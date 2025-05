Las hormigas de Ramiro Pinilla resucitan a lo grande

Ramiro Pinilla (1923-2014) recibió un buen día de junio de 1970 en Walden, la casita de Santa María de Getxo que se construyó con ... sus propias manos, la visita de un equipo de la televisión alemana. Rodaban en la costa la adaptación de 'Las ciegas hormigas', la novela ganadora del Premio Nadal en 1961. Pinilla no sabía nada del proyecto. La editorial Destino «mantuvo secuestrado el libro durante medio siglo», tal como lamentó el escritor en el prólogo de la reedición en 2009, ya con Tusquets. Llamó a Destino: «No se preocupe, Pinilla, todo está en regla». Solo entonces le enviaron 100.000 pesetas. «¿Poco? ¿Mucho? Lo indignante era lo otro, el desprecio al autor. Los alemanes se portaron muy bien. Ignoro qué producto salió de aquel rodaje.No lo he visto nunca».

55 años después de que Oswald Döpke dirigiera 'Die blinden ameisen', película imposible de encontrar hoy en día, Sabas Jauregui y los suyos vuelven a la vida en un ambicioso largometraje de Igor Legarreta protagonizado por Urko Olazabal, Itziar Ituño, Josean Bengoetxea y Miren Gaztañaga. Tal como recogía EL CORREO del 11 de junio de 1970, el rodaje de la primera versión despertó el pánico de los bañistas de la playa de Sopelana, asombrados ante el carguero británico 'Norfolk Castle', embarrancado en la orilla de El Peñón. En realidad, era un espectacular decorado que algunas páginas de internet consideran hoy un naufragio real.

Ampliar Itziar Ituño en 'Las ciegas hormigas'.

'Las ciegas hormigas' versión 2025 ('Inurri itsuak', que en su estreno se quedará seguramente como 'Inurriak') termina estos días sus dos meses de rodaje en unos pabellones de Punta Zorroza destinados a albergar un futuro hub audiovisual. Ya ha pasado por Sopelana, Armintza, Getxo, Sagasta, Elorrio y Galdakao. El director artístico Mikel Serrano, ganador de dos Goyas por 'Handia' y 'Akelarre', ha reproducido los acantilados de Punta Galea en un gigantesco decorado rodeado de espectaculares forillos (telones pintados) de 70 metros de ancho por 10 de alto. A un lado, el horizonte del Cantábrico, a otro el bosque. La roca es de cartón piedra, como en un parque de atracciones, pero la hierba y la tierra son reales.

Noche, lluvia y niebla. La escena de tormenta que captura el director de fotografía Imanol Nabea, que porta la cámara con un sofisticado arnés, es fundamental en la novela y en la película. Pinilla se inspiró en el naufragio real de un mercante que encalló en la costa de Getxo en 1930, desparramando a los pies de los acantilados su carga de carbón. 1.500 toneladas de cok destinadas a alimentar los Altos Hornos.

Ampliar El director Igor Legarreta en el set.

Una bendición para los vecinos de Algorta, que se jugaron el tipo para recoger combustible con el que calentarse en el invierno. Hoy se rueda el empeño de Sabas Jauregui y sus hijos para aprovisionarse de mineral con poleas y cestos para cargar el carro de bueyes. Luchan contra los elementos, contra otros vecinos y contra los carabineros. La lluvia y los ventiladores gigantes atronan cuando Igor Legarreta grita 'acción'. Los actores acaban empapados.

Ampliar Los espectaculares decorados en Punta Zorroza.

El director de 'Ilargi guztiak' y 'Cuando dejes de quererme' explica que una escena así no se podría filmar en un escenario real. «Controlamos el viento, la lluvia, la niebla... La mitad de la novela es La Galea de noche bajo la tormenta. El gran reto era rodar algo que ocupará media hora de película», explica Legarreta, orgulloso de los espectaculares decorados. «Es un trabajo de arte increíble que debería llamar la atención de los académicos. La novela tiene un espíritu de amor por la ficción que hemos querido preservar. Pinilla era muy cinéfilo y apostó por una trama más allá del relato de personajes».

El escritor que hizo de Getxo el escenario de toda su obra –y que no cuenta en el municipio con un mísero rincón con su nombre– retrató a unos personajes inolvidables. «Me enamoró de la novela que cuenta la historia de unos baserritarras de Algorta, un microcosmos que puede parecer mundano, pero en el que pasan cosas extraordinarias», alaba el realizador leiotarra. «La apuesta visual es muy poderosa, hay una estilización de la puesta en escena sin perder el verismo». Tragedia griega a la vasca, película de aventuras y hasta western, al que remiten los sombreros de pescador que usan los protagonistas.

Ampliar Rodaje de las escenas nocturnas de la tormenta en los decorados de Punta Zorroza.

«Sabas Jauregui es un padre de familia que tiene que alimentar a sus cinco hijos. Y le surge la oportunidad de hacerse con un carbón que viene de la mar para calentarles. Es un hombre con mucha resiliencia, que se siente seguro cuando trabaja, porque si está ocioso piensa en todas las desgracias que sufren», describe Urko Olazabal. Una ética del trabajo muy vasca, admite el ganador del Goya por 'Maixabel'. «Unamuno ya hablaba de ello en 'San Manuel Bueno mártir'. Demasiado pensamiento nos saca del camino del deber».

Igor Legarreta le ha contado al actor que conciba el personaje como un hombre «que guarda en el bolsillo sus emociones y no las saca nunca». Olazabal siente que está haciendo «una película bastante potente», que mezcla el drama social y la aventura. «Alguien ha dicho que es un western vasco, no lo sé. Hasta habla de algo actual, la brecha energética, porque hay familias en el siglo XXI que siguen pasando frío». En cualquier caso, es la película más física en la que ha trabajado. «Llevo dos meses bajo la lluvia y el frío, clavando estacas, portando sacos... Acabo cansado y cuando termino me voy a la escuela o a hacer deporte. Así tengo la cara de cansado y el cuerpo destrozado para darle peso físico al personaje».

Ampliar Urko Olazabal es Sabas Jauregui.

Legarreta pidió a la ZDF una copia de 'Die blinden ameisen', que no debe ser un peliculón. «Digamos que no llueve», ironiza. La nueva versión, que estará terminada el año que viene, ha contado con un abultado presupuesto para ser un largometraje en euskera y uno de sus productores, Iker Ganuza (producen Lamia, La Zona, Sideral, Buendía Estudios Bizkaia y Caviar Antwerp), espera llegar a festivales como Berlín o Cannes. «Me emociona ver planos muy poderosos en los que nada es verdad», se felicita Igor Legarreta. «Somos muy fieles a la novela, a su espíritu existencialista de qué nos lleva a seguir adelante a pesar de las dificultades».