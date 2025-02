Una exitosa carrera en el cine ligada a Santiago Segura

Jesús J. Hernández Martes, 11 de febrero 2025, 00:51 Comenta Compartir

María Luisa Gutiérrez suele decir que nació en 1973 en Yunquera de Henares (Guadalajara), un pueblo que está «a 75 kilómetros y a 30 años de Madrid». Es diplomada en Empresariales por la Complutense, con un máster de Dirección General en IESE Business School. Madre de cuatro hijos -le marcó tener el primero con 19 años-, es presidenta de la Asociación Estatal de Productores de Cine (AECine). Su carrera está ligada a Santiago Segura desde 1999 en las dos empresas del actor y director, Amiguetes Entertainment y Amiguetes Entreprises. Tras hacer allí de productora y directora de comunicación, fundaron juntos Bowfinger International Pictures, el sello de 'La infiltrada'.

Bowfinger ha producido más de 25 películas en los últimos años, entre ellas la exitosa saga 'Padre no hay que uno' y 'A todo tren' y Gutiérrez también produjo las cuatro últimas películas de Torrente. En su discurso, defendió el papel que juegan «esas películas familiares que hacemos, con mi socio Santiago Segura, y que hacen posible estas otras arriesgadas como 'La Infiltrada'. En una industria sana se necesitan los dos cines», zanjó. En 2021 ganaron el premio Comscore Courage por el valor de estrenar 'Padre no hay más que uno 2' en pandemia.

En una entrevista en noviembre en EL CORREO, Gutiérrez explicó que 'La infiltrada' «no es la película definitiva sobre ETA, es el punto de vista de una policía. Queda mucho por contar y no me importaría volver en el futuro sobre ello. Todavía falta esa película sobre el conflicto que te haga decir: he comprendido qué pasaba».