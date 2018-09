Isabel Coixet: «Si pienso en Cataluña me siento como en una película de terror, rodeada de zombis y niebla» Isabel Coixet. / EFE Festival de Cine de San Sebastián La directora catalana ha dirigido la historia del primer matrimonio de mujeres en el mundo, dos maestras gallegas que engañaron al párroco y se casaron en 1901 OSKAR BELATEGUI Martes, 25 septiembre 2018, 15:56

El primer matrimonio de mujeres de la historia se celebró en una aldea gallega, Dumbría, en 1901. Dos maestras que se amaban desde adolescentes, Marcela Gracia Ibeas y Elisa Sánchez Loriga, engañaron al párroco haciéndose pasar una de ellas por hombre. Tras ser descubiertas ocuparon las portadas de diarios en todo el mundo y no les quedó más remedio que exiliarse, primero a Oporto y después a Buenos Aires. Isabel Coixet siempre ha tenido la foto de su boda en la mesa del despacho. Ahora, ha llevado su historia al cine en 'Elisa y Marcela', cinta que estrenará el año próximo y de la que ha presentado un breve adelanto en San Sebastián. Natalia de Molina y Greta Fernández son sus protagonistas.

Ganadora de los últimos Goya a la mejor película y dirección por 'La librería', la realizadora catalana ha fichado por Netflix para contar este drama en blanco y negro basado en los documentos existentes y no tanto en las crónicas periodísticas. «Ellas se conocieron en la escuela de Magisterio y sus padres las separaron», explica Coixet. «Cuando saltaron a los diarios fueron objeto de inquina y burla. Se dijo que habían envenenado a un hombre y se les atribuía brujería. Hasta Emilia Pardo Bazán escribió un artículo criticando el montaje de la boda. La prensa de la época es un cúmulo de calumnias sobre ellas».

Elisa y Marcela en la vida real y la película. / E. C.

Las imágenes reveladas de 'Elisa y Marcela', que Coixet ha montado con una canción del portugués Salvador Sobral, muestran el idilio prohibido de las dos jóvenes en la Galicia rural y la boda en la que una de ellas (Natalia de Molina) se traviste. Después, la acción salta a Argentina, donde su pista se perdió. «La sexualidad en la película está contemplada desde el punto de vista del descubrimiento de la piel, como respuesta a un mundo hostil y frío», adelanta la directora. Las dos maestras se han convertido en un símbolo de la comunidad LGTB y durante el rodaje se inauguró en A Coruña una calle con su nombre. Sin embargo, Coixet no quiere que su nuevo largometraje se erija en símbolo de nada. «Soy alérgica a las banderas, la historia tiene valor por sí misma sin necesidad de hacer un discurso de nada».

La cineasta cuenta que una taxista madrileña le contaba hace unos días cómo una pasajera de unos cuarenta años se había sorprendido al descubrir que el chófer era una mujer. «En un mundo donde todavía se preguntan esas cosas tienes que recordar que en 73 países está condenada la homosexualidad, 13 de ellos con pena de muerte. Te puede parecer que las cosas se han normalizado, pero la realidad te contradice constantemente». Coixet se considera una directora «que quiere seguir contando historias», por eso, ha aceptado la oferta de Netflix, sin saber si el filme se verá en salas. «Yo la he rodado como siempre, sin cambiar mi técnica. Me encantaría que se estrenara en cines, pero ante todo me importa que se vea sea como sea».

Mujeres de todo el mundo le han enviado las fotos de su boda para incluirlas en los títulos de crédito. «Elegiremos las que no van demasiado de Pronovias», bromea la realizadora, que inevitablemente tiene que responder a la pregunta de EL CORREO de cómo vive los últimos acontecimientos en Cataluña. «La situación me ha venido muy bien porque me he puesto las pilas y me he refugiado en el trabajo, ironiza. «Creo que todo continúa enrarecido, neblinoso. Es como en esa película de terror, 'La niebla', donde estás atrapado en un supermercado y fuera hay niebla y zombis. Me pongo anteojeras para volcarme en el trabajo y sobrevivir. Cuando estás rodando una película, el mundo no existe. Esa es la vida, la magia del cine. Todo lo demás es whisky barato».