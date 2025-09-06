Jim Jarmusch gana el León de Oro en una Venecia con Gaza en la retina

En una edición muy competida del Festival Internacional de Cine de Venecia, la película ganadora del León de Oro fue 'Father Mother Sister Brother' de ... Jim Jarmusch, el cineasta independiente de culto, mientras que el Gran Premio del Jurado, presidido por Alexander Payne, fue para la sobrecogedora 'The voice of Hind Rajab' de Kaouther Ben Hania, que narra la tragedia de una niña palestina en un coche bombardeado por las fuerzas de Israel. No deja indiferente la súplica por vivir de la pequeña con sus padres muertos a su lado. Ni su agonía ni su muerte, cuando se produce otro ataque militar y la Media Luna Roja llega demasiado tarde.

«La voz de Hind es la voz de Gaza que pide ayuda», dijo la directora sobre este «genocidio» que sucede con «total impunidad». Esta edición ha tenido un fuerte componente político, con la invasión de Gaza de fondo y la película que quedó segunda era la favorita de los críticos. Entre las otras producciones que se disputaban el máximo reconocimiento del festival cinematográfico, estaban las de reconocidos directores como 'No other choice' del surcoreano Park Chan-wook, 'The testament of Ann Lee' de Mona Fastvold y 'Bugonia' de Yorgos Lanthimos. Sin embargo, el resultado no sorprendió. Jarmusch fabrica cintas magníficas desde hace 45 años y no es un desconocido del festival italiano: ya había ganado el gran premio en 2005 con 'Flores rotas' y antes la Palma de Oro con 'Café y cigarrillos'. El Premio Especial del Jurado fue para 'Below the clouds' de Gianfranco Rosi.

Por su parte, el León de Plata a Mejor Dirección fue para Benny Safdie por 'The smashing machine'. La Copa Volpi a Mejor Actriz se la llevó Xin Zhilei por 'The sun rises on us all' y la correspondiente a Mejor Actor recayó en Toni Servillo por 'La Grazia'. Valérie Donzelli y Gilles Marchand por 'At work' hicieron méritos para conseguir el galardón a Mejor Guion y el Premio Marcello Mastroianni a Mejor Actriz o Actor Joven lo obtuvo Luna Wedler por 'Silent friend'.

El León de Oro Honorífico fue para el director Werner Herzog y la actriz Kim Novak, y el premio Queer Lion, que se otorga a la mejor película con temática LGBTQ+, recayó 'En el camino' de David Pablos, que cuenta la vida del colectivo gay que se dedica al transporte en camiones en México.

Los premiados

León de Oro. 'Father Mother Sister Brother', de Jim Jarmus.

León de Plata (Gran Premio del Jurado): 'The voice of Hind Rajab', de Kaouther Ben Hania

León de Plata a Mejor Dirección: Benny Safdie por 'The smashing machine'.

Premio Especial del Jurado: 'Below the clouds', de Gianfranco Rosi

Copa Volpi a Mejor Actriz. Xin Zhilei por 'The sun rises on us all'.

Copa Volpi a Mejor Actor: Toni Servillo por 'La Grazia'.

Mejor Guion: Valérie Donzelli y Gilles Marchand por 'At work' (À pied d'œuvre).

Premio Marcello Mastroianni a Mejor Actriz o Actor Joven: Luna Wedler por 'Silent friend'.