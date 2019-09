Festival JA! El chiste de Fernando Marías: me suenas de algo, pero no se de qué El festival de humor y literatura bilbaíno, que empieza esta tarde, inaugura una sección donde los invitados contarán sus historias más divertidas a los lectores de EL CORREO ISABEL URRUTIA CABRERA Martes, 24 septiembre 2019, 16:17

Es el único festival que cultiva en Europa la literatura y el humor de todos los colores y sabores. Tiene su sede en Bilbao, se llama Ja! (para que se entienda lo mismo en Groenlandia que en Japón) y este año cumple 10 años con la vitalidad de una criatura dispuesta a dar todavía más guerra. Algo que entendería perfectamente Manolito Gafotas, el 'alter ego' de la infatigable escritora Elvira Lindo (Cádiz, 1962), segunda mujer en recibir el premio BBK Ja!, que brilla como novelista, guionista, dramaturga, periodista radiofónica y hasta actriz ocasional. Una profesional, cargada de ironía y sensibilidad, que se crece delante de los micrófonos y las cámaras. Será una de las estrellas más socarronas de esta edición, que se celebra desde este miércoles hasta el 6 de octubre, con más de 25 invitados, entre los que destacan Maruja Torres, Tatiana Tibuleac, Manuel Vilas, David Trueba, Antonio Muñoz Molina, Íñigo Domínguez, Iban Zaldua...

Poco o mucho, no faltará humor en ninguna de las actividades que acogerán la Sala BBK y la Biblioteca Bidebarrieta. También el acto protagonizado por el novelista Manuel Vilas –que se someterá a las preguntas de Fernando Marías– arrancará las sonrisas del respetable. Y es que la trayectoria del autor oscense no se limita a 'Ordesa', una novela que radiografía el dolor y la amargura sin ahorrar detalles. Hay mucho más en la obra de Vilas. «Yo lo admiro muchísimo. No solo es un excelente novelista, también domina el relato y la poesía. Y todo el mundo conoce su faceta de articulista», recalcaba Juan Bas, el director del festival, en la presentación oficial del certamen, arropado por Gonzalo Olabarria (concejal de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao), Andoni Iturbe (su homólogo en la Diputación vizcaína) y Gorka Martínez (director general de BBK).

El Ja! siempre ha tenido vocación internacional. Un rasgo que seduce en gran medida a las autoridades, «porque pone a Bizkaia en el mapa y brinda una oferta de primer orden; hay que seguir en esta línea y, la verdad, parece mentira que hayan pasado ya diez años», reflexionaba Iturbe. En esta ocasión se contará con dos figuras de Europa del Este con mucho lustre: la moldava Tatiana Tibuleac, autora de 'El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes', y el ucraniano Andrei Kurkov, muy conocido por 'Muerte con pingüino', una historia con telón de fondo postsoviético y muchos brochazos de humor negro. En el primer caso, la escritora estará acompañada por el editor de Impedimenta, Enrique Redel, y por la traductora de su obra en moldavo al castellano, Marian Ochoa de Oribe; en el segundo caso, Andrei Kurkov se plegará al interrogatorio de Guillermo Altares.

Humor en la mafia

«No todo el mundo se ríe con las mismas cosas. Hay un componente subjetivo clarísimo. Forma parte de su encanto. La agudeza es un arte universal y lleno de matices», recordaba el director del festival. De ahí que despierte mucha curiosidad la aportación de Íñigo Domínguez, excorresponsal de EL CORREO en Italia y autor de dos libros sobre la Cosa Nostra. El periodista charlará con Juan Bas sobre el humor en la mafia. ¿Existe en la realidad pura y dura? ¿O se trata más bien de una falsa imagen fomentada por las películas y las series de televisión?

El público del Ja! no tendrá tiempo de aburrirse. Entre otras propuestas, no faltará un monólogo chisporroteante y cargado de munición dialéctica, a cargo de Fernando Marías, que servirá para abrir fuego en el certamen. Y una vez motivados, nada mejor que abordar un tema tan peliguado como la economía sin miedo ni escrúpulos. Para eso están los especialistas como Marta Flich y Fernando Trías de Bes, que saben quitar hierro al asunto. Que las leyes del mercado no son sagradas sino muy humanas; capaces de resultados tan ridículos como trágicos.

De las aristas del humor debatirá asimismo el escritor Iban Zaldua con Iñigo Astiz. Una conversación en euskera que rendirá homenaje a la ironía de Borges y Kundera, poniendo el foco en la realidad social vasca que sufrió durante décadas el terrorismo de ETA. La capacidad de resistencia del ser humano (y de los pueblos) supera siempre todas las expectativas. La esperanza y el humor se retroalimentan hasta el final. De eso y mucho más hablará el novelista Antonio Muñoz Molina con César Coca, periodista de EL CORREO, en la Sala BBK. El humor como vía de escape no tiene límites.