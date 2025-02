'Emilia Pérez' gana y sus distribuidores defienden a Karla Sofía Gascón: «Ante el odio y el escarnio, más cine y más cultura»

Silvia Osorio Domingo, 9 de febrero 2025, 01:10 | Actualizado 01:27h. Comenta Compartir

'Emilia Pérez' ha sido galardonada como la mejor película europea en los Goya con la ausencia de Karla Sofía Gascón. A diferencia de gran parte del equipo del film que en los últimos días no ha mencionado a la actriz española, la primera trans en estar nominada al Oscar, por los desafortunados que han desatado una ola de rechazo hacia ella, los distribuidores de la misma en España, los encargados de recoger el premio, sí la han nombrado.

Y es más, han venido a pedir que se ponga freno al linchamiento hacia la intérprete madrileña, duramente vapuleada por sus mensajes ofensivos y racistas publicados en X (antes Twitter) entre 2019 y 2014. «Ante el odio y el escarnio, más cine y más cultura», han dicho Enrique Costa y Miguel Morales, los distribuidores de la cinta dirigida por Jacques Audiard.

Ambos se han mostrado en la misma línea que varios de los actores y actrices que han acudido a la gala celebrada en Granada. La polémica por los tuits ofensivos y racistas de Karla Sofía Gascón ha llegado a la alfombra roja. Algunos compañeros de profesión como Juan Antonio Bayona, Macarena García, Macarena Gómez o Antonio de la Torre, aunque han criticado duramente sus publicaciones, han roto una lanza en su favor para tratar de poner freno al ninguneo y odio que ha sufrido la actriz.

La intérprete madrileña se enfrenta a una polémica que puede complicar su carrera hacia los Oscar. Nada más desvelarse los mensajes, no dudó en pedir perdón: «Como alguien que pertenece a una comunidad marginada, conozco muy bien este sufrimiento y lo siento profundamente por aquellos a quienes les he causado dolor», señaló.

La revelación de estos mensajes publicados hace tiempo en su perfil de X (antes Twitter) han generado una enorme controversia por resultar ofensivos contra determinadas etnias, religiones y colectivos minoritarios. Por citar algunos ejemplos de estos tuits que han incendiado las redes y que no han gustado nada en Hollywood, en ellos carga contra el Islam o llama «drogata estafador» a George Floyd, el hombre que murió asesinado a manos de la policía en Minnesota, y que desencadenó el movimiento Black Lives Matter en todo el mundo. Debido a la revelación de estos tuits, la actriz ha sido apartada por Netflix de la promoción de la película e, incluso, miembros del equipo, como su director, han afeado la reacción de la intérprete acusándola de ir de «víctima».

C. Tangana pide «comprensión»

Durante la gala, el artista y cineasta Antón Álvarez, más conocido como C. Tangana, que ha recogido el Goya a Mejor Película Documental, también ha pedido «comprensión» y que se perdone los errores de los demás. «Esta es una película que va sobre la comprensión y sobre el perdón. No sé vosotros, pero yo me equivoco constantemente. Tengo que pedir perdón constantemente y creo que vosotros también. Así que seamos comprensivos, perdonemos y dejemos que la gente se equivoque. Porque cuanto mayor es el error, más necesitamos el perdón de los demás», ha pedido Álvarez.