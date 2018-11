Cuando Bertolucci indignó a Hollywood con su confesión sobre 'El último tango en París' Bertolucci conversa con Brando y Maria Schneider durante el rodaje de 'Último tango en París'. / AGENCIAS El cineasta fallecido este lunes reconoció que Brando y él engañaron a Maria Schneider en la célebre escena de la mantequilla OSKAR BELATEGUI Lunes, 26 noviembre 2018, 11:41

Maria Schneider tenía 19 años cuando Bernardo Bertolucci, fallecido este lunes a la edad de 77 años, la encerró en un piso de París junto a Marlon Brando, que entonces contaba con 48. Eran dos amantes que dejaban su identidad en la puerta. Ni siquiera sabía uno el nombre del otro. Un viudo desesperado y una hipnotizada veinteañera se entregaban sin condiciones en 'El último tango en París', una obra maestra censurada en España, que forma parte de la memoria colectiva del tardofranquismo: sus secuencias de sexo (entonces se decía que eran reales) obligaban a ir en procesión morbosa a San Juan de Luz y Perpiñán.

Justo cuarenta años después de su estreno entre nosotros, 'El último tango en París' volvía a estar en diciembre de 2016 en el ojo del huracán. Y precisamente lo hizo por la celebérrima escena de la mantequilla, que en su día eclipsó la hondura de este viaje sin retorno de dos seres perdidos. En ella, Brando sodomizaba brutalmente a Schneider en el suelo utilizando la mantequilla como lubricante.

«Esa escena es una idea que tuve con Marlon aquella mañana antes de filmarla», contaba Bertolucci en una entrevista de 2013 en la Cinemateca francesa, colgada en YouTube desde hacía dos semanas por un colectivo feminista alicantino. «Me porté de una manera horrible con María porque no le dije lo que iba a suceder. Quería su reacción como niña, no como actriz. No me arrepiento de haberla rodado, pero me siento culpable«.

El director italiano, ya enfermo y en silla de ruedas, hizo esas declaraciones dos años después de la muerte de Schneider a los 58 años, que nunca superó su encasillamiento como compañera de juegos eróticos de Brando y tuvo una carrera errática trufada de drogas y problemas psicológicos. La actriz siempre odió a Bertolucci por aquella experiencia incómoda que le dejó secuelas emocionales.

«Las escenas no fueron reales, pero me sentí un poco violada«, confesaba en una entrevista en 2007. »Debería haber llamado a mi abogado o a mi agente, porque no se puede obligar a un actor a hacer algo que no está especificado en el guión. Pero por entonces yo era joven y no lo sabía«.

«Me pone enferma»

Fue, pues, un abuso sobre una actriz engañada, que no se esperaba una violación fingida que el eco de las redes sociales convirtió en real. «Estáis viendo a una chica de 19 años siendo violada por un hombre de 48. El director planeó el ataque. Me pone enferma», tuiteaba la actriz Jessica Chastain, despertando las iras de Hollywood.

Evan Rachel Wood añadía: «Es desgarrador y ultrajante. Los dos son personas enfermizas al pensar que eso estaba bien». El actor Chris Evans prometía no volver a ver 'El último tango en París', ni a Bertolucci ni a Brando de la misma manera: «Siento mucha rabia, deberían estar en la cárcel».

En un comunicado, el director de 'Novecento' zanjaba «el ridículo malentendido». La actriz estaba informada de la violencia de la escena, salvo el uso impropio de la mantequilla: «Consuela y a la vez aflige que haya gente aún tan naif que cree que lo que ve en el cine ocurre en la realidad», finalizaba.