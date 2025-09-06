El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

Jim Jarmusch gana el León de Oro en una Venecia con Gaza en la retina

La película 'The voice of Hind Rajab', sobre una niña asesinada por el Ejército israelí, se alza con el Gran Premio del Jurado

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:05

En una edición muy competida del Festival Internacional de Cine de Venecia, la película ganadora del León de Oro fue 'Father Mother Sister Brother' de ... Jim Jarmusch, el cineasta independiente de culto, mientras que el Gran Premio del Jurado, presidido por Alexander Payne, fue para la sobrecogedora 'The voice of Hind Rajab' de Kaouther Ben Hania, que narra la tragedia de una niña palestina en un coche bombardeado por las fuerzas de Israel. No deja indiferente la súplica por vivir de la pequeña con sus padres muertos a su lado. Ni su agonía ni su muerte, cuando se produce otro ataque militar y la Media Luna Roja llega demasiado tarde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Prohíben subir a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao-San Sebastián con asientos vacíos
  2. 2

    El aeropuerto elimina dos carriles en la zona de Llegadas para obligar a pagar por aparcar
  3. 3 Sylvan Adams, propietario del Israel Premier Tech: «Euskadi es un bastión de activistas de extrema izquierda y separatistas»
  4. 4 La historia más exitosa del negocio en el deporte: la familia que se hizo multimillonaria con un billete de 50 euros
  5. 5

    Un autobús se queda encajado en un túnel en Getxo
  6. 6

    «Que millones de infartados dejen de tomar betabloqueantes es una revolución mundial»
  7. 7 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  8. 8

    Alarma en la Fiscalía por los menores tutelados víctimas de agresiones sexuales
  9. 9

    La gran noche de Uri Geller
  10. 10

    Un centenar de embarcaciones surcan la ría desde Santurtzi a Bilbao en una multitudinaria marcha a favor de Palestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Jim Jarmusch gana el León de Oro en una Venecia con Gaza en la retina

Jim Jarmusch gana el León de Oro en una Venecia con Gaza en la retina