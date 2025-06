Crítica de 'Cuatro paredes' (2025): Deseos no concedidos

Esta pequeña producción rodada en Orduña merece la pena por las dos actrices que la sustentan. La niña Sofía Otero, aunque apenas tenga trece años, ... demuestra que el premio por '20.000 especies de abejas' no fue una casualidad. Sofía sigue llenando la pantalla de matices; es asombrosa.

Junto a ella, como su madre de ficción, Manuela Vellés, implicada como productora ejecutiva, coguionista y actriz. Pareja del realizador Ibon Cormenzana en la vida real, Vellés acompaña al torbellino de Otero y saca adelante un personaje más complejo, más débil, paulatinamente más roto.

Valoración Datos Dirección: Ibon Cormenzana. Guion: Roger Danès, Alfred Pérez Fargas, Ibon Cormenzana, Manuela Vellés.

Parte 'Cuatro paredes' del momento en el que, justo cuando madre e hija van a salir de su casa para ir de vacaciones con su marido/padre, suena el teléfono con la noticia de que este acaba de morir en accidente. Lo que viene después no es tanto la crónica de un duelo, que también, con la madre y la hija unidas en su echar en falta al ausente, como la constatación de los efectos colaterales que puede provocar una muerte repentina. El finado dejó deudas, una pescadería que la viuda no consigue reflotar e incluso le lleva a hacer perder su propio trabajo. En cuestión de meses, el menguado núcleo familiar desciende un escalón social, el suficiente para tener problemas para pagar el recibo de la luz, depender de unas ayudas que no llegan, ver oscurecer su día a día, caer, la madre, en la desesperación...

Cormenzana cuenta todo esto con precisión, veracidad y respeto. Se autoimpone un esquema fijo. Cada mes, un plano secuencia, siempre sin salir de las cuatro paredes de la casa, refleja la situación de la madre y la hija, sus deseos y sus dificultades. Es 'Cuatro paredes' un drama sencillo y cercano, que destaca por la presencia de Manuela Vellés y Sofía Otero.