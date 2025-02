Bizkaia, un escenario de cine

José Luis Escolar: «Ninguna producción viaja sin un cariño por la tierra que la acoge»

José Luis Escolar se ha hecho bilbaíno. Hijo de la gran Irene Gutiérrez Caba y padre de Irene Escolar, que ha seguido la tradición de una de las sagas más queridas y reputadas del cine y el teatro español, este productor con cuatro Goyas ha abierto oficina en el Parque Tecnológico de Zamudio desde la que prepara 'Kill Jackie', la serie de Prime Video protagonizada por Catherine Zeta-Jones, que se empieza a rodar entre nosotros en marzo.

El presupuesto de 20 millones de dólares no le asusta. Escolar ha trabajado con Spielberg en 'Indiana Jones y la Última Cruzada', Ridley Scott en 'El reino de los cielos', las Wachowski en 'El atlas de las nubes'... Levantar 'Ágora' de Amenábar en Malta –50 millones de euros de presupuesto– o trabajar en series como 'Narcos' y 'Jack Ryan' se cuentan en su abrumador currículo.

«Por encima de todas las condiciones para atraer producción extranjera está la confianza», alecciona. «Confianza con la persona con la que vas a trabajar y con la Administración bajo la que vas a estar regido. Hace dos años conocimos los incentivos y decidimos trasladarnos a Bizkaia». Para Escolar, por encima del dinero está la creatividad. «Sin un cariño por el territorio que te acoge, ninguna producción viaja».

Nadie rueda donde no hay incentivos. En Bizkaia el crédito es elevado y se recibe de manera casi inmediata. «El gran problema del territorio común es que la Administración es muy compleja. Me apena decirlo, pero no cumplimos lo que prometemos», condena el productor, que también lamenta que quienes gestionan el cine desde el Gobierno no lo conocen. «Tengo inspecciones en las que me dedico a formar al inspector. Desde que empecé en 'El imperio del sol', que dejó 2.000 millones de pesetas en Trebujena (Cádiz), he estado peleando para que las cosas cambien. El cine es como el mercurio: se nivela muy bien él solo. Y los profesionales internacionales que vengan formarán a una generación estupenda de técnicos. Ahora toca ver dónde está el techo de Bizkaia».