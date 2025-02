Richard Gere, implacable contra Trump al recibir su premio Goya: «Vengo de América, donde un matón es el presidente»

Silvia Osorio Sábado, 8 de febrero 2025 | Actualizado 09/02/2025 00:07h. Comenta Compartir

Uno de los momentos más esperados de la 39 edición de los Premios Goya. Richard Gere ha recibido el premio Goya Internacional de manos de Antonio Banderas. El actor estadounidense, afincado en España, se ha mostrado implacable con el actual presidente de Estados Unidos Donald Trump.

«El tribalismo se está haciendo fuerce. Vengo de América, que está en un lugar muy oscuro, donde un matón es el presidente, pero no solo pasa en Estados Unidos, en todo el mundo el autoritarismo se está haciendo con el control, tenemos que estar alerta, tenemos que tener valor», ha reivindicado en su discurso de agradecimiento.

El protagonista de películas tan conocidas como 'Pretty Woman' ha recordado que «personas que literalmente buscan un refugio donde tengan comida» en referencia a las políticas de inmigración del magnate conservador. «Tenemos que tener fuerza, valentía y coraje para ponernos en pie porque en nuestra vida tiene que haber espacio para la amabilidad», ha añadido.

Antes, Gere se ha mostrado muy agradecido por el galardón. «Se trata de un aliento maravilloso. Estos premios a la trayectoria profesional siempre pienso que son un poco prematuros porque aún me queda mucho por hacer. Yo no soy onto. Sé por qué me han dado este premio. Es porque me he casado con esta hermosa mujer de Galicia», ha señalado fijando su mirada en su mujer Alejandra Silva.

De hecho, ha comenzado su discurso chapurreando un poco de castellano: «Muchas gracias a todos. ¡Es fantástico!», ha dicho. «Este es un maravilloso reconocimiento. Siempre pienso que son un poco prematuros pero es genial recibirlo en mi nuevo hogar, España», ha afirmado.