aquí se rodó 'El Hoyo' en 2018, que se convirtió en la película de la pandemia cuando se estrenó en Netflix. La producción vasca más vista de todos los tiempos también exigió un gigantesco decorado que tardó tres meses en construirse y se llevó buena parte del presupuesto. Una imponente estructura de andamios, lonas y madera de 14 metros de alto, el 'Hoyo', una particular prisión en un futuro distópico en la que los presos conviven en parejas, hacinados en celdas dispuestas verticalmente.

Punta Zorroza no es una zona abandonada. Alberga empresas y hasta resulta complicado aparcar. Junto al Depósito Municipal de vehículos impresiona la cercanía del edificio de Grandes Molinos Vascos, obra de Federico de Ugalde y Echevarría erigida en 1923, cuyo amianto ha complicado su recuperación. En otras zonas la vegetación ha tomado el asfalto en una estampa propicia para rodar un capítulo de 'The Last of Us'. El futuro de Bilbollywood todavía exige bastantes inversiones.