Crítica de 'Si yo pudiera hibernar' (2023): Arrabales de Ulán Bator

Una directora primeriza pero sobradamente preparada, excelente alumna en física y matemáticas, becada para estudiar cine en Japón, hija de una tendera de Ulán Bator, ... firmó en 2023 este filme, el primero de Mongolia en competir, dentro de la sección 'Un certain regard', en la selección oficial de Cannes. Esta película que luego fue precandidata a los Oscar representando a su país. Este trozo de buen celuloide donde el frío te cala los huesos, donde la madre está ausente y el hijo mayor , a cargo de sus hermanos, no quiere mostrarse débil. Ese muchacho que gana concursos científicos porque descubre 'soluciones imaginativas' a problemas de matemáticas que parecían no tenerlas hasta que él, Ulzii, las propone. Esta película áspera, sombría, moderna, con esquirlas de viejas tradiciones perfectamente incrustadas en el guion, en la composición de las secuencias, en el paisaje. Esta propuesta que noqueó al crítico de 'Time Out'. Tanto que la revistió con el brillo de cinco estrellas de calificación.

Valoración Datos Dirección y guion Zoljargal Purevdash.

Fotografía Davaanyam Delgerjargal.

Música Johanni Curtet.

Intérpretes Battsooj Uurtsaikh, Tuguldur Batsaikhan, Nominjiguur Tsend, Batmandakh Batchuluun.

Duración 99 m. De «ambiciosa y prometedora» la calificó 'Sight & Sound'. Con razón. Filmada en el 'Distrito de las yurtas' de la capital, donde se arraciman los que de los pueblos llegaron. Cámara en mano anduvo el director de fotografía pero las imágenes están ricamente saturadas y matizadas. Esta película cuya banda sonora la compone un músico francés especializado en etnomusicología, perfecto conocedor de ese canto gutural, armónico que es joya de la cultura mongola. Lo combina aquí con blues, folk y 'beatboxing', el arte de imitar instrumentos con la boca... Esta película que ni siquiera bordea el miserabilismo, ni la pornopobreza. No es el estilo de la directora. Ni el de ninguno de sus personajes, que conocen el sabor sanador de las lágrimas. Esta película sin concesiones de exotismo para occidentales. Esta película que hay que ver.

