Crítica de 'La viajera': La Huppert lee a Yun Dong-ju

Trigésimo novena película del director, factótum absoluto a decir verdad de títulos como 'La novelista y su película' o 'La mujer que escapó', Gran Premio ... del Jurado en la Berlinale 2024 y una de las perlas seleccionadas por el SSIFF donostiarra. Tercera colaboración entre Hong Sang-soo e Isabelle Huppert, aquí completamente alejada de esos personajes suyos capaces de atemorizar a cualquiera por su furia y fuerza.

Iris, esa supuesta profesora de francés que aterriza en Seúl hablando a sus alumnos en inglés y entregada al delicioso aturdimiento que provoca beber dos botellas de makgeolli (bebida alcohólica de trigo y arroz con nuruk; de color blanquecino lechoso y sabor dulce) al día, emana una total fragilidad física (tan delgada, tan pálida, con ese vestido estampado, esa rebeca verde, esas sandalias de esparto, ese sombrero de paja) y una absoluta vulnerabilidad emocional (la última frase del filme...).

Valoración Datos Dirección, guion, música, fotografía, montaje, producción: Hong Sang-soo.

Intérpretes: Isabelle Huppert, Lee Hye-yeon, Kwon Hae-hyo, Ha Seong-guk, Jo Yoon-Hee.

Duración: 90 m.

Intuir eso, intuir que vaga sin querer saber hacia dónde o desde dónde, para qué o por qué, te hace llegar a pensar que no sea más que un fantasma, el fantasma de esa viajera de la que nada sabemos. Excepto que se conmueve hasta el tuétano de su frágil esqueleto cuando descubre los escritos de un poeta joven y bello muerto demasiado pronto en una cárcel japonesa.

Él es Yun Dong-ju y en castellano está publicado su 'Cielo, viento, estrellas y poesía' mientras que 'Prefacio', uno de los poemas que le leen a la Huppert sus asombrados anfitriones (no tienen muy claro, como tampoco los espectadores, no solo quién es sino qué es) dice «Con mi corazón cantándole a las estrellas, amaré todas las cosas que están muriendo y caminaré el sendero que me tocó recorrer».

No carente de humor, dirigida con un desaliño agradable, bastante 'lost in translation', misteriosa, tierna, entregada a los placeres del bien comer y mucho fumar, resulta tan extraña como hipnótica.